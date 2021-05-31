«Это просто кошмар! Мы в шоке!» Громкий скандал на хоккейном ЧМ: после вылета сборную Норвегии запрут на карантине
О новом заточении норвежцам сообщили лишь за несколько дней до возвращения домой.
О новом заточении норвежцам сообщили лишь за несколько дней до возвращения домой.
Сборная Норвегии не вышла в четвертьфинал чемпионата мира — северяне не стали
Выяснилось, что после окончания чемпионата мира сборная Норвегии не сможет уехать домой. Вернее, на территорию своей страны команда вернется, но будет 10 дней (!) отбывать карантин в гостинице около аэропорта.
В стане игроков это сообщение стало настоящим шоком, а самое интересное заключается в том, что об этой 10-дневной отсидке норвежские хоккеисты узнали лишь в пятницу после победного матча с Латвией.
«Я
Игроки тут же принялись бомбить в социальных сетях о несправедливости правительства. Вот как высказался нападающий Матс Россели Ольсен:
«Представлять на турнире свою страну. Жить в изоляции под охраной, которая не выпускает нас из отеля на улицу. Тесты через день. Особый чартерный рейс домой. И карантин 10 дней. Вот она, спортивная нация Норвегия!», — написал норвежец, добавив плачущую «гифку».
Согласно норвежским правилам, люди, прибывающие
Это очень странное регулирование. Мы понятия не имеем, почему для нас не сделали исключения. И
почему-тодо начала турнира никто ничего не сказал. Почему у нас такие различия между спортсменами по разным видам? Очевидно, для этих людей футбол важнее, чем хоккей.
До начала чемпионата мира по хоккею сборная Норвегии тренировалась и жила в изоляции в Дании, где провела сборы с 23 апреля по 16 мая. Затем норвежцы чартерным рейсом вылетели из Копенгагена в Ригу и отбыли обязательный трехдневный карантин. Чемпионат мира закончится для них 31 мая, когда будет сыгран последний матч против Казахстана. 1 июня сборная Норвегии вылетит в Осло, и домой хоккеисты смогут попасть лишь 11 июня.
«Какой смысл в новом карантине? У нас берут тесты. Мы жили в “пузыре”, все здоровы. Как после такого настраиваться на олимпийскую квалификацию, которая состоится в конце августа?», — задался вопросом нападающий Матиас Эмилио Петтерсен.
«Через 108 дней у нас выборы. Помните об этом», — резюмировал в «твиттере» болельщик Вегард Ангелсен.