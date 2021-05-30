Шведы вымучили победу у словаков! Теперь их судьба решится в схватке с Россией

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
16:15ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
16:15ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
20:15ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
20:15ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
тв
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
тв
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Швейцария
612
2
Словакия
612
3
Россия
512
4
Швеция
69
5
Чехия
58
6
Дания
68
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
512
3
Казахстан
610
4
Германия
59
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
65
8
Италия
60
23:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Шведы вымучили победу у словаков! Теперь их судьба решится в схватке с Россией

«Тре Крунур» сами загнали себя в сложное положение и пытаются героически из него выбраться. Команде Брагина нужно быть начеку.

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Источник: https://iihf.com

Нынешний чемпионат мира полон сенсаций. Так, один из главных фаворитов турнира, команда Швеции, умудрилась после пяти сыгранных матчей набрать лишь шесть очков и серьёзно осложнить себе жизнь в борьбе за попадание в плей-офф. В случае поражения от словаков шведы рисковали остаться за чертой первой четвёрки группы A.

В свою очередь Словакия, успевшая нанести единственное на данный момент поражение сборной России, удивляет со знаком «плюс». Команда Крэйга Рэмзи набрала до отчётного противостояния 12 очков и расположилась на первом месте в группе, а нападающий сборной Словакии Петер Цегларик возглавил гонку бомбардиров всего турнира.

«Переросли ли мы статус андердогов? Ничего мы ещё не переросли. Мы понимаем, кто мы и сколько нам пришлось работать, чтобы выйти на эту позицию. Одна из задач тренеров и менеджмента — постараться построить команду, где все играют друг за друга, уважают друг друга и сохраняют позитив. Мы всё ещё строим команду, каждый раз много новых игроков. Знаем, что мы пока играем не за медаль, а за свои жизни. Надеюсь, будем продолжать это делать, это наш фокус», — философски рассуждал после победы над россиянами главный тренер словаков Крэйг Рэмзи.

Но нужно двигаться вперёд, а впереди у словаков был матч с раненым зверем, опасным вдвойне. То бишь с командой Швеции.

Впервые на турнире в воротах словаков со стартовых минут появился голкипер Адам Гуска, а у шведов охранять последний рубеж доверили новоиспечённому московскому армейцу Адаму Рейдеборну.

В первом периоде словаки могли воспользоваться удалением у соперника, в составе которого сфолил Магнус Нюгрен, но в итоге номинальные гости отличились лишь в самой концовке.

Словацкие хоккеисты накрыли соперника прессингом в чужой зоне. Уже упомянутый нами Цегларик сместился на правый край и бросил — Рейдеборн отразил шайбу, но она рикошетом от Нюгрена заползла за линию ворот. В какой-то степени курьёзный гол, но шведам от этого было не легче. Их ситуация ухудшалась с каждой секундой. Хотя, казалось бы, куда ещё хуже? 1:0 в пользу Словакии — именно при таком счёте команды отправились на перерыв. На главного тренера «Тре Крунур» Юхана Гарпенлёва было больно смотреть.

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Во второй двадцатиминутке шведы всё же восстановили статус-кво. Получилась массированная атака, по итогам которой Фриберг подобрал отскок от лицевого борта и мягко набросил, Сёренсен вылез на пятак и добил шайбу в сетку. Судьи посмотрели повтор на предмет высоко поднятой клюшки, но в итоге логично засчитали гол.

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В третьем отрезке встречи Адам Яношик подвёл свою команду двухминутным удалением. В результате Шведы заперли соперника в зоне, Тёммернес сделал перевод на правый край, Олофссон принял шайбу, сместился к центру и с кистей бросил в ближнюю девятку.

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А ведь в том случае, если бы словаки увели встречу хотя бы овертайм (не говоря уже о победе), сборная России могла досрочно гарантировать себе выход в четвертьфинал. Увы, придётся подождать.

Гол в пустые ворота от Лундестрёма можно считать формальностью. 3:1 — с таким счётом Швеция одержала важнейшую для себя победу.

Завтрашний матч скандинавов с Россией станет ещё интереснее. Это будет настоящая заруба! «Тре Крунур» сами загнали себя в сложное положение и пытаются героически из него выбраться. Они вымучили победу у словаков, и команде Брагина нужно быть начеку.

Швеция
3:1
0:1, 1:0, 2:0
Словакия
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История чемпионатов мира
1948
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швейцария
Швейцария
1950
Великобритания
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швейцария
Швейцария
2002
Швеция
1
Словакия
Словакия
2
Россия
Россия
3
Швеция
Швеция
2006
Латвия
1
Швеция
Швеция
2
Чехия
Чехия
3
Финляндия
Финляндия
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Словакия — Дания — 2:0. Лучшие моменты
Норвегия — США — 1:2. Лучшие моменты
Швейцария — Россия — 1:4. Лучшие моменты
Италия — Казахстан — 3:11. Лучшие моменты
Чехия — Великобритания — 6:1. Лучшие моменты
Латвия — Норвегия — 3:4 (Б). Лучшие моменты
Дания — Беларусь — 5:2. Лучшие моменты
Швеция — Великобритания — 4:1. Лучшие моменты
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