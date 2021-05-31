Казахстан упустил исторический шанс на плей-офф. Теперь вся надежда — на поражение Канады

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Беларусь

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
16:15ЗавершенСША2Германия0
Группа A
16:15ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
20:15ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
20:15ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
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1/2 финала
5.06Не началсяSF1
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1/2 финала
5.06Не началсяSF3
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LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
614
2
Швейцария
612
3
Словакия
612
4
Чехия
610
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
615
3
Казахстан
710
4
Германия
69
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
78
8
Италия
60
23:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Казахстан упустил исторический шанс на плей-офф. Теперь вся надежда — на поражение Канады

Проиграли норвежцам 1:3.

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Источник: https://iihf.com

После поражения казахстанцы могут пролететь мимо плей-офф — но от их хоккея на групповом этапе осталось приятное послевкусие. Обычно команда-аутсайдер предпочитает оборонительную тактику, играет вторым номером, убаюкивая соперника и дожидаясь его ошибок. Казахстанцы не из таких. Их хоккей импонирует нацеленностью на атаку. Команда Юрия Михайлиса старается действовать активно, не прижимаетсяк воротам, показывает характер, когда каждый бьется за каждого. Равнодушных в этой команде нет — это точно.

Команда
Казахстан

Те, кто связывают прогресс Казахстана исключительно с натурализованными североамериканцами, сильно заблуждаются. Во-первых, посмотрите на Белоруссию. Там предложили гражданство нескольким хоккеистам, игравшим в минском «Динамо». На бумаге собрался боеспособный коллектив как минимум для того, чтобы брать очки у Словакии, Великобритании и Дании. Но вместо этого белорусы отдают три стратегически важных матчах, а главный тренер на пресс-конференциях не стесняясь отчитывает легионеров (иногда по делу, иногда — нет). Беда команды Михаила Захарова в том, что командой ее можно назвать только для протокола. Скорее она напоминает группы разобщенных игроков. С таким подходом вы хоть Сидни Кросби натурализуйте — закончится все как в известной басне Ивана Крылова.

Во-вторых, посмотрите на статистику сборной Казахстана. Больше всех очков (7) у Романа Старченко, он же делит первое место среди лучших снайперов с Никитой Михайлисом — оба забросили по три шайбы. Дитц, Блэкер и Сведберг помогают атаке не так активно, хотя все проводят на льду в среднем больше 20 минут. Только один гол у Кертиса Волка. Пока молчат легионеры, важными шайбами отмечаются Александр Шин, Артем Лихотников, Кирилл Панюков. Юрий Михайлис нашел рабочую синергию между иностранцами и местными хоккеистами — за это специалиста можно только похвалить.

Правда, сегодня она дала сбой. Казахстанцы могли досрочно решить вопрос выхода в плей-офф, чтобы не зависеть от результатов конкурентов. Для этого от них требовалось обыграть норвежцев, которые потеряли математические шансы на четвертьфинал. И начиналось для команды Михайлиса все оптимистично. В конце первого периода Дмитрий Шевченко вырвался «один на один» с Хенриком Хаукеланном и буднично бросил мимо вратаря.

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Работы у Хаукеланна было предостаточно. Пришли в себя норвежцы только во втором периоде — стали получаться длительные позиционные атаки, и чаще в деле видели уже Никиту Бояркина — одного из главных героев команды Михайлиса. Вратарь «Сарыарки» экстренно подхватил пост первого номера после того, как Хенрик Карлссон отказался лететь на чемпионат мира. Бояркин так уверенно вошел в турнир, что в сборной о шведе никто и не вспоминал.

От норвежцев Никита пропустил три шайбы, но вопросы к голкиперу остались только по последней. Первый гол — качественно разыгранное большинство, второй — контратака с поперечным пасом. Среагировать на бросок из такой позиции очень сложно.

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Норвежцы преобразились после первой шайбы Ольсена в большинстве, а гол Стефана Эспеланда, как показалось, немного выбил казахстанцев из ритма. Команде Михайлиса нужно было лететь вперед, отыгрываться, создавать моменты у ворот Хаукеланна. Но забить больше не получилось — не помогли даже два розыгрыша большинства, хотя с этим компонентом в целом по турниру все было в порядке.

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Ровно за минуту до сирены Матис Улимб увеличил отрыв до двух шайб и оборвал последнюю надежду на камбэк. Казахстанцы были в шаге от исторического выхода в плей-офф, но проиграли лишенным мотивации норвежцам и упустили шанс решить турнирную задачу самостоятельно. Теперь парни Михайлиса будут болеть за финнов в их заключительном матче с канадцами — победа Суоми в основное время поможет казахстанцам остаться в игре.

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Чехословакия
1933
Чехословакия
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США
США
2
Канада
Канада
3
Чехословакия
Чехословакия
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Австрия
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Швеция
Швеция
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СССР
СССР
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Финляндия, Швеция
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Россия
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Словакия
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США — Германия — 2:0. Лучшие моменты
Швеция — Словакия — 3:1. Лучшие моменты
Финляндия — Латвия — 3:2 (ОТ). Лучшие моменты
Италия — Канада — 1:7. Лучшие моменты
Беларусь — Швейцария — 0:6. Лучшие моменты
Германия — Финляндия — 1:2 Лучшие моменты
Словакия — Дания — 2:0. Лучшие моменты
Норвегия — США — 1:2. Лучшие моменты
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