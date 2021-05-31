«Какое-то опустошение». Главный тренер сборной Казахстана — о поражении в решающем матче на ЧМ-2021 по хоккею

Казахстанские хоккеисты могли оформить досрочный выход из группы, но проиграли немотивированным соперникам со счетом 1:3.

— Голевые моменты, которые мы создали… Реализация чуть-чуть подвела. Парни старались. До конца играли, но сейчас какое-то опустошение. Надо было перетерпеть соперника. Не давать им владеть шайбой.

— Будете ли смотреть матч, который решит судьбу путевки?

— Посмотрим, завтра будет день. И будем от этого отталкиваться.

— В чем причина того, что не смогли реализовать численное большинство?

— Соперник хорошо сыграл. Сыграл активно. Поплотнее. Это самоотдача и героизм. Где-то и нам точности не хватило. Последней передачи под бросок… Или хитрой передачки не было.

— Куда пропал инстинкт убийцы, который был в третьем периоде матча с Италией? Они его оставили в том матче?

— Первый период мы играли активно. Во втором соперник перехватил инициативу. В третьем мы также давили, но они грамотно сыграли. Моментами удавалось схватиться за шайбу, а так… Они очень грамотно сыграли.

— Показалось, что сегодня игроки совершали лишние передачи. Они хотели разыграть до верного?

— Да, я соглашусь с вами. Где-то лишняя передача была. Надо было на ворота лезть. Бросать и угрожать. В каких-то моментах просто отбрасывались от шайбы. У некоторых ребят такое прослеживалось. Груз ответственности давил на ребят. Хотели сыграть, как можно лучше. Ошибки были.