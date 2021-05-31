Как Роман Ротенберг играет мускулами. Сборная России пытается запугать шведов составом с Тарасенко и Орловым

Вот он состав сборной России на матч со Швецией. Любуйтесь.

В принципе, глобально — никаких сюрпризов. Заранее было известно, что отбывшие карантин Орлов с Тарасенко будут доступны 31 мая.

Довольно очевидно было, что первыми кандидатами на попадание в запас из защитников были Рафиков с Ожигановым. Когда поправился Зуб, то первый выпал из заявки, а второй с появлением Орлова оказался седьмым защитником.

Тарасенко должен был вытеснить кого-то из крайних форвардов. На старте чемпионата трудно было представить, что лишним окажется Шалунов. Как минимум из-за того, что по своему основному амплуа он центральный. Но сначала Максим провел несколько невнятных матчей, потом его перевели направо, но и там он не сверкнул.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 31.05.2021, 20:15 Россия - Швеция -

В общем, все логично. Хотя, стоп…

Почему состав сборной России мы обсуждаем не за час до стартового вбрасывания, когда он обычно публикуется, а за сутки до матча? Это невиданное дело не только для нашей сборной, но и вообще для чемпионатов мира.

А главное, это совершенно не в традициях отечественного хоккея. Ведь как рассуждают большинство наших тренеров? Их схемы всегда уникальны. Тактика — секретна. Все, что соперник увидит заранее, может быть использовано против них и приведет к краху.

Показательно то, как сопротивлялись российские специалисты открытым тренировкам, которые однажды учредили в КХЛ. Дмитрий Квартальнов, на тот момент работавший в ЦСКА, готов был оцепить ледовый дворец на Ленинградском проспекте колючей проволокой и повесить на дверь амбарный замок.

Помнится, какой сканадал устроили чехи на Олимпиаде в Корее, когда приметили на трибунах камеры российских телеканалов. Они буквально силой выгоняли наших операторов, при этом чешские журналисты продолжали снимать тренировку как ни в чем не бывало. Так что такое поведение свойственно не только русским.

Чуть ли не единственным исключением из правил был «Авангард» времен Петри Матикайнена. Вплоть до плей-офф финский тренер не были против инициативы пресс-службы, а его помощник Эдуард Занковец даже комментировал состав, но со временем эту практику свернуло омское руководство. Как это нередко бывает в России: все позитивные сдвиги идут снизу, а сверху поступают лишь запреты…

Читайте также Сергей Бобровский вышел с карантина

Наивно полагать, что нынешняя публикация состава сборной — это вольность пресс-службы. Пусть даже с молчаливого согласия главного тренера. Валерий Брагин по новым обычаям национальной команды — всего лишь один из членов огромного штаба. Чуть главнее аналитиков и статистиков, но точно не царь и бог. И если в то, что состав подбирает главный тренер, еще можно поверить, то в то, что публикуется с его подачи — точно нет.

Очевидно, что главный идеолог у сборной России все последние годы носит другую фамилию. Роман Ротенберг придумал бренд «Красная машина» и загадочным образом связал хоккей с военными самолетами. Он же после отставки Олега Знарка обесценил должность главного тренера сборной, возведя на первый план коллективизм. И это глава штаба сделал священной победу в Пхенчхане.

Не стоит сомневаться, что столь раннее обнародование состава сборной России — это тоже его инициатива. А вот с мотивами, которые двигали Романом Борисовичем, так просто не разобраться. Трудно поверить в то, что ФХР вышла на тропу тотальной открытости, когда параллельно Тарасенко с Орловым запрещают говорить в интервью про НХЛ, а все общение Бобровского с журналистами сводится к крошечному пресс-релизу.

Кто-то скажет, что обнародованный состав — лишний (а то и единственный) повод для обсуждения перед матчем со Швецией. В некотором роде его раскрутка. То есть о болельщиках все-таки думают? Допустим. Но скорее это жест, направленный на соперника. Мол, вот мы какие, уверенные в себе. Не боимся ни вас, ни ваших скаутов с аналитиками. У нас свои, смотрите, ого-го какие! Да и вообще, мы — русские, с нами Бог.

Все это напоминает некое хвастовство. В Ригу наша сборная ехала если не золушкой, то эдакой скромницей, которая мало чем выделялась на этом хоккейном балу. Гордиться было особо нечем. Но в полночь (с завершением первого раунда Кубка Стэнли) тыква превратилось в карету. Теперь у России на чемпионате мира есть в чем выйти в свет. Тарасенко, Орлов, вот-вот подоспеет Бобровский. На этом турнире никто ничем подобным похвастаться не может.

Вот и получается, что Ротенберг таким образом выгуливает новую одежку. Устраивает выставку народного хозяйства. Ну или играет мускулами. Кому как угодно. Преображение сборной России из довольно средней команды в главного фаворита чемпионата мира должны видеть все. И непременно бояться.