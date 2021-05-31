«Сказал спасибо ребятам, что галстук не подарили». Брагин и игроки сборной России — о победе над Швецией

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Беларусь

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
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Финляндия
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Великобритания
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31 мая, источник: Sport24

«Сказал спасибо ребятам, что галстук не подарили». Брагин и игроки сборной России — о победе над Швецией

Наши вышли в плей-офф в день рождения тренера.

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19
фотографий
19
фотографий

Сборная России по хоккею в серии буллитов победила команду Швеции (3:2) и вышла в плей-офф чемпионата мира. Итоги встречи со скандинавами подвели главный тренер Валерий Брагин, капитан Антон Слепышев и защитник Дмитрий Орлов.

Валерий Брагин:

«Я даже не знал о том, что заранее был опубликован состав на матч в прессе. Мы всегда даем заранее состав, чтобы ребята готовились. Тарасенко и Орлов хорошо сыграли в первом матче, в дальнейшем, думаю, добавят. Очень хорошая и полезная игра перед плей-офф, временами неплохо играли. Хорошая игра Самонова. Перед третьем периодом сделали перестановку, это сыграло свою роль.

Обычно 31 мая я дома был, приезжал из молодежной сборной. Первый раз так отмечал день рождения. Сказал в раздевалке спасибо ребятам, что они галстук подарили.

Источник: РИА "Новости"

Четвертое звено с Каменевым неплохо сегодня работало, тройка Григоренко Слепышева и Воронкова тоже, с другими будем работать, пробовать. Непросто найти «химию», будем еще думать. Сложно ответить, кто будет играть завтра, думаю, будем искать оптимальные варианты. Влились новые игроки, нужно, чтобы все влились. Не было у нас большинства? Моменты были, но все на усмотрение судей.

Я рад за Самонова. Три последние игры сыграл уверенно. Варианты есть всегда. Будем рассуждать, кто сыграет в четвертьфинале. Заранее определили, кто будет пробивать буллиты. Тарасенко был последним, потому что всегда ответственность на последнем игроке.

Источник: РИА "Новости"

Антон Слепышев:

«Орлова и Тарасенко мы прекрасно знаем, отличные хоккеисты. Все здорово, ребята очень помогли сегодня победить. Все отлично. Пытаюсь каждый матч играть с желанием, сегодня, может, просто больше получалось. Здорово, что удалось победить в день рождения главного тренера, поздравить его.

Мой эпизод, когда влетел в ворота Рейдеборна? Я лез на ворота, второй защитник сыграл в тело, судьи быстро разобрались. Уже лежа сказал вратарю, что просто получил силовой прием, ничего личного.

Источник: Reuters

Чем раньше займешь место в плей-офф, тем спокойнее. Держали в голове турнирные расклады, понимали, что у шведов возможно последняя игра на ЧМ, они вышли заряженными.

У судьи были моменты, чтобы дать нам большинство. По моему удалению тяжело сказать, я подвел команду. Такое больше не повторится. Хорошо, что ребята выстояли. Держали в голове, что шведы могут снять вратаря в концовке. Тренеры об этом говорили. Может, игра чехов с датчанами повлияла их решение. Но не сняли и не сняли.

Источник: AP 2021

Дмитрий Орлов:

«Сегодня был сложный матч, шведы сыграли здорово. Думаю, нам нужно играть лучше. У нас получались хорошие вещи, но нужно в атаке играть лучше. Нам стоило больше давить соперника. Самонов здорово сыграл, сделал важные сэйвы, спас нашу команду. Завтра другой день, у нас матч с Белоруссией. Сопернику будет нечего терять, нам надо сфокусироваться на последней игре на групповом этапе.

Хорошо, что считают, что наша оборона сильнейшая на турнире. Нам нужно играть еще лучше, у нас все есть для победы. Просто нельзя терять концентрацию. Времени на раскачку нет, в завтрашнем матче нужно уже показывать хоккей, который будет в плей-офф.

Источник: РИА "Новости"

Разный хоккей из-за площадки в НХЛ и на ЧМ, но скорости все равно остаются. Тут все бьются за сборную. Первый период для меня был тяжелым, одышка была, так как давно не играл. Были сложности, но потом вошел в игру и хорошо себя чувствовал в физическом плане.

Два гола за 12 секунд? У нас не было выбора, мы хотели выиграть, играть активнее. Хорошо, что забили два быстрых гола, но потом пропустили второй. Может быть, потеряли концентрацию. В плей-офф такие ошибки нельзя допускать.

Россия
3:2Б
0:1, 0:0, 2:1, 0:0
Швеция
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Финляндия — Латвия — 3:2 (ОТ). Лучшие моменты
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Беларусь — Швейцария — 0:6. Лучшие моменты
Германия — Финляндия — 1:2 Лучшие моменты
Словакия — Дания — 2:0. Лучшие моменты
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