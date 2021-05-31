Не расплескали? Почему Казахстан может облажаться в матче с Норвегией и остаться без плей-офф чемпионата мира
Есть только один вариант — победа в основное время.
Есть только один вариант — победа в основное время.
Сборная Казахстана по хоккею разгромно переиграла команду Италии, но для выхода в
У подопечных Юрия Михайлиса небольшой выбор, чтобы искать для себя лазейки. Если не будет победы в основное время, то можно и вовсе отправиться домой досрочно. Конечно, даже поражение оставит минимальные шансы, но вряд ли соперники не воспользуются возможностью, чтобы обойти неожиданных кандидатов в
Что может быть проще, чем обыграть соперника, который ни на что не претендует? Можно столкнуться с упорным сопротивлением и поплыть.
С Норвегией проще не будет. Они уже обыграли Латвию, с которой у Казахстана был не самый простой ледовой бой. Навязали борьбу норвежцы канадцам, отпустив конкурентов только в третьем периоде (2:4). А ведь не раз играли в большинстве и могли наказать лидеров мирового рейтинга, если бы им сопутствовала фортуна. Чуть не совершили камбэк в дуэли с США (1:2), но североамериканцы выстояли.
А ведь эти две сборные прошли Казахстан довольно уверенно. С запасом. Не вселяет уверенности и очная статистика соперников. В элитном дивизионе в 2016 году казахстанцы могли сохранить прописку, отобрав очки у Швейцарии, но поражение Норвегии (2:4) предопределило вылет в турнир рангом ниже. В последние годы европейская команда стабильно сидит в элите, а казахстанцы — нет.
Но в их новом матче фаворит Казахстан.
Напомним, казахстанские хоккеисты сыграют с командой Норвегии последним запуском игрового дня на чемпионате мира — начало встречи в 23:15 по столичному времени. Игру покажут в прямом эфире. В случае успеха Казахстан впервые в истории выйдет в
Жигер Абенов