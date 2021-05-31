Третьяк оценил победу сборной России над Швецией на чемпионате мира по хоккею

Третьяк заявил, что прошедший матч стал украшением чемпионата мира, так как команды до последнего держали болельщиков в напряжении и сохраняли интригу. По его мнению, обе сборные показали хоккей уровня финала чемпионата мира. «Команды показали напористый и целеустремленный хоккей. Для болельщиков лучше не придумаешь. Но для нас — это нервы», — подчеркнул глава ФХР.