Россия выкинула шведов с чемпионата мира. «Тре Крунур» впервые в истории — без плей-офф!

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Сборная России выкинула шведов с чемпионата мира, лишив их впервые в истории даже возможности сыграть в плей-офф. Страстное желание Владислава Третьяка, мечтавшего об этом, сбылось. Событие совсем не рядовое и в какой-то степени даже почетное для нашей команды. Однако уверенности в том, что ближайшее будущее готово заиграть веселыми красками, после этой победы не прибавилось. Скорее, многое говорит о привычной ситуации, когда не знаешь, чего ждать дальше.

Перед игрой рука тянулась записать сборную России чуть ли не в главные претенденты на золото. Шведский тест изначально казался делом ответственным и сложным, но сдать его было вполне по силам. Команда набралась уверенности в серьезных играх с чехами и швейцарцами, подъехало авторитетное усиление в лице Орлова, Тарасенко и Бобровского, наконец, в день рождения главного тренера Валерия Брагина рухнуть лицом в канаву было никак нельзя. С горем пополам задача оказалась решена. Вместе с тем сборная России удивила во многих отношениях.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8-KpM_HC-PI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче, который для нее складывался хуже с каждой минутой и клонился к шведской победе в основное время, переворот случился за каких-то 12 секунд в третьем периоде. Если бы этим все и закончилось таким образом, то можно было живописать о характере русских парней, их умении включиться в самый важный момент, о грамотной турнирной стратегии, о мудрых решениях тренерского штаба. Шведы, которых на этом турнире считали размазнями, сумели собраться, отыгрались и доставили сборной России массу проблем в самой концовке третьего периода.

Говорить о позитивных моментах сейчас сложно, несмотря на почти гарантированное первое место в группе. Для этого надо взять верх над немотивированными белорусами во вторник. Уже в четвертьфинале реально нарваться на сборную Канады, набирающую ход в течение группового этапа. И шансы на проход дальше пока не смотрятся однозначно высокими. Хорошо, что классно сыграл Орлов, показавший всему нападению, что надо рисовать у чужих ворот. Однако нет ни одной сыгранной тройки, ни явного лидера в атаке, а еще есть непонятная форма вратаря Бобровского, которому придется дебютировать сразу в плей-офф. В других командах положение дел может быть и похуже. Но для россиян, если мы думаем о титуле, в решающую фазу турнира надо влетать по-царски — смело, уверенно и на отличном ходу. Так было на недавних золотых чемпионатах мира, поэтому в кратчайшие сроки надо добавлять.