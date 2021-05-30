Турнирные расклады на ЧМ-2021 за два дня до конца групп. Россия отправит Швецию домой?

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Германия
Группа A
16:15Не началсяЧехия
Дания
Группа A
тв
20:15Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
тв
20:15Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Швейцария
612
2
Словакия
612
3
Россия
512
4
Швеция
69
5
Чехия
58
6
Дания
68
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
512
3
Казахстан
610
4
Германия
59
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
65
8
Италия
60
30 мая, источник: Чемпионат.com

Турнирные расклады на ЧМ-2021 за два дня до конца групп. Россия отправит Швецию домой?

Два участника четвертьфинальных матчей уже определены, а сборные Швеции и Канады сохранили теоретические шансы на продолжение борьбы.

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Источник: AP 2021

На групповом этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею осталось провести всего два игровых дня, в течение которых состоятся 10 матчей. По итогам сегодняшнего дня на мировом первенстве уже определились первые два участника четвертьфиналов — борьбу за медали совершенно точно поведут команды Финляндии и США.

Ещё один записной фаворит чемпионатов мира — сборная Швеции — был близок к потере всяких шансов на выход в плей-офф. За 10 минут до конца основного времени «Тре Крунур» играли вничью с командой Словакии, но бросок Виктор Олофссона осчастливил фанатов шведской сборной, сохранив им надежду на продолжение борьбы за медали.

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Положение команд в своих группах на данный момент

Сборная Швейцарии в первом матче очередного игрового дня разгромила команду Беларусь (6:0). Благодаря этой победе команда Патрика Фишера возглавила группу A, опередив сборные России и Словакии. При этом наша национальная команда сохранила второе место, тогда как словаки рухнули с первой позиции на третью.

Это произошло по причине особенностей регламента турнира. В активе швейцарцев. россиян и словаков теперь по 12 очков, и на первый план выходит критерий личных встреч внутри «треугольника», и это положение выглядит следующим образом:

Положение команд внутри «треугольника».

  • 1. Швейцария — 3 (9:5)
  • 2. Россия — 3 (5:4)
  • 3. Словакия — 3 (4:9).

Одержавшие волевую победу над Словакией (3:1) шведы с 9 очками вырвались на четвёртое место в группе, опередив команды Дании и Чехии (по 8 баллов). Имеющие в своём активе по 4 очка британцы и белорусы утратили даже математические шансы на выход в плей-офф.

В параллельной группе сборная Финляндии в овертайме сломила сопротивление команды Латвии (3:2 ОТ), в результате чего набрала 15 очков и гарантировала себе выход в плей-офф. После поражения команды Боба Хартли идущая на втором месте сборная США (12 баллов) также обезопасила себя от возможного завершения турнира после группового этапа. Всё дело в том, что Латвия и Канады теоретически могут догнать американцев по очкам, но «звёздно-полосатые» обыграли обоих соперников в очных матчах, за счёт чего будут выше располагаться в турнирной таблице.

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За оставшиеся два кубковых места отчаянную борьбу ведут четыре команды — в активе сборной Казахстана (10 очков), тогда как команды Германии, Латвии и Канады набрали по 9 баллов. Что касается сборных Норвегии (5 очков) и Италии (0 баллов), то им осталось провести на чемпионате мира по одному матчу.

Текущие пары плей-офф

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

  • первая команда группы А — четвёртая команда группы В;
  • первая команда группы В — четвёртая команда группы А;
  • вторая команда группы А — третья команда группы В;
  • вторая команда группы В — третья команда группы А.

В результате на утро 31 мая четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

  • Швейцария (1A) — Германия (4B);
  • Россия (2A) — Казахстан (3B);
  • Словакия (3A) — США (2B);
  • Швеция (4A) — Финляндия (1B);.

Турнирные перспективы команд в группе A

После вчерашней победы в матче с командой Швейцарии (3:1) российская сборная практически гарантировала себе выход в плей-офф. Если сборная России наберёт одно очко в оставшихся матчах, то станет недостижимой для шведов и обеспечит себе место в плей-офф вне зависимости от результатов других команд. На предварительном этапе россиянам остаётся сыграть с командами Швеции и Беларуси.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 31.05.2021, 20:15

Россия-Швеция-

Чтобы занять первое место в группе, российской сборной в оставшихся матчах в первую очередь необходимо набрать на одно очко больше, чем сумеют словаки. Чтобы гарантированным образом опередить швейцарцев, нашей команде нужно обязательно набирать четыре очка, так как после сегодняшней победы швейцарцев существует теоретический расклад, при котором сразу три команды — Россия, Швейцария и Словакия — завершат групповой турнир с одинаковым количеством очков (по 15). В таком случае первое место в группе займут швейцарцы за счёт лучшей разности заброшенных и пропущенных шайб внутри «треугольника». При этом два поражения в основное время могут оставить российскую команду и вовсе без плей-офф.

В первом матче завтрашнего игрового дня сыграют команды Дании и Чехии. Победитель этой встречи обгонит сборную Швеции и выйдет на четвёртое место в группе. Если чехи или датчане победят в основное время, тогда уже самим шведам нужно в обязательном порядке побеждать россиян в основное время и надеяться на выполнение следующего расклада: матч Чехия — Словакия, который состоится в заключительный игровой день, должен завершиться в основное время в пользу любой из команд. В случае перехода игры в овертайм, шведы впервые в истории отправятся домой, не достигнув плей-офф.

Турнирные перспективы команд в группе B

Лидирующие в группе Финляндия и США уже могут настраиваться на матчи плей-офф. Близка к историческому достижению сборная Казахстана. За всю свою историю казахстанские хоккеисты никогда не пробивались в плей-офф на чемпионатах мира в элитном дивизионе. Для решения этой задачи команде Юрия Михайлиса нужно обыграть сборную Норвегии, и тогда они совершенно точно будут играть в четвертьфинале, так как кто-то из пары Латвия/Германия потеряет очки в очном матче.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа B, 1.06.2021, 12:15

Канада-Финляндия-

Сборной Канады остаётся сыграть с финнами и ждать исходов других матчей в группе. Подопечным Жерара Галлана необходимо выигрывать свой матч и рассчитывать на то, что ни немцы, ни хозяева турнира не смогут набрать три очка в оставшихся матчах. Примечательно, что существует расклад, при котором матч Канада — Финляндия (1 июня) не будет иметь никакого турнирного значения. Если днём ранее немецкие и казахстанские хоккеисты наберут по три очка, тогда кленовые досрочно потеряют шансы на выход из группы.

Команде Тони Сёдерхольма достаточно набрать хотя бы три очка в двух матчах, чтобы оставить кленовых вне четвертьфинала, так как те ранее проиграли Германии в очном матче. То же самое с ними произойдёт и в том случае, если немцы уступят Латвии в основное время.

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Турнирные расклады на ЧМ-2021 за два дня до конца групп
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История чемпионатов мира
1936
Германия
1
Великобритания
Великобритания
2
Канада
Канада
3
США
США
1957
СССР
1
Швеция
Швеция
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
2000
Россия
1
Чехия
Чехия
2
Словакия
Словакия
3
Финляндия
Финляндия
2018
Дания
1
Швеция
Швеция
2
Швейцария
Швейцария
3
США
США
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Словакия — Дания — 2:0. Лучшие моменты
Норвегия — США — 1:2. Лучшие моменты
Швейцария — Россия — 1:4. Лучшие моменты
Италия — Казахстан — 3:11. Лучшие моменты
Чехия — Великобритания — 6:1. Лучшие моменты
Латвия — Норвегия — 3:4 (Б). Лучшие моменты
Дания — Беларусь — 5:2. Лучшие моменты
Швеция — Великобритания — 4:1. Лучшие моменты
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