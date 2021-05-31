Тарасенко не пустит шведов в плей-офф: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Швеция сегодня
Решающий матч для «Тре крунур».
Решающий матч для «Тре крунур».
Сборная России набирает ход перед
Швеция сохранила шансы на выход в четвертьфинал, победив Словакию 3:1. В равных составах «Тре крунур» не могли придумать, как вскрыть оборону соперника, но спасло большинство, победный гол при розыгрыше лишнего забил Олафссон из «Баффало». При этом сами шведы 4 раза удалялись, в том числе нарушали правила в чужой зоне, такая недисциплинированность может им дорого стоить. Сборную Швеции сегодня устроит только победа в основное время, иначе они впервые в своей истории не выйдут из группы и займут место ниже 8-го. Но подопечные Гарпенлова потратили много сил со словаками, и играть придется без дополнительного отдыха. А России как раз надо проверить свои силы на таком сопернике, к тому же у тренера Брагина сегодня день рождения, подвести в таком матче нельзя. В БК Winline на победу сборной России в основное время дают коэффициент 1,92.
Андрей Санталов