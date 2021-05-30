Турнирные расклады на ЧМ-2021 за два дня до конца групп. Россия отправит Швецию домой?
Два участника четвертьфинальных матчей уже определены, а сборные Швеции и Канады сохранили теоретические шансы на продолжение борьбы.
Два участника четвертьфинальных матчей уже определены, а сборные Швеции и Канады сохранили теоретические шансы на продолжение борьбы.
На групповом этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею осталось провести всего два игровых дня, в течение которых состоятся 10 матчей. По итогам сегодняшнего дня на мировом первенстве уже определились первые два участника четвертьфиналов — борьбу за медали совершенно точно поведут команды Финляндии и США.
Ещё один записной фаворит чемпионатов мира — сборная Швеции — был близок к потере всяких шансов на выход в
Сборная Швейцарии в первом матче очередного игрового дня разгромила команду Беларусь (6:0). Благодаря этой победе команда Патрика Фишера возглавила группу A, опередив сборные России и Словакии. При этом наша национальная команда сохранила второе место, тогда как словаки рухнули с первой позиции на третью.
Это произошло по причине особенностей регламента турнира. В активе швейцарцев. россиян и словаков теперь по 12 очков, и на первый план выходит критерий личных встреч внутри «треугольника», и это положение выглядит следующим образом:
Положение команд внутри «треугольника».
Одержавшие волевую победу над Словакией (3:1) шведы с 9 очками вырвались на четвёртое место в группе, опередив команды Дании и Чехии (по 8 баллов). Имеющие в своём активе по 4 очка британцы и белорусы утратили даже математические шансы на выход в
В параллельной группе сборная Финляндии в овертайме сломила сопротивление команды Латвии (3:2 ОТ), в результате чего набрала 15 очков и гарантировала себе выход в
За оставшиеся два кубковых места отчаянную борьбу ведут четыре команды — в активе сборной Казахстана (10 очков), тогда как команды Германии, Латвии и Канады набрали по 9 баллов. Что касается сборных Норвегии (5 очков) и Италии (0 баллов), то им осталось провести на чемпионате мира по одному матчу.
Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:
В результате на утро 31 мая четвертьфинальные пары
После вчерашней победы в матче с командой Швейцарии (3:1) российская сборная практически гарантировала себе выход в
Чтобы занять первое место в группе, российской сборной в оставшихся матчах в первую очередь необходимо набрать на одно очко больше, чем сумеют словаки. Чтобы гарантированным образом опередить швейцарцев, нашей команде нужно обязательно набирать четыре очка, так как после сегодняшней победы швейцарцев существует теоретический расклад, при котором сразу три команды — Россия, Швейцария и Словакия — завершат групповой турнир с одинаковым количеством очков (по 15). В таком случае первое место в группе займут швейцарцы за счёт лучшей разности заброшенных и пропущенных шайб внутри «треугольника». При этом два поражения в основное время могут оставить российскую команду и вовсе без
В первом матче завтрашнего игрового дня сыграют команды Дании и Чехии. Победитель этой встречи обгонит сборную Швеции и выйдет на четвёртое место в группе. Если чехи или датчане победят в основное время, тогда уже самим шведам нужно в обязательном порядке побеждать россиян в основное время и надеяться на выполнение следующего расклада: матч Чехия — Словакия, который состоится в заключительный игровой день, должен завершиться в основное время в пользу любой из команд. В случае перехода игры в овертайм, шведы впервые в истории отправятся домой, не достигнув
Лидирующие в группе Финляндия и США уже могут настраиваться на матчи
Сборной Канады остаётся сыграть с финнами и ждать исходов других матчей в группе. Подопечным Жерара Галлана необходимо выигрывать свой матч и рассчитывать на то, что ни немцы, ни хозяева турнира не смогут набрать три очка в оставшихся матчах. Примечательно, что существует расклад, при котором матч Канада — Финляндия (1 июня) не будет иметь никакого турнирного значения. Если днём ранее немецкие и казахстанские хоккеисты наберут по три очка, тогда кленовые досрочно потеряют шансы на выход из группы.
Команде Тони Сёдерхольма достаточно набрать хотя бы три очка в двух матчах, чтобы оставить кленовых вне четвертьфинала, так как те ранее проиграли Германии в очном матче. То же самое с ними произойдёт и в том случае, если немцы уступят Латвии в основное время.