Битва за плей-офф. Российские хоккеисты сыграют со шведами на чемпионате мира

Россияне занимают второе место в таблице группы А с 12 очками, уступая только швейцарцам, в активе которых также 12 очков, но на одну игру больше. Шведы после шести матчей поднялись на четвертую строчку, обыграв в воскресенье команду Словакии (3:1). Для сборной Швеции матч против россиян станет заключительным на групповом этапе и решающим: для сохранения шансов на попадание в плей-офф им необходимо побеждать. Последним соперником подопечных Валерия Брагина на групповом этапе станет команда Белоруссии, идущая в настоящий момент на последней, восьмой строчке в группе. Предварительный этап турнира в Риге завершится 1 июня, в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой группы.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 31.05.2021, 20:15 Россия - Швеция -

В матче против сборной Швеции в составе российской команды, согласно предварительному составу, должны сыграть представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон») и нападающий Владимир Тарасенко («Сент-Луис»). Также предполагается, что в матче примут участие форвард Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб, которые пропустили несколько предыдущих встреч из-за повреждений. Однако окончательное решение о составе будет принято непосредственно в день игры.

Пропустит матч нападающий Максим Шалунов. Ожидалось, что лучший бомбардир плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет одним из лидеров команды, однако у него возникли проблемы с реализацией моментов, в результате чего Шалунов не набрал ни одного очка в пяти матчах. Также в предварительный состав не попали защитники Григорий Дронов и Рушан Рафиков.

В субботу у сборной России был восстановительный день, во время которого хоккеисты работали в тренажерном зале. Ледовую тренировку, которая следовала после, игроки могли посетить по желанию. В итоге в ней приняли участие вратарь Иван Бочаров, защитники Зуб, Рафиков, Орлов, Дронов и нападающие Шалунов, Эмиль Галимов, Григоренко, Тарасенко, Андрей Кузьменко.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Россия обыграла Швейцарию

Подготовка на карантине

В воскресенье ФХР опубликовала план, по которому готовились российские хоккеисты во время прохождения обязательного карантина после прибытия в Латвию. Игроки находились в номерах, команда занималась онлайн, проводя тренировки по Zoom.

Все игроки получили тренировочные резинки, мячи и массажные ролы. В первый день после короткой разминки хоккеисты выполняли ряд упражнений, моделирующих бег на коньках, и упражнения с резинкой. На второй день проводились занятия на растяжку с резинкой и на подвижность. Также в каждом номере у хоккеистов был велотренажер, на котором проводились интервальные тренировки, моделирующие хоккейные смены.

В субботу в расположение сборной России прибыл голкипер Сергей Бобровский. Он сможет сыграть в составе команды не раньше четвертьфинала. У него в номере предусмотрено большее количество оборудования: велотренажер, фитбол, полусфера bosu, роллы, резинки и мячики. Подготовка вратаря в условиях карантина состояла не только из предложенных вратарских тренировок на физподготовку, но и собственной программы.

Ожидается, что на лед Бобровский выйдет в понедельник вечером, после трех тренировочных дней, отведенных по ковид-протоколу Международной федерации хоккея (IIHF).

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Сборная России по пути на тренировку

Проблемы шведов на турнире

Обычно шведы приезжают на турнир в статусе фаворитов. Не даром на счету скандинавской сборной 11 чемпионских титулов, а в 2017 и 2018 годах они выиграли два титула подряд. На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2019 году, сборная Швеции завершила выступление в четвертьфинале, проиграв будущим чемпионам финнам со счетом 4:5, однако лучшим бомбардиром того турнира стал шведский нападающий Вильям Нюландер из «Торонто», который набрал 18 (5 шайб + 13 передач) очков в восьми матчах.

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В нынешнем году защищать цвета своего флага из НХЛ приехали только Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Рикард Ракелль, Исак Лундстрем (оба — «Анахайм»), Виктор Улофссон («Баффало») и Маркус Серенсен («Сан-Хосе»). Также в сборную не приехало большое количество опытных игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и чемпионата Швеции, такие как голкипер Магнус Хелльберг и нападающий Эмиль Петтерссон. В итоге на пятерых шведские игроки НХЛ забросили семь шайб в шести матчах турнира.

Всего же шведские хоккеисты забросили 19 шайб и пропустили 11, одержав три победы в шести играх. Им удалось сенсационно разгромить сборную Швейцарии, которая является одним из фаворитов турнира, со счетом 7:0, переиграть британцев, которые идут на данный момент на предпоследнем месте в группе (4:1), и одержать волевую победу над командой Словакии (3:1). При этом шведы проиграли сборным Дании (3:4), Белоруссии (0:1) и чехам (2:4), которые забросили все четыре шайбы в третьем периоде, проигрывая 0:2.