Оглушительный провал или шанс на плей-офф? Что решит матч Россия — Швеция на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Германия
Группа A
16:15Не началсяЧехия
Дания
Группа A
тв
20:15Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
тв
20:15Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
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1/2 финала
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Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Швейцария
612
2
Словакия
612
3
Россия
512
4
Швеция
69
5
Чехия
58
6
Дания
68
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
512
3
Казахстан
610
4
Германия
59
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
65
8
Италия
60
09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Оглушительный провал или шанс на плей-офф? Что решит матч Россия — Швеция на ЧМ

«Тре Крунур» устроит только победа в основное время, а нашим нужно набирать очко, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 31 мая, на чемпионате мира 2021 года по хоккею сборная России проведёт центральный матч на групповом этапе турнира. В вечерней встрече игрового дня команда Валерия Брагина встретится с командой Швеции, и этот матч может оказаться последним для «Тре Крунур» на этом мировом первенстве. Без преувеличения можно сказать, что для шведов встреча с Россией равнозначна финалу.

Предматчевые турнирные расклады

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 31.05.2021, 20:15

Россия-Швеция-

Подопечным Юхана Гарпенлёва кровь из носу нужно одерживать победу в основное время, а в противном случае мировой форум практически наверняка для них будет завершён. В случае набора 12 очков в заключительный игровой день группы шведов устроит победа любой команды в матче Словакия — Чехия, но обязательно в основное время. При этом даже с 12 очками шведские хоккеисты могут при определённом стечении обстоятельств остаться за бортом участников плей-офф, но любое поражение в матче с Россией совершенно точно станет для них неминуемым приговором, который подведёт черту под главным провалом за всю историю шведского хоккея. Ранее сборная Швеции никогда не завершала чемпионат мира уже на предварительной стадии.

В свою очередь наша сборная сама ещё не обеспечила выход из группы. Существует теоретический расклад, при котором команда Брагина займёт только пятое место в группе. Это произойдёт в том случае, если будут выполнены все следующие условия:

— Россияне проиграют в основное время и Швеции, и Белоруссии — и наберут 12 очков;
— Швейцарцы обыграют Великобританию — и наберут как минимум 14 баллов;
— Чехия победит и Данию, и Словакию, причём как минимум в одном из матчей в основное время — и наберёт 13−14 очков;
— Швеция, победив Россию в основное время, с 12 очками обойдёт россиян благодаря успеху в личной встрече;
— Словакия и в случае поражения от Чехии с 12 баллами будет выше нашей команды — тоже из-за победы в очном матче.

Как отчётливо видно из приведенного выше расклада, чтобы не смотреть на результаты других игр, нашей сборной надо набрать хотя бы очко в двух матчах. Тогда мы окажемся недостижимы для шведов и точно попадём в четвёрку.

Накануне сборная Швеции уже прошлась по самой грани пропасти

Источник: AFP 2021

Любопытно, что сборная Швеции накануне уже была близка к национальному краху, оказавшись на самой грани пропасти. В матче с командой Словакии (3:1) шведских хоккеистов также устраивала исключительно победа в основное время, однако именно словаки открыли счёт в матче благодаря удачному рикошету после броска Петера Цегларика. Шведам удалось отыграться в середине второго периода благодаря голу Маркуса Сёренсена, но на протяжении следующих 20−25 минут игра команде Гарпенлёва не давалась. В начале третьего периода будущий новичок ЦСКА Адам Рейдеборн совершил важнейший сейв, оставив своей команде шансы на победу в основное время.

И за девять минут до конца третьего периода форвард «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон произвёл точный бросок, принёсший Швеции важнейшую победу. Словаки были близки к тому, чтобы перевести игру в овертайм, но не смогли реализовать два большинства, а точку в матче поставил нападающий «Анахайм Дакс» Исак Лундестрём, поразивший пустые ворота. На послематчевой пресс-конференции шведы подводили итог победе над Словакией и уже держали в уме следующий матч.

«Сборная Швеции должна сыграть в лучший хоккей, чтобы добиться успеха»

Автор победной шайбы Виктор Олофссон отметил вклад в итоговый результат голкипера Рейдеборна, рассказал о своём решающим броске и поделился ожиданиями от встречи с Россией.

«Это была фантастическая игра в исполнении Рейдеборна. Мой победный гол? Я старался бросать по воротам. Бросать, бросать, бросать. Может быть, теперь начнёт получаться, и мне удастся забить ещё парочку голов в будущем.

Вероятно, сборная России является одной из лучших команд в нашей группе, и завтра нам необходимо сыграть в лучший хоккей, чтобы добиться успеха. Это будет тяжелейший матч, в котором соперник будет очень сильно стараться. Но у нас остаётся шанс на выход из группы, так что мы будем бороться, — сказал Олофссон в интервью SVT.se.

«Россияне очень хороши, но мы планируем их обыграть»

Источник: AFP 2021

Главный тренер шведской команды Юхан Гарпенлёв произнёс очень похожие слова на те, что ранее сказал Олофссон, предвосхищая матч с российской сборной.

«Мы знаем, что это будет сложная игра, россияне очень хороши, они привезли много хороших игроков на турнир, поэтому мы должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть их. Сейчас мы вернёмся в отель, поедим, отдохнем, чтобы иметь возможность противостоять им завтра, но опять же, осталась всего одна игра, у нас есть хороший шанс. Если мы покажем свой лучший хоккей, то сможем обыграть сборную России. Это то, что мы и планируем сделать», — заявил Гарпенлёв.

«У России лучшая команда на турнире, но наша игра хорошо подходит к их стилю»

Безоговорочно первый номер шведской сборной Адам Рейдеборн также поделился своими ожиданиями от ключевого матча для его команды на турнире.

«Сейчас мы наслаждаемся несколькими часами, когда у нас есть возможность поесть, поговорить и хорошо провести время. Мы знаем, что следующий матч не менее важен, чем сегодняшний. Мы должны сыграть намного лучше, чем в игре со Словакией. Матч с Россией — непростой вызов.

На бумаге у них лучшая команда на турнире с четырьмя сильными пятёрками, поэтому придётся нелегко. Но сейчас мы чувствуем, что наша игра хорошо подойдёт под стиль России. Им не удастся легко нас обыграть. Мы усложним им задачу и сыграем в наш лучший хоккей, чтобы занять последнее место в плей-офф, — полагает Рейдеборн.

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Планируемый состав сборной России на матч

Воскресным вечером штаб сборной России объявил планируемый состав национальной команды на шестой матч группового этапа со сборной Швеции. Обращает на себя внимание, что вне заявки должен остаться лучший снайпер минувшего плей-офф КХЛ Максим Шалунов, проводящий крайне неудачный чемпионат мира.

Самонов (Бочаров);
Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко;
Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов;
Зуб — Орлов, Бурдасов — Морозов — Тарасенко;
Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Галимов.

Сборная России проведёт шестой матч группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции сегодня, 31 мая. Начало матча в 20:15 мск.

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