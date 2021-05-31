ЧМ-2021. Плей-офф уже точно без белорусов, британцев, норвежцев и итальянцев. Угодит ли туда сборная Канады?

Как, в общем, и такая же случайность — выход для белорусов в восьмерку сильнейших на чемпионате, который последний раз имел место при Дэйве Льюисе. Иногда случайности происходят чаще, иногда — реже. Но главное — не терять голову и твердо знать свое место — на грешной земле, а не в облаках, где витают соперники из Словакии, Швейцарии и иже. Короче говоря, те, кого нынче причисляют ко второму эшелону.



Беларусь — просто не хоккейная страна. Ну, вот так бывает. Есть страны хоккейные, есть — не хоккейные. Например, мы часто потешаемся над горнолыжниками из Африки, которые умудряются пользоваться шансом и выступать на Олимпиаде. Забавно? Так точно так же забавно — история про развитие хоккея в Беларуси. Нет у нас для этого ничего. Нет и все! Мы экзотика для передового хоккейного мира. Просто объект для насмешек, учитывая объем тратимых средств и бесконечную игру в натурализацию.



А то, что волею обстоятельств оказались в элите — это ненадолго. Скоро пройдет. Пока остается благодарить коронавирус и эпидемиологическую ситуацию на планете, которая по-прежнему остается тяжелой, из-за чего мировой форум в первом дивизионе не состоялся. А так — нам там самое место.



То, что у нас родился и возмужал Егор Шарангович, — это ведь тоже случайность. И такое происходит. Это самородок, возможно, талантливее Михаила Грабовского. Так ведь раз в сто лет растут подобного калибра исполнители и в дружинах, выступающих ныне в «пердиве», куда мы уверенно, повторимся, держим путь. В той же Украине, к примеру.



Коллега Слава Федоренко призывает прекратить игрушки с паспортизацией. Отличная мысль, но есть предложение еще получше: прекратить с хоккеем в стране вообще. Забыть про эту обузу. Раз и навсегда отпустить в свободное плавание. Осознать, что, возможно, он чуточку начнет выздоравливать, когда всем на него будет плевать. И чем раньше, тем лучше. И болельщикам не злорадствовать по поводу неудач, а попросту их игнорировать. Как в принципе и победы. И жить станет определенно веселее.



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Что до пресловутых раскладов, то начнем, игнорируя порядок, с группы «В», где все несколько проще.



На вершине октета — сборная Финляндии. Следом — американцы. У них 12 очков, что на три меньше, нежели у Суоми. По девять — сразу у трех команд, включая немцев, латвийцев и канадцев. С первыми янки еще предстоит сыграть, а перед вторыми звездно-полосатые имеют преимущество в личных встречах. Потому и вправе нисколько не беспокоиться за продолжение борьбы в нокаут-раунде.



Итого — на два оставшихся места претендуют четыре участника. Вот как выглядит текущая ситуация в группе.



Группа «В»: Финляндия — 15 очков (6 игр), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).



А вот какие встречи еще предстоят: США — Германия, Норвегия — Казахстан, Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия. Весьма удобная ситуация у казахов: в случае набора трех очков у норвежцев они уже завтра себе обеспечат плей-офф. О команде Германии скажем то, что у нее все в руках. Впереди матчи с США и прямыми конкурентами из Латвии. Набираешь столько же очков, сколько канадцы, — оказываешься выше их. То бишь, хозяевам турнира в случае поражения в основное время от американцев достаточно будет не уступить, опять-таки, по итогам трех периодов…



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Теперь переходим к группе «А», то есть белорусской. Здесь куда больше неизвестных. А фактом является лишь то, что в четверке уже ни при каких обстоятельствах не окажутся подопечные Захарова и парни с Туманного Альбиона.



Группа «А»: Швейцария — 12 очков (6 игр), Россия — 12 (5), Словакия — 12 (6), Швеция — 9 (6), Чехия — 8 (5), Дания — 8 (6), Великобритания — 4 (6), БЕЛАРУСЬ — 4 (6).



Остающиеся еще матчи: Чехия — Дания, Россия — Швеция, Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Беларусь.



Победа либо датчан, либо чехов изрядно усложнит задачу сохранения шансов на трофей для шведов. Тем во что бы то ни стало необходимо уже будет одолеть в основное время команду ОКР. Последней же, в свою очередь, для того, чтобы очутиться в плей-офф, достаточно всего одного-единственного балла.