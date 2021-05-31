Как Роман Ротенберг играет мускулами. Сборная России пытается запугать шведов составом с Тарасенко и Орловым
Зачем раскрывать карты за сутки до матча?
Зачем раскрывать карты за сутки до матча?
Вот он состав сборной России на матч со Швецией. Любуйтесь.
В принципе, глобально — никаких сюрпризов. Заранее было известно, что отбывшие карантин Орлов с Тарасенко будут доступны 31 мая.
Довольно очевидно было, что первыми кандидатами на попадание в запас из защитников были Рафиков с Ожигановым. Когда поправился Зуб, то первый выпал из заявки, а второй с появлением Орлова оказался седьмым защитником.
Тарасенко должен был вытеснить
В общем, все логично. Хотя, стоп…
Почему состав сборной России мы обсуждаем не за час до стартового вбрасывания, когда он обычно публикуется, а за сутки до матча? Это невиданное дело не только для нашей сборной, но и вообще для чемпионатов мира.
А главное, это совершенно не в традициях отечественного хоккея. Ведь как рассуждают большинство наших тренеров? Их схемы всегда уникальны. Тактика — секретна. Все, что соперник увидит заранее, может быть использовано против них и приведет к краху.
Показательно то, как сопротивлялись российские специалисты открытым тренировкам, которые однажды учредили в КХЛ. Дмитрий Квартальнов, на тот момент работавший в ЦСКА, готов был оцепить ледовый дворец на Ленинградском проспекте колючей проволокой и повесить на дверь амбарный замок.
Помнится, какой сканадал устроили чехи на Олимпиаде в Корее, когда приметили на трибунах камеры российских телеканалов. Они буквально силой выгоняли наших операторов, при этом чешские журналисты продолжали снимать тренировку как ни в чем не бывало. Так что такое поведение свойственно не только русским.
Чуть ли не единственным исключением из правил был «Авангард» времен Петри Матикайнена. Вплоть до
Наивно полагать, что нынешняя публикация состава сборной — это вольность
Очевидно, что главный идеолог у сборной России все последние годы носит другую фамилию. Роман Ротенберг придумал бренд «Красная машина» и загадочным образом связал хоккей с военными самолетами. Он же после отставки Олега Знарка обесценил должность главного тренера сборной, возведя на первый план коллективизм. И это глава штаба сделал священной победу в Пхенчхане.
Не стоит сомневаться, что столь раннее обнародование состава сборной России — это тоже его инициатива. А вот с мотивами, которые двигали Романом Борисовичем, так просто не разобраться. Трудно поверить в то, что ФХР вышла на тропу тотальной открытости, когда параллельно Тарасенко с Орловым запрещают говорить в интервью про НХЛ, а все общение Бобровского с журналистами сводится к крошечному
Все это напоминает некое хвастовство. В Ригу наша сборная ехала если не золушкой, то эдакой скромницей, которая мало чем выделялась на этом хоккейном балу. Гордиться было особо нечем. Но в полночь (с завершением первого раунда Кубка Стэнли) тыква превратилось в карету. Теперь у России на чемпионате мира есть в чем выйти в свет. Тарасенко, Орлов,
Вот и получается, что Ротенберг таким образом выгуливает новую одежку. Устраивает выставку народного хозяйства. Ну или играет мускулами. Кому как угодно. Преображение сборной России из довольно средней команды в главного фаворита чемпионата мира должны видеть все. И непременно бояться.
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