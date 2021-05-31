«Это просто кошмар! Мы в шоке!» Громкий скандал на хоккейном ЧМ: после вылета сборную Норвегии запрут на карантине

Сборная Норвегии не вышла в четвертьфинал чемпионата мира — северяне не стали командой-сенсацией, хотя и одержали на турнире две победы — над Италией и Латвией. Подопечные Петтера Торесена уже никуда не денутся со своего седьмого места в группе В, а пока команда билась на ледовых полях в Риге, родное правительство подложило хоккеистам настоящую свинью.

Выяснилось, что после окончания чемпионата мира сборная Норвегии не сможет уехать домой. Вернее, на территорию своей страны команда вернется, но будет 10 дней (!) отбывать карантин в гостинице около аэропорта.

Команда Норвегия

«Вот она, спортивная страна Норвегия!»

В стане игроков это сообщение стало настоящим шоком, а самое интересное заключается в том, что об этой 10-дневной отсидке норвежские хоккеисты узнали лишь в пятницу после победного матча с Латвией.

«Я все-таки надеюсь, что власти изменят свое решение. Должен же быть хоть какой-то разум! Мы шесть-семь недель провели в “пузыре” и хотим вернуться к своим семьям. Почему такое решение было принято уже по ходу турнира, почему об этом не сказали раньше — нам непонятно. Если говорить честно, то это просто кошмар, который нужно изменить. Мы находимся в шоке», — хлестко заявил главный тренер сборной Норвегии Петтер Торесен.

Игроки тут же принялись бомбить в социальных сетях о несправедливости правительства. Вот как высказался нападающий Матс Россели Ольсен:

«Представлять на турнире свою страну. Жить в изоляции под охраной, которая не выпускает нас из отеля на улицу. Тесты через день. Особый чартерный рейс домой. И карантин 10 дней. Вот она, спортивная нация Норвегия!», — написал норвежец, добавив плачущую «гифку».

Согласно норвежским правилам, люди, прибывающие из-за границы должны действительно провести в «карантинном» отеле от 7 до 10 дней, но есть исключения. Их делают для спортсменов, которые являются членами олимпийский или паралимпийских сборных, а также профессиональных футболистов. Для хоккеистов и гадболистов подобных исключений почему-то не предусмотрено.

Это очень странное регулирование. Мы понятия не имеем, почему для нас не сделали исключения. И почему-то до начала турнира никто ничего не сказал. Почему у нас такие различия между спортсменами по разным видам? Очевидно, для этих людей футбол важнее, чем хоккей. Секретарь норвежской федерации хоккея Оттар Эйде

До начала чемпионата мира по хоккею сборная Норвегии тренировалась и жила в изоляции в Дании, где провела сборы с 23 апреля по 16 мая. Затем норвежцы чартерным рейсом вылетели из Копенгагена в Ригу и отбыли обязательный трехдневный карантин. Чемпионат мира закончится для них 31 мая, когда будет сыгран последний матч против Казахстана. 1 июня сборная Норвегии вылетит в Осло, и домой хоккеисты смогут попасть лишь 11 июня.

«Какой смысл в новом карантине? У нас берут тесты. Мы жили в “пузыре”, все здоровы. Как после такого настраиваться на олимпийскую квалификацию, которая состоится в конце августа?», — задался вопросом нападающий Матиас Эмилио Петтерсен.