Не расплескали? Почему Казахстан может облажаться в матче с Норвегией и остаться без плей-офф чемпионата мира

Сборная Казахстана по хоккею разгромно переиграла команду Италии, но для выхода в плей-офф чемпионата мира нужно преодолеть еще один барьер — выиграть у Норвегии. О шансах и вариантах — в материале корреспондента Vesti.kz.

У подопечных Юрия Михайлиса небольшой выбор, чтобы искать для себя лазейки. Если не будет победы в основное время, то можно и вовсе отправиться домой досрочно. Конечно, даже поражение оставит минимальные шансы, но вряд ли соперники не воспользуются возможностью, чтобы обойти неожиданных кандидатов в плей-офф.

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Что может быть проще, чем обыграть соперника, который ни на что не претендует? Можно столкнуться с упорным сопротивлением и поплыть. Что-то похожее было в матче с Италией, когда Казахстан забил, а вместо закрепления преимущества получил шайбу в свои ворота. Хорошо, что разницу все-таки удалось организовать, а то поход за плей-офф закончился бы еще в той встрече.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа B, 31.05.2021, 20:15 Норвегия - Казахстан -

С Норвегией проще не будет. Они уже обыграли Латвию, с которой у Казахстана был не самый простой ледовой бой. Навязали борьбу норвежцы канадцам, отпустив конкурентов только в третьем периоде (2:4). А ведь не раз играли в большинстве и могли наказать лидеров мирового рейтинга, если бы им сопутствовала фортуна. Чуть не совершили камбэк в дуэли с США (1:2), но североамериканцы выстояли.

А ведь эти две сборные прошли Казахстан довольно уверенно. С запасом. Не вселяет уверенности и очная статистика соперников. В элитном дивизионе в 2016 году казахстанцы могли сохранить прописку, отобрав очки у Швейцарии, но поражение Норвегии (2:4) предопределило вылет в турнир рангом ниже. В последние годы европейская команда стабильно сидит в элите, а казахстанцы — нет.

Но в их новом матче фаворит Казахстан. Во-первых, они выше по таблице. Во-вторых, Норвегия обыграла только Италию с Латвией, которые, скорее всего, составят им компанию и досрочно поедут по домам. В-третьих, у казахстанцев должна быть запредельная мотивация и понимание, что права на ошибку нет. Никакой недооценки быть не должно.

Конкуренты не безупречны, но Казахстану нужно сосредоточиться на своей игре. Надеемся, что эмоции после 11 шайб в ворота Италии еще остались, ведь был риск расплескать все, а на последний тур выйти опустошенными. Если Казахстан победит, то впервые выйдет в плей-офф элитного дивизиона чемпионата мира в обновленном формате, а также, прервет серию неудачных встреч с Норвегией.

Напомним, казахстанские хоккеисты сыграют с командой Норвегии последним запуском игрового дня на чемпионате мира — начало встречи в 23:15 по столичному времени. Игру покажут в прямом эфире. В случае успеха Казахстан впервые в истории выйдет в плей-офф ЧМ.