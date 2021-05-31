Чехия с трудом спаслась от вылета! Чемпионат мира чуть не потерял первую топ-сборную
Датчане были близки к сенсации.
Датчане были близки к сенсации.
Поражение от сборной Дании в основное время могло перечеркнуть все старания чехов в предыдущих играх. При любых раскладах матчем в группе со Словакией команда Филипа Пешана завершила бы выступление в Латвии и могла собирать вещи из «пузыря». Чемпионат мира приучил к сенсациям, но все они оставались не настолько глобальными, как, к примеру, невыход
Датчане, напротив, приятно удивляли на чемпионате мира. Оборонительная модель, построенная главным тренером Хайнцем Элерсом, приносит результат. Его команда не пропускала на турнире больше трех шайб. Забивала иногда больше — как, допустим, со шведами, которых датчане обыграли в первом матче турнира (4:3). Если парни Элерса и проигрывали, то обязательно «под ноль» — так было с Швейцарией, Россией и Словакией. Главное, что датчане взяли очки в стратегически важных матчах с Великобританией и Белоруссией и перед встречей с Чехией делили пятое и шестое места.
Сегодня два периода все шло по плану Элерса. Датчане быстро открыли счет, реализовав большинство уже на четвертой минуте. Для Никласа Йенсена эта шайба стала пятой на турнире — нападающий «Йокерита» догнал в снайперской гонке британца Лиама Керка и швейцарца Грегори Хофманна.
Чехи владели территориальным преимуществом, нагружали бросками Себастьяна Дама, трудиться которому пришлось в поте лица. Но оборона датчан нивелировала все старания соперника в атаке. Не без везения Дам держал ворота на замке. После двух периодов преимущество чехов по броскам было пугающим (26−9). Эмоции Пешана говорят сами за себя.
В третьем периоде оборона датчан сдалась. Филип Хытил нашел на дальней штанге Доминика Кубалина, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Дам в том эпизоде был уже отыгран. Форвард «Чикаго» мог решить исход матча в основное время, но заход Кубалика на дубль остановил вратарь сборной Дании. Спасение для
Овертайм стал логичным продолжением малорезультативного матча. Чехи могли и не доводить дело до буллитов, но гол Гронека арбитры отменили после длительного видеопросмотра. Штаб Элерса можно только похвалить за грамотно взятый челлендж. Кубалик зашел в зону до того, как шайба пересекла синюю линию, — это отлично видно даже с телевизионной картинки.
Команды отложили развязку до буллитов, где парни Пешана не оставили шансов ни Даму, ни его сменщику Мадсу Сегорду. Ганзл, Врана, Коварж и Хытил мастерски реализовали свои попытки и выписали датчанам приговор. Дам провалил буллиты — но впереди у него целый год, чтобы отработать этот компонент. Дания потеряла шансы на выход в