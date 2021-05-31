Сборная России заняла первое место в пятом выпуске шуточного рейтинга IIHF

1. Россия: Самонов — кремень.



2. Финляндия: Лунделль — величайший Антон в истории финского хоккея.



3. Швейцария: Мы бы предпочли рекорд 6−0, но мы возьмём его



4. США: Херб Брукс не мешал нам кататься на коньках (Херберт «Херб» Брукс-младший — американский хоккеист и хоккейный тренер. В наибольшей степени известен как творец «Чуда на льду» — победы сборной США по хоккею над советской сборной на зимних Олимпийских играх — 1980 в Лейк-Плэсиде).



5. Словакия: Нам нужно больше горячих мужчин по имени Питер (намекая на нападающего Питера Цегларика, делящего первое место в списке бомбардиров ЧМ-2021).



6. Казахстан: Оставьте пистолет, возьмите канноли (канноли — традиционный итальянский десерт, вафельная трубочка — намёк на разгром сборной Италии).



7. Швеция: Наши поклонники удивительны — они никогда не перестают грызть ногти.



8. Чехия: Мы сосредоточились на себе, а не на Паддингтоне (обыгрывается тот факт, что сейчас выход в плей-офф — в руках чехов и им не надо надеяться на осечки соперников).



9. Канада: Сможет ли канадская команда выиграть Седьмую игру?



10. Германия: Хольцер узнаёт зарплату Хаверца, требует повышения (обыгрывается факт победного гола Кая Хаверца в финале футбольной Лиги чемпионов).



11. Дания: Это похоже на свидание: вы должны выстрелить (заключительный матч группового этапа ЧМ-2021 датчане проведут с чехами и в случае победы обойдут их в турнирной таблице группы А).



12 Латвия: Вперёд, команды, которые нас обыграли, вперёд! Да, мы мазохисты!



13. Норвегия: Наши нападающие не являются восхитительно раскованными хоккеистами.



14. Великобритания: Борис женится, а нас убивают (обыгрывается информация о тайной свадьбе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона).



15. Беларусь: Нет индивидуального решения для спасения этих принцев (намёк на нападающего сборной Беларуси Шейна Принца).



16. Италия: «Манджапане» означает «Италия — это тост» (в атче с итальянцами нападающий сборной Канады Эндрю Манджапане, имеющий итальянские корни, набрал 4 (2+2)очка).