Назван главный враг Казахстана в решающем матче за выход в плей-офф ЧМ по хоккею

Журналист канадского телеканала CHEK-TV Райян Беннет в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал главного врага сборной Казахстана по хоккею в последнем матче группового раунда с Норвегией в рамках элитного дивизиона чемпионата мира в Риге. Также эксперт отметил, что наша команда является самой веселой на турнире.

«Это большой матч для Казахстана. Я уверен, что все игроки испытывают колоссальное давление. В случае победы они впервые в истории выйдут в плей-офф. Их соперник фактически лишен дальнейших перспектив и может рассчитывать лишь, как говорится “хлопнуть дверью”. Эта ситуация ставит Казахстан на место ее соперников. В предыдущих играх команда пользовалась тем, что от нее не ждали больших результатов. Сейчас многие верят в то, что казахстанцы фавориты и должны побеждать норвежцев. Удастся ли перебороть волнение — это главный вопрос.

На мой взгляд, казахстанская команда — самая веселая на турнире. Она успела удивить многих. Я уверен, что у нее появилось немало поклонников после сенсационных побед. Было бы интересно увидеть их в плей-офф», — отметил Беннет.