Сборная США досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Шайбы забросили Джейсон Робертсон (39-я минута) и Колин Блэквелл (60). Робертсон набрал очки в пяти из шести игр турнира.

Немцы не могут обыграть команду США в матчах чемпионата мира с 2017 года (3:2), уступив с тех пор в трех встречах кряду.

Команда США после шести встреч занимает второе место в таблице группы В, набрав 15 очков. Американцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, так как обыграли ранее идущих пятыми и шестыми соответственно команды Канады (5:1) и Латвии (4:2), в активе которых по девять баллов. Сборная Германии также с девятью очками идет четвертой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3JSEUjnGjrw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В заключительном матче группового этапа сборная США 1 июня встретится с командой Италии, в тот же день сборная Германии сыграет с латвийцами.