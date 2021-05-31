Третьяк предложил наказать шведов. Они не так слабы, как кажется, но выигрывать надо

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Германия
Группа A
16:15Не началсяЧехия
Дания
Группа A
тв
20:15Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
тв
20:15Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Швейцария
612
2
Словакия
612
3
Россия
512
4
Швеция
69
5
Чехия
58
6
Дания
68
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
512
3
Казахстан
610
4
Германия
59
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
65
8
Италия
60
12:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Третьяк предложил наказать шведов. Они не так слабы, как кажется, но выигрывать надо

России достаточно набрать одно очко, чтобы оформить выход в плей-офф.

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Источник: РИА "Новости"

Президент ФХР Владислав Третьяк в воскресенье позволил себе лишнего и сделал удивительно резкое для своего легендарного статуса заявление. «Надо шведов тоже наказывать, чтобы они не попали никуда», — сказал ветеран в интервью РИА. В хоккейном мире, тем более среди уважаемых всеми людей, принято вести себя дипломатично и выбирать выражения. Однако удивительный характер нынешнего турнира, когда сборные Швеции и Канады вполне могут не выйти даже в плей-офф, ломает устоявшиеся традиции. Шанс лишить одного из привычных фаворитов места в плей-офф выпадает нечасто. Наверное, поэтому Третьяк так и завелся.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 31.05.2021, 20:15

Россия-Швеция-

Даже победа в основное время над россиянами ничего не гарантирует «Тре Крунур». Очень реален расклад, при котором чехи и словаки скатают устраивающую их ничью в основное время в последний игровой день группового этапа. Пока не потерян последний шанс, надо драться до последнего. Шведы с превеликим трудом выцарапали в волевом стиле три очка у сборной Словакии в воскресенье. Предстоящий матч для них будет иметь решающее значение, поэтому для российской команды он станет тестом самого высокого уровня. Ей самой необходимо набрать хотя бы одно очко, чтобы выйти в плей-офф. Понятно, что, на худой конец, впереди еще будут немотивированные белорусы. Но еще больше укрепить свою психологическую уверенность, дать возможность быстро влиться в команду Тарасенко и Орлову, наиграть новые сочетания, стать первым в группе А и, конечно, воплотить в жизнь пожелание Третьяка — отличные цели для вечера понедельника.

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Валерий Брагин никогда не стеснялся делать перестановки в звеньях, если что-то не работало. Сочетания, несколько неожиданно опубликованные в соцсетях ФХР за день до игры, совсем не догма. Возможно, их будут менять уже по ходу матча. Появление Тарасенко в третьем звене — это скорее попытка проверить его вместе со старым знакомым Бурдасовым и единственным центрфорвардом с претензией на креативность в лице Морозова. К плей-офф все может измениться. Разве что шансы тех, кто сядет в запас, вернуться в состав будут минимальны. Шалунов провалил свои матчи по необъяснимой причине, а Дронов проигрывает конкурентам в опыте.

Сборная Швеции в Риге оставляет неоднозначное впечатление, контрастно сочетая в себе лучшие и худшие стороны своего игрового стиля. Идеальным вышел только матч с швейцарцами, в котором все получалось с самого начала. В остальном «Тре Крунур» болела фирменными недугами. Главный тренер Юхан Гарпенлев не выглядит человеком, способным завести свою команду и выжать из нее максимум. Две волевые победы над Британией и Словакии сложно занести в актив как нечто выдающееся.

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Уровень команды с Туманного Альбиона не очень высок. Словаки куда крепче и доставили массу проблем. Хорошо, что вратарь Рейдеборн выдал шикарную игру и оставил свою команду в деле. Без него оставшиеся встречи для шведов превратились бы в «товарняки» с повышенной нагрузкой. Расписывать достоинства голкипера в невероятных тонах было бы перебором. Нынешний сезон в КХЛ он заканчивал вторым вратарем «Ак Барса».

Из полевых игроков выделяется разве что форвард «Баффало» Олофссон, который любит много бросать, особенно в большинстве. Чувствительна потеря молодого защитника Лундквиста, набравшего пять очков в трех матчах и получившего травму в матче с Швейцарией. Заменивший его в ударной бригаде большинства опытный Томмернес не столь мобилен и креативен. Хотя защитник несколько сезонов очень здорово играет в швейцарском «Серветте». Самое главное, что удачные действия отдельных хоккеистов не меняют ситуацию в целом. Шведскую команду нельзя назвать слабой. Но для того, чтобы нагулять аппетит перед большими делами и оправдать ожидания Третьяка, победа для сборной России должна быть необходимым шагом на пути к золоту.

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1
Канада
Канада
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Чехословакия
Чехословакия
3
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СССР
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США,
1
Швеция
Швеция
2
Канада
Канада
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США
США
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Швеция
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СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
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