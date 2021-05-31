Россия выкинула шведов с чемпионата мира. «Тре Крунур» впервые в истории — без плей-офф!

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Беларусь

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
16:15ЗавершенСША2Германия0
Группа A
16:15ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
20:15ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
20:15ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
614
2
Швейцария
612
3
Словакия
612
4
Чехия
610
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
615
3
Казахстан
710
4
Германия
69
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
78
8
Италия
60
23:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия выкинула шведов с чемпионата мира. «Тре Крунур» впервые в истории — без плей-офф!

Но матч добавил и негативных впечатлений тоже.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Сборная России выкинула шведов с чемпионата мира, лишив их впервые в истории даже возможности сыграть в плей-офф. Страстное желание Владислава Третьяка, мечтавшего об этом, сбылось. Событие совсем не рядовое и в какой-то степени даже почетное для нашей команды. Однако уверенности в том, что ближайшее будущее готово заиграть веселыми красками, после этой победы не прибавилось. Скорее, многое говорит о привычной ситуации, когда не знаешь, чего ждать дальше.

Перед игрой рука тянулась записать сборную России чуть ли не в главные претенденты на золото. Шведский тест изначально казался делом ответственным и сложным, но сдать его было вполне по силам. Команда набралась уверенности в серьезных играх с чехами и швейцарцами, подъехало авторитетное усиление в лице Орлова, Тарасенко и Бобровского, наконец, в день рождения главного тренера Валерия Брагина рухнуть лицом в канаву было никак нельзя. С горем пополам задача оказалась решена. Вместе с тем сборная России удивила во многих отношениях.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче, который для нее складывался хуже с каждой минутой и клонился к шведской победе в основное время, переворот случился за каких-то 12 секунд в третьем периоде. Если бы этим все и закончилось таким образом, то можно было живописать о характере русских парней, их умении включиться в самый важный момент, о грамотной турнирной стратегии, о мудрых решениях тренерского штаба. Шведы, которых на этом турнире считали размазнями, сумели собраться, отыгрались и доставили сборной России массу проблем в самой концовке третьего периода.

Говорить о позитивных моментах сейчас сложно, несмотря на почти гарантированное первое место в группе. Для этого надо взять верх над немотивированными белорусами во вторник. Уже в четвертьфинале реально нарваться на сборную Канады, набирающую ход в течение группового этапа. И шансы на проход дальше пока не смотрятся однозначно высокими. Хорошо, что классно сыграл Орлов, показавший всему нападению, что надо рисовать у чужих ворот. Однако нет ни одной сыгранной тройки, ни явного лидера в атаке, а еще есть непонятная форма вратаря Бобровского, которому придется дебютировать сразу в плей-офф. В других командах положение дел может быть и похуже. Но для россиян, если мы думаем о титуле, в решающую фазу турнира надо влетать по-царски — смело, уверенно и на отличном ходу. Так было на недавних золотых чемпионатах мира, поэтому в кратчайшие сроки надо добавлять.

Михаил Зислис

Россия
3:2Б
0:1, 0:0, 2:1, 0:0
Швеция
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История чемпионатов мира
1979
СССР
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
1983
ФРГ
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
1986
СССР
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Канада
Канада
1991
Финляндия
1
Швеция
Швеция
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
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Финляндия — Латвия — 3:2 (ОТ). Лучшие моменты
Италия — Канада — 1:7. Лучшие моменты
Беларусь — Швейцария — 0:6. Лучшие моменты
Германия — Финляндия — 1:2 Лучшие моменты
Словакия — Дания — 2:0. Лучшие моменты
Норвегия — США — 1:2. Лучшие моменты
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