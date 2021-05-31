Сотворить историю. Полный расклад по шансам Казахстана попасть в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа B, 31.05.2021, 20:15 Норвегия - Казахстан -

Сборная Казахстана по хоккею в последнем матче группового раунда может оформить выход в плей-офф чемпионата мира, если обыграет в основное время соперников из Норвегии. О некоторых других вариантах для подопечных Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанские хоккеисты претендуют на третье-четвертое места в группе, ведь Финляндия уже набрала недосягаемые 15 очков перед последним матчем, а команде из США, у которой 12 баллов, играть еще две встречи.

У подопечных Михайлиса десять очков и остался только один несыгранный матч. Латвия и Канада в похожей ситуации, но у них по девять баллов и они ниже по таблице. Есть несколько раскладов для Казахстана на четыре результата.

Вариант первый — удачный

Казахстан выигрывает у Норвегии в основное время с любым счетом и набирает 13 очков. Этот результат выводит национальную сборную в плей-офф вне зависимости от достижений ближайших конкурентов.

Вариант второй — нервный

Казахстан побеждает Норвегию, но в овертайме или по буллитам, и финиширует с 12 очками. Его могут догнать Латвия с Канадой, у которых перед последним матчем по девять очков. Хозяев турнира можно не опасаться, ведь личная встреча выиграна, но лидеры мирового рейтинга способны выбить из топ-4.

Вариант третий — проигрышный

Казахстанские хоккеисты проигрывают матч Норвегии с любым исходом и теряют инициативу в гонке. С 10−11 очками можно пропустить обоих конкурентов — Латвия с Канадой в случае побед набирают 11−12 очков. Девять баллов еще у Германии, но у этой команды два несыгранных матча в отличие от рассматриваемого нами трио.

Вариант четвертый — маловероятный

Небольшой шанс для Казахстана остается в случае поражения, если конкуренты тоже не смогут выиграть свои матчи. Если Казахстан играет с Норвегией, которая потеряла шансы на плей-офф, то у конкурентов оппозиция серьезнее. Латвия встречается с Германией, а Канада — с Финляндией.