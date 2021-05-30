Шведы вымучили победу у словаков! Теперь их судьба решится в схватке с Россией
«Тре Крунур» сами загнали себя в сложное положение и пытаются героически из него выбраться. Команде Брагина нужно быть начеку.
«Тре Крунур» сами загнали себя в сложное положение и пытаются героически из него выбраться. Команде Брагина нужно быть начеку.
Нынешний чемпионат мира полон сенсаций. Так, один из главных фаворитов турнира, команда Швеции, умудрилась после пяти сыгранных матчей набрать лишь шесть очков и серьёзно осложнить себе жизнь в борьбе за попадание в
В свою очередь Словакия, успевшая нанести единственное на данный момент поражение сборной России, удивляет со знаком «плюс». Команда Крэйга Рэмзи набрала до отчётного противостояния 12 очков и расположилась на первом месте в группе, а нападающий сборной Словакии Петер Цегларик возглавил гонку бомбардиров всего турнира.
«Переросли ли мы статус андердогов? Ничего мы ещё не переросли. Мы понимаем, кто мы и сколько нам пришлось работать, чтобы выйти на эту позицию. Одна из задач тренеров и менеджмента — постараться построить команду, где все играют друг за друга, уважают друг друга и сохраняют позитив. Мы всё ещё строим команду, каждый раз много новых игроков. Знаем, что мы пока играем не за медаль, а за свои жизни. Надеюсь, будем продолжать это делать, это наш фокус», — философски рассуждал после победы над россиянами главный тренер словаков Крэйг Рэмзи.
Но нужно двигаться вперёд, а впереди у словаков был матч с раненым зверем, опасным вдвойне. То бишь с командой Швеции.
Впервые на турнире в воротах словаков со стартовых минут появился голкипер Адам Гуска, а у шведов охранять последний рубеж доверили новоиспечённому московскому армейцу Адаму Рейдеборну.
В первом периоде словаки могли воспользоваться удалением у соперника, в составе которого сфолил Магнус Нюгрен, но в итоге номинальные гости отличились лишь в самой концовке.
Словацкие хоккеисты накрыли соперника прессингом в чужой зоне. Уже упомянутый нами Цегларик сместился на правый край и бросил — Рейдеборн отразил шайбу, но она рикошетом от Нюгрена заползла за линию ворот. В
Во второй двадцатиминутке шведы всё же восстановили
В третьем отрезке встречи Адам Яношик подвёл свою команду двухминутным удалением. В результате Шведы заперли соперника в зоне, Тёммернес сделал перевод на правый край, Олофссон принял шайбу, сместился к центру и с кистей бросил в ближнюю девятку.
А ведь в том случае, если бы словаки увели встречу хотя бы овертайм (не говоря уже о победе), сборная России могла досрочно гарантировать себе выход в четвертьфинал. Увы, придётся подождать.
Гол в пустые ворота от Лундестрёма можно считать формальностью. 3:1 — с таким счётом Швеция одержала важнейшую для себя победу.
Завтрашний матч скандинавов с Россией станет ещё интереснее. Это будет настоящая заруба! «Тре Крунур» сами загнали себя в сложное положение и пытаются героически из него выбраться. Они вымучили победу у словаков, и команде Брагина нужно быть начеку.