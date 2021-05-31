Казахстан упустил победу в решающем матче, но сохранил шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею

Победа в основное время над соперником, который уже не претендовал на следующую стадию, гарантировала подопечным Юрия Михайлиса путевку, но команда не воспользовалась этим шансом.

Причем сборная Казахстана первой открыла счет. На 16-й минуте с передачи Виктора Сведберга отличился Дмитрий Шевченко. Но норвежцы отыгрались к середине второго периода, реализовав большинство после удаления Ивана Степаненко, а едва команды вышли на лед в третьем периоде, — повели в счете. У Казахстана был шанс перевести игру в овертайм, но он пропустил третью шайбу за минуту до финальной сирены.