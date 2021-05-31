«Просто провалили матч». Игроки сборной Казахстана разобрали поражение от Норвегии на ЧМ по хоккею
Защитник сборной Казахстана по хоккею Алексей Маклюков заявил, что в команда хотела обеспечить выход в
Защитник сборной Казахстана по хоккею Алексей Маклюков заявил, что в команда хотела обеспечить выход в
— Турнир провели хорошо. За исключением сегодняшней игры. Теперь результат не в наших руках. Теперь будем смотреть и ждать, как сыграют завтра. Хотелось бы сегодня обеспечить себе выход, но не получилось, — считает защитник.
— Придете поболеть за финнов?
— Мы будем следовать расписанию. Наверно, возможность такая будет, но кто ей воспользуется, не знаю. Это, скорее всего, по желанию.
— Не давил груз ответственности?
— Груза не было. Вышли на такую же игру, как предыдущие шесть. Но у меня нет объяснений, к сожалению, что пошло не так. Вроде все было так, как предыдущих матчах.
— Матч с Норвегией не мог быть простым, ведь они играют очень вязко.
— Если бы с самого начала стали прессинговать, то не важно, какая у них оборона. Они бы подсели, скатились и начали больше обороняться. А у нас это не получилось
Форвард сборной Казахстана Дмитрий Шевченко, забросивший единственную шайбу, тоже попытался объяснить, почему национальная команда проиграла решающий матч.
«Дисциплина, наверное. Не выполнение задания игрового. Не совсем хотели, что ли… Не знаю. Это полностью наша вина. Мне нечего сказать. Провалили матч. Не только третий, но и первый, и второй периоды были не самыми лучшими. У нас есть задача выйти в
Напомним, что сборная Казахстана проиграла Норвегии со счетом 1:3, тогда как победа гарантировала бы команде выход в