Битва за плей-офф. Российские хоккеисты сыграют со шведами на чемпионате мира
ТАСС, 31 мая. Сборная России по хоккею проведет свой шестой матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником команды станет сборная Швеции.
ТАСС, 31 мая. Сборная России по хоккею проведет свой шестой матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником команды станет сборная Швеции.
Россияне занимают второе место в таблице группы А с 12 очками, уступая только швейцарцам, в активе которых также 12 очков, но на одну игру больше. Шведы после шести матчей поднялись на четвертую строчку, обыграв в воскресенье команду Словакии (3:1). Для сборной Швеции матч против россиян станет заключительным на групповом этапе и решающим: для сохранения шансов на попадание в
В матче против сборной Швеции в составе российской команды, согласно предварительному составу, должны сыграть представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон») и нападающий Владимир Тарасенко («Сент-Луис»). Также предполагается, что в матче примут участие форвард Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб, которые пропустили несколько предыдущих встреч
Пропустит матч нападающий Максим Шалунов. Ожидалось, что лучший бомбардир
В субботу у сборной России был восстановительный день, во время которого хоккеисты работали в тренажерном зале. Ледовую тренировку, которая следовала после, игроки могли посетить по желанию. В итоге в ней приняли участие вратарь Иван Бочаров, защитники Зуб, Рафиков, Орлов, Дронов и нападающие Шалунов, Эмиль Галимов, Григоренко, Тарасенко, Андрей Кузьменко.
В воскресенье ФХР опубликовала план, по которому готовились российские хоккеисты во время прохождения обязательного карантина после прибытия в Латвию. Игроки находились в номерах, команда занималась онлайн, проводя тренировки по Zoom.
Все игроки получили тренировочные резинки, мячи и массажные ролы. В первый день после короткой разминки хоккеисты выполняли ряд упражнений, моделирующих бег на коньках, и упражнения с резинкой. На второй день проводились занятия на растяжку с резинкой и на подвижность. Также в каждом номере у хоккеистов был велотренажер, на котором проводились интервальные тренировки, моделирующие хоккейные смены.
В субботу в расположение сборной России прибыл голкипер Сергей Бобровский. Он сможет сыграть в составе команды не раньше четвертьфинала. У него в номере предусмотрено большее количество оборудования: велотренажер, фитбол, полусфера bosu, роллы, резинки и мячики. Подготовка вратаря в условиях карантина состояла не только из предложенных вратарских тренировок на физподготовку, но и собственной программы.
Ожидается, что на лед Бобровский выйдет в понедельник вечером, после трех тренировочных дней, отведенных по
Обычно шведы приезжают на турнир в статусе фаворитов. Не даром на счету скандинавской сборной 11 чемпионских титулов, а в 2017 и 2018 годах они выиграли два титула подряд. На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2019 году, сборная Швеции завершила выступление в четвертьфинале, проиграв будущим чемпионам финнам со счетом 4:5, однако лучшим бомбардиром того турнира стал шведский нападающий Вильям Нюландер из «Торонто», который набрал 18 (5 шайб + 13 передач) очков в восьми матчах.
В нынешнем году защищать цвета своего флага из НХЛ приехали только Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Рикард Ракелль, Исак Лундстрем (оба — «Анахайм»), Виктор Улофссон («Баффало») и Маркус Серенсен («Сан-Хосе»). Также в сборную не приехало большое количество опытных игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и чемпионата Швеции, такие как голкипер Магнус Хелльберг и нападающий Эмиль Петтерссон. В итоге на пятерых шведские игроки НХЛ забросили семь шайб в шести матчах турнира.
Всего же шведские хоккеисты забросили 19 шайб и пропустили 11, одержав три победы в шести играх. Им удалось сенсационно разгромить сборную Швейцарии, которая является одним из фаворитов турнира, со счетом 7:0, переиграть британцев, которые идут на данный момент на предпоследнем месте в группе (4:1), и одержать волевую победу над командой Словакии (3:1). При этом шведы проиграли сборным Дании (3:4), Белоруссии (0:1) и чехам (2:4), которые забросили все четыре шайбы в третьем периоде, проигрывая 0:2.
Команды России и Швеции в 24-й раз сыграют друг с другом на чемпионате мира, на счету россиян 14 выигранных матчей, шведы одержали восемь побед, одна встреча завершилась вничью. Самой главной для сборной России является победа в финальном матче чемпионата мира 1993 года. Тогда россияне усилиями Германа Титова, Андрея Николишина и Андрея Хомутова забросили в ворота Томми Сёдерстрёма три шайбы, шведам удалось ответить лишь голом Микаэля Ренберга. На том турнире российским хоккеистам удалось завоевать свой первый титул чемпионов мира.