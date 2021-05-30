Финляндия 1-й обеспечила себе место в плей-офф! За 4 секунды до буллитов обыграли Латвию

Групповой этап чемпионата мира — 2021 в Латвии подходит к своему завершению. Некоторые сборные — Италия, Великобритания, Беларусь, Норвегия — уже лишились всех шансов на выход в плей-офф. Остальные же команды продолжают бороться за право претендовать на то, чтобы увезти домой золотые медали текущего первенства. Одна из них — сборная Финляндии — уже сегодня первой могла обеспечить себе место в четвертьфинале. Для этого ей нужно было набрать в матче с хозяевами турнира хотя бы одно очко. До начала встречи эта задача казалась более чем выполнимой. В предыдущих пяти встречах финны ни разу не проиграли в основное время, потерпев единственное поражение на турнире от сборной Казахстана в серии послематчевых бросков.

И уже со стартового свистка подопечные Юкки Ялонена показали, что они намерены решить все вопросы о выходе в плей-офф как можно скорее. Финны сходу взяли инициативу в свои руки и забросили свою самую раннюю шайбу на этом турнире. Уже на четвёртой минуте после наброса Марко Анттилы голкипер сборной Латвии Янис Калниньш попытался отбить игровой снаряд в сторону, но угодил прямо в колено Саку Мяэналанену. Шайба от ноги финского нападающего отлетела в сетку ворот латвийцев. Арбитрам встречи пришлось использовать видеоповтор, чтобы убедиться, что Мяэналанен не делал преднамеренного движения ногой, и после небольшой паузы шайба была засчитана.

Давление лидеров группы В на этом не закончилось и продолжалось суть больше половины первого периода. За это время хозяевам льда удалось нанести всего один бросок в створ ворот Харри Сятери. Но оставшаяся часть стартовой двадцатиминутки проходила уже под их диктовку. Подопечные Боба Хартли восстановили равновесие в игре и стали всё ближе подбираться к воротам соперника, а под конец периода им удалось сравнять счёт. После вбрасывания в зоне финнов шайба какое-то время металась по площадке, а затем оказалась на конце клюшки Мартиньша Дзиеркалса. Нападающий латвийцев не стал медлить и нанёс бросок, который оказался точным.

Во втором периоде Латвия продолжила играть с позиции силы и долгое время осаждала ворота соперника, но финны продолжали выдерживать натиск. Сами же скандинавы не имели большого количества возможностей в атаке. Латвийцы останавливали все попытки сборной Финляндии убежать в быстрое наступление, порой делая это очень изящно.

Солидно прибалты выглядели и в силовой игре. Так, например, Рональд Кениньш совершил один из ярчайших силовых приёмов этого турнира, выбросив за борт защитника финской сборной Кима Ноусиайнена.

Тем не менее следующее слово в матче сказали именно финны. Подопечные Ялонена, подобно своему сопернику в первом периоде, гораздо мощнее провели концовку второй трети и реализовали вернувшееся к ним игровое преимущество, снова выйдя вперёд в счёте. Вилле Покка щёлкнул от синей линии, а Ииро Пакаринен удачно подставил под его бросок свою клюшку, дезориентировав Калниньша.

В третьем периоде финны, отлично играющие без шайбы, сознательно отдали контроль сопернику, сосредоточившись на игре в обороне. Почти три четверти периода их тактика работала, но удержать минимальное преимущество сборной Финляндии не удалось. После наброса Лауриса Дарзиньша на пятачок Дзиеркалс изменил направление полёта шайбы, подставив клюшку, и в результате подправления игровой снаряд пролетел над головой не ожидавшего такого развития событий Сятери, а форвард латвийцев оформил дубль.

Оставшегося времени не хватило командам на выяснение отношений, и игра перешла в овертайм. В дополнительные пять минут и те, и другие имели возможности добыть победу, но шайба никак не шла в ворота. И когда казалось, что серии послематчевых бросков уже не избежать, финны всё-таки смогли решить игру в свою пользу. Отличным сквозным пасом выкатившегося из-за ворот латвийцев Олли Мяятти воспользовался Антон Лунделль, технично переиграв Калниньша.