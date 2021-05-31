Россия выкинула шведов с чемпионата мира. «Тре Крунур» впервые в истории — без плей-офф!
Но матч добавил и негативных впечатлений тоже.
Но матч добавил и негативных впечатлений тоже.
Сборная России выкинула шведов с чемпионата мира, лишив их впервые в истории даже возможности сыграть в
Перед игрой рука тянулась записать сборную России чуть ли не в главные претенденты на золото. Шведский тест изначально казался делом ответственным и сложным, но сдать его было вполне по силам. Команда набралась уверенности в серьезных играх с чехами и швейцарцами, подъехало авторитетное усиление в лице Орлова, Тарасенко и Бобровского, наконец, в день рождения главного тренера Валерия Брагина рухнуть лицом в канаву было никак нельзя. С горем пополам задача оказалась решена. Вместе с тем сборная России удивила во многих отношениях.
В матче, который для нее складывался хуже с каждой минутой и клонился к шведской победе в основное время, переворот случился за
Говорить о позитивных моментах сейчас сложно, несмотря на почти гарантированное первое место в группе. Для этого надо взять верх над немотивированными белорусами во вторник. Уже в четвертьфинале реально нарваться на сборную Канады, набирающую ход в течение группового этапа. И шансы на проход дальше пока не смотрятся однозначно высокими. Хорошо, что классно сыграл Орлов, показавший всему нападению, что надо рисовать у чужих ворот. Однако нет ни одной сыгранной тройки, ни явного лидера в атаке, а еще есть непонятная форма вратаря Бобровского, которому придется дебютировать сразу в
Михаил Зислис