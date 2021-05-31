Битва за плей-офф. Российские хоккеисты сыграют со шведами на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Германия
Группа A
16:15Не началсяЧехия
Дания
Группа A
тв
20:15Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
тв
20:15Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
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1/2 финала
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Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Швейцария
612
2
Словакия
612
3
Россия
512
4
Швеция
69
5
Чехия
58
6
Дания
68
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
512
3
Казахстан
610
4
Германия
59
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
65
8
Италия
60
00:35 (мск), источник: ТАСС

Битва за плей-офф. Российские хоккеисты сыграют со шведами на чемпионате мира

ТАСС, 31 мая. Сборная России по хоккею проведет свой шестой матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником команды станет сборная Швеции.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне занимают второе место в таблице группы А с 12 очками, уступая только швейцарцам, в активе которых также 12 очков, но на одну игру больше. Шведы после шести матчей поднялись на четвертую строчку, обыграв в воскресенье команду Словакии (3:1). Для сборной Швеции матч против россиян станет заключительным на групповом этапе и решающим: для сохранения шансов на попадание в плей-офф им необходимо побеждать. Последним соперником подопечных Валерия Брагина на групповом этапе станет команда Белоруссии, идущая в настоящий момент на последней, восьмой строчке в группе. Предварительный этап турнира в Риге завершится 1 июня, в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой группы.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 31.05.2021, 20:15

Россия-Швеция-

В матче против сборной Швеции в составе российской команды, согласно предварительному составу, должны сыграть представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон») и нападающий Владимир Тарасенко («Сент-Луис»). Также предполагается, что в матче примут участие форвард Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб, которые пропустили несколько предыдущих встреч из-за повреждений. Однако окончательное решение о составе будет принято непосредственно в день игры.

Пропустит матч нападающий Максим Шалунов. Ожидалось, что лучший бомбардир плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет одним из лидеров команды, однако у него возникли проблемы с реализацией моментов, в результате чего Шалунов не набрал ни одного очка в пяти матчах. Также в предварительный состав не попали защитники Григорий Дронов и Рушан Рафиков.

В субботу у сборной России был восстановительный день, во время которого хоккеисты работали в тренажерном зале. Ледовую тренировку, которая следовала после, игроки могли посетить по желанию. В итоге в ней приняли участие вратарь Иван Бочаров, защитники Зуб, Рафиков, Орлов, Дронов и нападающие Шалунов, Эмиль Галимов, Григоренко, Тарасенко, Андрей Кузьменко.

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Россия обыграла Швейцарию

Подготовка на карантине

В воскресенье ФХР опубликовала план, по которому готовились российские хоккеисты во время прохождения обязательного карантина после прибытия в Латвию. Игроки находились в номерах, команда занималась онлайн, проводя тренировки по Zoom.

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Все игроки получили тренировочные резинки, мячи и массажные ролы. В первый день после короткой разминки хоккеисты выполняли ряд упражнений, моделирующих бег на коньках, и упражнения с резинкой. На второй день проводились занятия на растяжку с резинкой и на подвижность. Также в каждом номере у хоккеистов был велотренажер, на котором проводились интервальные тренировки, моделирующие хоккейные смены.

В субботу в расположение сборной России прибыл голкипер Сергей Бобровский. Он сможет сыграть в составе команды не раньше четвертьфинала. У него в номере предусмотрено большее количество оборудования: велотренажер, фитбол, полусфера bosu, роллы, резинки и мячики. Подготовка вратаря в условиях карантина состояла не только из предложенных вратарских тренировок на физподготовку, но и собственной программы.

Ожидается, что на лед Бобровский выйдет в понедельник вечером, после трех тренировочных дней, отведенных по ковид-протоколу Международной федерации хоккея (IIHF).

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Сборная России по пути на тренировку

Проблемы шведов на турнире

Обычно шведы приезжают на турнир в статусе фаворитов. Не даром на счету скандинавской сборной 11 чемпионских титулов, а в 2017 и 2018 годах они выиграли два титула подряд. На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2019 году, сборная Швеции завершила выступление в четвертьфинале, проиграв будущим чемпионам финнам со счетом 4:5, однако лучшим бомбардиром того турнира стал шведский нападающий Вильям Нюландер из «Торонто», который набрал 18 (5 шайб + 13 передач) очков в восьми матчах.

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В нынешнем году защищать цвета своего флага из НХЛ приехали только Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Рикард Ракелль, Исак Лундстрем (оба — «Анахайм»), Виктор Улофссон («Баффало») и Маркус Серенсен («Сан-Хосе»). Также в сборную не приехало большое количество опытных игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и чемпионата Швеции, такие как голкипер Магнус Хелльберг и нападающий Эмиль Петтерссон. В итоге на пятерых шведские игроки НХЛ забросили семь шайб в шести матчах турнира.

Всего же шведские хоккеисты забросили 19 шайб и пропустили 11, одержав три победы в шести играх. Им удалось сенсационно разгромить сборную Швейцарии, которая является одним из фаворитов турнира, со счетом 7:0, переиграть британцев, которые идут на данный момент на предпоследнем месте в группе (4:1), и одержать волевую победу над командой Словакии (3:1). При этом шведы проиграли сборным Дании (3:4), Белоруссии (0:1) и чехам (2:4), которые забросили все четыре шайбы в третьем периоде, проигрывая 0:2.

Команды России и Швеции в 24-й раз сыграют друг с другом на чемпионате мира, на счету россиян 14 выигранных матчей, шведы одержали восемь побед, одна встреча завершилась вничью. Самой главной для сборной России является победа в финальном матче чемпионата мира 1993 года. Тогда россияне усилиями Германа Титова, Андрея Николишина и Андрея Хомутова забросили в ворота Томми Сёдерстрёма три шайбы, шведам удалось ответить лишь голом Микаэля Ренберга. На том турнире российским хоккеистам удалось завоевать свой первый титул чемпионов мира.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1949
Швеция
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Канада
Канада
3
США
США
1969
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1978
Чехословакия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
1996
Австрия
1
Чехия
Чехия
2
Канада
Канада
3
США
США
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Словакия — Дания — 2:0. Лучшие моменты
Норвегия — США — 1:2. Лучшие моменты
Швейцария — Россия — 1:4. Лучшие моменты
Италия — Казахстан — 3:11. Лучшие моменты
Чехия — Великобритания — 6:1. Лучшие моменты
Латвия — Норвегия — 3:4 (Б). Лучшие моменты
Дания — Беларусь — 5:2. Лучшие моменты
Швеция — Великобритания — 4:1. Лучшие моменты
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