Сборная России заняла первое место в пятом выпуске шуточного рейтинга IIHF
Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте выпустила пятый выпуск рейтинга мощности.
Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте выпустила пятый выпуск рейтинга мощности.
Он отражает прогресс команд во время чемпионата мира, но отличается от турнирной таблицы чемпионата мира.
Первое место в рейтинге заняла сборная России. Вторые — финны, третьи — швейцарцы.
1. Россия: Самонов — кремень.
2. Финляндия: Лунделль — величайший Антон в истории финского хоккея.
3. Швейцария: Мы бы предпочли рекорд 6−0, но мы возьмём его
4. США: Херб Брукс не мешал нам кататься на коньках (Херберт «Херб»
5. Словакия: Нам нужно больше горячих мужчин по имени Питер (намекая на нападающего Питера Цегларика, делящего первое место в списке бомбардиров ЧМ-2021).
6. Казахстан: Оставьте пистолет, возьмите канноли (канноли — традиционный итальянский десерт, вафельная трубочка — намёк на разгром сборной Италии).
7. Швеция: Наши поклонники удивительны — они никогда не перестают грызть ногти.
8. Чехия: Мы сосредоточились на себе, а не на Паддингтоне (обыгрывается тот факт, что сейчас выход в
9. Канада: Сможет ли канадская команда выиграть Седьмую игру?
10. Германия: Хольцер узнаёт зарплату Хаверца, требует повышения (обыгрывается факт победного гола Кая Хаверца в финале футбольной Лиги чемпионов).
11. Дания: Это похоже на свидание: вы должны выстрелить (заключительный матч группового этапа ЧМ-2021 датчане проведут с чехами и в случае победы обойдут их в турнирной таблице группы А).
12 Латвия: Вперёд, команды, которые нас обыграли, вперёд! Да, мы мазохисты!
13. Норвегия: Наши нападающие не являются восхитительно раскованными хоккеистами.
14. Великобритания: Борис женится, а нас убивают (обыгрывается информация о тайной свадьбе
15. Беларусь: Нет индивидуального решения для спасения этих принцев (намёк на нападающего сборной Беларуси Шейна Принца).
16. Италия: «Манджапане» означает «Италия — это тост» (в атче с итальянцами нападающий сборной Канады Эндрю Манджапане, имеющий итальянские корни, набрал 4 (2+2)очка).