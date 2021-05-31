Сотворить историю. Полный расклад по шансам Казахстана попасть в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
Есть варианты «от триумфа до провала».
Есть варианты «от триумфа до провала».
Сборная Казахстана по хоккею в последнем матче группового раунда может оформить выход в
Казахстанские хоккеисты претендуют на
У подопечных Михайлиса десять очков и остался только один несыгранный матч. Латвия и Канада в похожей ситуации, но у них по девять баллов и они ниже по таблице. Есть несколько раскладов для Казахстана на четыре результата.
Казахстан выигрывает у Норвегии в основное время с любым счетом и набирает 13 очков. Этот результат выводит национальную сборную в
Казахстан побеждает Норвегию, но в овертайме или по буллитам, и финиширует с 12 очками. Его могут догнать Латвия с Канадой, у которых перед последним матчем по девять очков. Хозяев турнира можно не опасаться, ведь личная встреча выиграна, но лидеры мирового рейтинга способны выбить из топ-4.
Казахстанские хоккеисты проигрывают матч Норвегии с любым исходом и теряют инициативу в гонке. С 10−11 очками можно пропустить обоих конкурентов — Латвия с Канадой в случае побед набирают 11−12 очков. Девять баллов еще у Германии, но у этой команды два несыгранных матча в отличие от рассматриваемого нами трио.
Небольшой шанс для Казахстана остается в случае поражения, если конкуренты тоже не смогут выиграть свои матчи. Если Казахстан играет с Норвегией, которая потеряла шансы на
Казахстан попадает на Россию, или как выглядят текущие пары
Напомним, казахстанские хоккеисты сыграют с командой Норвегии последним запуском игрового дня на чемпионате мира — начало встречи в 23:15 по столичному времени. В случае успеха Казахстан впервые в истории выйдет в