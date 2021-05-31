ЧМ-2021. Плей-офф уже точно без белорусов, британцев, норвежцев и итальянцев. Угодит ли туда сборная Канады?

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Германия
Группа A
16:15Не началсяЧехия
Дания
Группа A
тв
20:15Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
тв
20:15Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Швейцария
612
2
Словакия
612
3
Россия
512
4
Швеция
69
5
Чехия
58
6
Дания
68
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
512
3
Казахстан
610
4
Германия
59
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
65
8
Италия
60
11:55 (мск), источник: Прессбол

ЧМ-2021. Плей-офф уже точно без белорусов, британцев, норвежцев и итальянцев. Угодит ли туда сборная Канады?

Перед последним игровым днем прикидываем расклады-варианты.

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Источник: РИА "Новости"

Турнирный интерес перед ним наша команда уже предсказуемо потеряла. Наверное, не сейчас ушел поезд, а тогда, когда она уступила скромнягам-британцам. Или тогда, когда спасовала перед датчанами. А то и еще раньше — когда было принято решение, что сборную возглавит Михаил Захаров.

Хотя есть мнение, что и это переменная не могла ни на что повлиять. В смысле — персона главного тренера. Мнение, кажется, справедливое. В случае с его очередным провалом обстоятельства просто чуть более вызывающие. С «националкой» у него не ладится никак уже давно, и хвалится-бравировать викторией в противостоянии со шведами точно не стоит. Это эпизод, не более, если хотите — случайность. А поиск причин в позднем начале подготовке, недостаточной спарринговой программе перед ЧМ, невысоком уровень выходцев из экстралиги, Бэйленом, который подвел, — это ведь все вторично.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 1.06.2021, 20:15

Россия-Беларусь-

Как, в общем, и такая же случайность — выход для белорусов в восьмерку сильнейших на чемпионате, который последний раз имел место при Дэйве Льюисе. Иногда случайности происходят чаще, иногда — реже. Но главное — не терять голову и твердо знать свое место — на грешной земле, а не в облаках, где витают соперники из Словакии, Швейцарии и иже. Короче говоря, те, кого нынче причисляют ко второму эшелону.

Беларусь — просто не хоккейная страна. Ну, вот так бывает. Есть страны хоккейные, есть — не хоккейные. Например, мы часто потешаемся над горнолыжниками из Африки, которые умудряются пользоваться шансом и выступать на Олимпиаде. Забавно? Так точно так же забавно — история про развитие хоккея в Беларуси. Нет у нас для этого ничего. Нет и все! Мы экзотика для передового хоккейного мира. Просто объект для насмешек, учитывая объем тратимых средств и бесконечную игру в натурализацию.

А то, что волею обстоятельств оказались в элите — это ненадолго. Скоро пройдет. Пока остается благодарить коронавирус и эпидемиологическую ситуацию на планете, которая по-прежнему остается тяжелой, из-за чего мировой форум в первом дивизионе не состоялся. А так — нам там самое место.

То, что у нас родился и возмужал Егор Шарангович, — это ведь тоже случайность. И такое происходит. Это самородок, возможно, талантливее Михаила Грабовского. Так ведь раз в сто лет растут подобного калибра исполнители и в дружинах, выступающих ныне в «пердиве», куда мы уверенно, повторимся, держим путь. В той же Украине, к примеру.

Коллега Слава Федоренко призывает прекратить игрушки с паспортизацией. Отличная мысль, но есть предложение еще получше: прекратить с хоккеем в стране вообще. Забыть про эту обузу. Раз и навсегда отпустить в свободное плавание. Осознать, что, возможно, он чуточку начнет выздоравливать, когда всем на него будет плевать. И чем раньше, тем лучше. И болельщикам не злорадствовать по поводу неудач, а попросту их игнорировать. Как в принципе и победы. И жить станет определенно веселее.

***

Что до пресловутых раскладов, то начнем, игнорируя порядок, с группы «В», где все несколько проще.

На вершине октета — сборная Финляндии. Следом — американцы. У них 12 очков, что на три меньше, нежели у Суоми. По девять — сразу у трех команд, включая немцев, латвийцев и канадцев. С первыми янки еще предстоит сыграть, а перед вторыми звездно-полосатые имеют преимущество в личных встречах. Потому и вправе нисколько не беспокоиться за продолжение борьбы в нокаут-раунде.

Итого — на два оставшихся места претендуют четыре участника. Вот как выглядит текущая ситуация в группе.

Группа «В»: Финляндия — 15 очков (6 игр), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).

А вот какие встречи еще предстоят: США — Германия, Норвегия — Казахстан, Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия. Весьма удобная ситуация у казахов: в случае набора трех очков у норвежцев они уже завтра себе обеспечат плей-офф. О команде Германии скажем то, что у нее все в руках. Впереди матчи с США и прямыми конкурентами из Латвии. Набираешь столько же очков, сколько канадцы, — оказываешься выше их. То бишь, хозяевам турнира в случае поражения в основное время от американцев достаточно будет не уступить, опять-таки, по итогам трех периодов…

***

Теперь переходим к группе «А», то есть белорусской. Здесь куда больше неизвестных. А фактом является лишь то, что в четверке уже ни при каких обстоятельствах не окажутся подопечные Захарова и парни с Туманного Альбиона.

Группа «А»: Швейцария — 12 очков (6 игр), Россия — 12 (5), Словакия — 12 (6), Швеция — 9 (6), Чехия — 8 (5), Дания — 8 (6), Великобритания — 4 (6), БЕЛАРУСЬ — 4 (6).

Остающиеся еще матчи: Чехия — Дания, Россия — Швеция, Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Беларусь.

Победа либо датчан, либо чехов изрядно усложнит задачу сохранения шансов на трофей для шведов. Тем во что бы то ни стало необходимо уже будет одолеть в основное время команду ОКР. Последней же, в свою очередь, для того, чтобы очутиться в плей-офф, достаточно всего одного-единственного балла.

 ЧМ-2021. Плей-офф уже точно без белорусов, британцев, норвежцев и итальянцев. Угодит ли туда сборная Канады?
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1967
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1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Канада
Канада
1981
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1991
Финляндия
1
Швеция
Швеция
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
1993
Германия
1
Россия
Россия
2
Швеция
Швеция
3
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Чехия
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Италия — Казахстан — 3:11. Лучшие моменты
Чехия — Великобритания — 6:1. Лучшие моменты
Латвия — Норвегия — 3:4 (Б). Лучшие моменты
Дания — Беларусь — 5:2. Лучшие моменты
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