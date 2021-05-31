Назван главный враг Казахстана в решающем матче за выход в плей-офф ЧМ по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
16:151-й периодСША0Германия0
Группа A
16:151-й периодЧехия0Дания1
Группа A
тв
20:15Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
тв
20:15Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Швейцария
612
2
Словакия
612
3
Россия
512
4
Швеция
69
5
Чехия
58
6
Дания
68
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
512
3
Казахстан
610
4
Германия
59
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
65
8
Италия
60
12:49 (мск), источник: Vesti.kz

Назван главный враг Казахстана в решающем матче за выход в плей-офф ЧМ по хоккею

Он считает нашу сборную самой веселой на турнире.

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Источник: РИА "Новости"
Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа B, 31.05.2021, 20:15

Норвегия-Казахстан-

Журналист канадского телеканала CHEK-TV Райян Беннет в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал главного врага сборной Казахстана по хоккею в последнем матче группового раунда с Норвегией в рамках элитного дивизиона чемпионата мира в Риге. Также эксперт отметил, что наша команда является самой веселой на турнире.

«Это большой матч для Казахстана. Я уверен, что все игроки испытывают колоссальное давление. В случае победы они впервые в истории выйдут в плей-офф. Их соперник фактически лишен дальнейших перспектив и может рассчитывать лишь, как говорится “хлопнуть дверью”. Эта ситуация ставит Казахстан на место ее соперников. В предыдущих играх команда пользовалась тем, что от нее не ждали больших результатов. Сейчас многие верят в то, что казахстанцы фавориты и должны побеждать норвежцев. Удастся ли перебороть волнение — это главный вопрос.
На мой взгляд, казахстанская команда — самая веселая на турнире. Она успела удивить многих. Я уверен, что у нее появилось немало поклонников после сенсационных побед. Было бы интересно увидеть их в плей-офф», — отметил Беннет.

Сегодня, 31 мая, казахстанцы сыграют с Норвегией. Начало — в 23:15 по времени Нур-Султана. Перед этой игрой сборная с десятью очками располагается на третьем месте из восьми в группе B, в которой Норвегия с пятью баллами идет на седьмой позиции. В плей-офф выходят первые четыре команды.

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Италия — Казахстан — 3:11. Лучшие моменты
Чехия — Великобритания — 6:1. Лучшие моменты
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