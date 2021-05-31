«Это просто кошмар! Мы в шоке!» Громкий скандал на хоккейном ЧМ: после вылета сборную Норвегии запрут на карантине

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
16:15ЗавершенСША2Германия0
Группа A
16:15ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
20:15Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
тв
20:15Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
512
2
Швейцария
612
3
Словакия
612
4
Чехия
610
5
Дания
79
6
Швеция
69
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
615
3
Казахстан
610
4
Германия
69
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
65
8
Италия
60
18:29 (мск), источник: Sport24

«Это просто кошмар! Мы в шоке!» Громкий скандал на хоккейном ЧМ: после вылета сборную Норвегии запрут на карантине

О новом заточении норвежцам сообщили лишь за несколько дней до возвращения домой.

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Источник: https://iihf.com

Сборная Норвегии не вышла в четвертьфинал чемпионата мира — северяне не стали командой-сенсацией, хотя и одержали на турнире две победы — над Италией и Латвией. Подопечные Петтера Торесена уже никуда не денутся со своего седьмого места в группе В, а пока команда билась на ледовых полях в Риге, родное правительство подложило хоккеистам настоящую свинью.

Выяснилось, что после окончания чемпионата мира сборная Норвегии не сможет уехать домой. Вернее, на территорию своей страны команда вернется, но будет 10 дней (!) отбывать карантин в гостинице около аэропорта.

Команда
Норвегия

«Вот она, спортивная страна Норвегия!»

В стане игроков это сообщение стало настоящим шоком, а самое интересное заключается в том, что об этой 10-дневной отсидке норвежские хоккеисты узнали лишь в пятницу после победного матча с Латвией.

«Я все-таки надеюсь, что власти изменят свое решение. Должен же быть хоть какой-то разум! Мы шесть-семь недель провели в “пузыре” и хотим вернуться к своим семьям. Почему такое решение было принято уже по ходу турнира, почему об этом не сказали раньше — нам непонятно. Если говорить честно, то это просто кошмар, который нужно изменить. Мы находимся в шоке», — хлестко заявил главный тренер сборной Норвегии Петтер Торесен.

Игроки тут же принялись бомбить в социальных сетях о несправедливости правительства. Вот как высказался нападающий Матс Россели Ольсен:

«Представлять на турнире свою страну. Жить в изоляции под охраной, которая не выпускает нас из отеля на улицу. Тесты через день. Особый чартерный рейс домой. И карантин 10 дней. Вот она, спортивная нация Норвегия!», — написал норвежец, добавив плачущую «гифку».

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Согласно норвежским правилам, люди, прибывающие из-за границы должны действительно провести в «карантинном» отеле от 7 до 10 дней, но есть исключения. Их делают для спортсменов, которые являются членами олимпийский или паралимпийских сборных, а также профессиональных футболистов. Для хоккеистов и гадболистов подобных исключений почему-то не предусмотрено.

Это очень странное регулирование. Мы понятия не имеем, почему для нас не сделали исключения. И почему-то до начала турнира никто ничего не сказал. Почему у нас такие различия между спортсменами по разным видам? Очевидно, для этих людей футбол важнее, чем хоккей.
Секретарь норвежской федерации хоккея Оттар Эйде

До начала чемпионата мира по хоккею сборная Норвегии тренировалась и жила в изоляции в Дании, где провела сборы с 23 апреля по 16 мая. Затем норвежцы чартерным рейсом вылетели из Копенгагена в Ригу и отбыли обязательный трехдневный карантин. Чемпионат мира закончится для них 31 мая, когда будет сыгран последний матч против Казахстана. 1 июня сборная Норвегии вылетит в Осло, и домой хоккеисты смогут попасть лишь 11 июня.

«Какой смысл в новом карантине? У нас берут тесты. Мы жили в “пузыре”, все здоровы. Как после такого настраиваться на олимпийскую квалификацию, которая состоится в конце августа?», — задался вопросом нападающий Матиас Эмилио Петтерсен.

«Через 108 дней у нас выборы. Помните об этом», — резюмировал в «твиттере» болельщик Вегард Ангелсен.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1963
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1983
ФРГ
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
1998
Швейцария
1
Швеция
Швеция
2
Финляндия
Финляндия
3
Чехия
Чехия
2017
Германия, Франция
1
Швеция
Швеция
2
Канада
Канада
3
Россия
Россия
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Швеция — Словакия — 3:1. Лучшие моменты
Финляндия — Латвия — 3:2 (ОТ). Лучшие моменты
Италия — Канада — 1:7. Лучшие моменты
Беларусь — Швейцария — 0:6. Лучшие моменты
Германия — Финляндия — 1:2 Лучшие моменты
Словакия — Дания — 2:0. Лучшие моменты
Норвегия — США — 1:2. Лучшие моменты
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