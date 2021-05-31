«Просто провалили матч». Игроки сборной Казахстана разобрали поражение от Норвегии на ЧМ по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Беларусь

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
12:15Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
12:15Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
16:15Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
16:15Не началсяИталия
США
Группа A
тв
20:15Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
614
2
Швейцария
612
3
Словакия
612
4
Чехия
610
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
615
3
Казахстан
710
4
Германия
69
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
78
8
Италия
60
31 мая, источник: Vesti.kz

«Просто провалили матч». Игроки сборной Казахстана разобрали поражение от Норвегии на ЧМ по хоккею

Защитник сборной Казахстана по хоккею Алексей Маклюков заявил, что в команда хотела обеспечить выход в плей-офф чемпионата мира после матча против Норвегии, но сама упустила инициативу, передает корреспондент Vesti.kz. Разбирая поражение, он отметил, что груза ответственности за результат не было.

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— Турнир провели хорошо. За исключением сегодняшней игры. Теперь результат не в наших руках. Теперь будем смотреть и ждать, как сыграют завтра. Хотелось бы сегодня обеспечить себе выход, но не получилось, — считает защитник.

— Придете поболеть за финнов?

— Мы будем следовать расписанию. Наверно, возможность такая будет, но кто ей воспользуется, не знаю. Это, скорее всего, по желанию.

— Не давил груз ответственности?

— Груза не было. Вышли на такую же игру, как предыдущие шесть. Но у меня нет объяснений, к сожалению, что пошло не так. Вроде все было так, как предыдущих матчах.

— Матч с Норвегией не мог быть простым, ведь они играют очень вязко.

— Если бы с самого начала стали прессинговать, то не важно, какая у них оборона. Они бы подсели, скатились и начали больше обороняться. А у нас это не получилось почему-то. Дали им шанс. Не только гол… А в целом, по игре. Мы скатились и дали им пространство. Они это почувствовали. Они поняли, что победа недалеко от них и окопались в зоне еще сильнее. Выстреливали в контратаки.

Форвард сборной Казахстана Дмитрий Шевченко, забросивший единственную шайбу, тоже попытался объяснить, почему национальная команда проиграла решающий матч.

«Дисциплина, наверное. Не выполнение задания игрового. Не совсем хотели, что ли… Не знаю. Это полностью наша вина. Мне нечего сказать. Провалили матч. Не только третий, но и первый, и второй периоды были не самыми лучшими. У нас есть задача выйти в плей-офф, а там вы выставляете оценки. Пока со своей задачей мы не справляемся. Если выйдем в плей-офф, то турнир проходит хорошо. Мы выполнили задачу и двигаемся дальше. Если не выйдем, то провели турнир не так, как могли, — поделился форвард. — Нам на лед жаловаться ни к чему. Соперник тоже на нем играл. Нет смысла на лед сваливать. Все было в наших руках. Решить все сегодня. Будем переживать, болеть и молиться».

Напомним, что сборная Казахстана проиграла Норвегии со счетом 1:3, тогда как победа гарантировала бы команде выход в плей-офф. Групповой раунд на чемпионате мира завершится сегодня, 1 июня, когда определятся все участники плей-офф.

Норвегия
3:1
0:1, 1:0, 2:0
Казахстан
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Чехия — Дания — 2:1 (Б). Лучшие моменты
США — Германия — 2:0. Лучшие моменты
Швеция — Словакия — 3:1. Лучшие моменты
Финляндия — Латвия — 3:2 (ОТ). Лучшие моменты
Италия — Канада — 1:7. Лучшие моменты
Беларусь — Швейцария — 0:6. Лучшие моменты
Германия — Финляндия — 1:2 Лучшие моменты
Словакия — Дания — 2:0. Лучшие моменты
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