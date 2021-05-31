«Сказал спасибо ребятам, что галстук не подарили». Брагин и игроки сборной России — о победе над Швецией

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Сборная России по хоккею в серии буллитов победила команду Швеции (3:2) и вышла в плей-офф чемпионата мира. Итоги встречи со скандинавами подвели главный тренер Валерий Брагин, капитан Антон Слепышев и защитник Дмитрий Орлов.

Валерий Брагин:

«Я даже не знал о том, что заранее был опубликован состав на матч в прессе. Мы всегда даем заранее состав, чтобы ребята готовились. Тарасенко и Орлов хорошо сыграли в первом матче, в дальнейшем, думаю, добавят. Очень хорошая и полезная игра перед плей-офф, временами неплохо играли. Хорошая игра Самонова. Перед третьем периодом сделали перестановку, это сыграло свою роль.

Обычно 31 мая я дома был, приезжал из молодежной сборной. Первый раз так отмечал день рождения. Сказал в раздевалке спасибо ребятам, что они галстук подарили.

Четвертое звено с Каменевым неплохо сегодня работало, тройка Григоренко Слепышева и Воронкова тоже, с другими будем работать, пробовать. Непросто найти «химию», будем еще думать. Сложно ответить, кто будет играть завтра, думаю, будем искать оптимальные варианты. Влились новые игроки, нужно, чтобы все влились. Не было у нас большинства? Моменты были, но все на усмотрение судей.

Я рад за Самонова. Три последние игры сыграл уверенно. Варианты есть всегда. Будем рассуждать, кто сыграет в четвертьфинале. Заранее определили, кто будет пробивать буллиты. Тарасенко был последним, потому что всегда ответственность на последнем игроке.

Антон Слепышев:

«Орлова и Тарасенко мы прекрасно знаем, отличные хоккеисты. Все здорово, ребята очень помогли сегодня победить. Все отлично. Пытаюсь каждый матч играть с желанием, сегодня, может, просто больше получалось. Здорово, что удалось победить в день рождения главного тренера, поздравить его.

Мой эпизод, когда влетел в ворота Рейдеборна? Я лез на ворота, второй защитник сыграл в тело, судьи быстро разобрались. Уже лежа сказал вратарю, что просто получил силовой прием, ничего личного.

Чем раньше займешь место в плей-офф, тем спокойнее. Держали в голове турнирные расклады, понимали, что у шведов возможно последняя игра на ЧМ, они вышли заряженными.

У судьи были моменты, чтобы дать нам большинство. По моему удалению тяжело сказать, я подвел команду. Такое больше не повторится. Хорошо, что ребята выстояли. Держали в голове, что шведы могут снять вратаря в концовке. Тренеры об этом говорили. Может, игра чехов с датчанами повлияла их решение. Но не сняли и не сняли.

Дмитрий Орлов:

«Сегодня был сложный матч, шведы сыграли здорово. Думаю, нам нужно играть лучше. У нас получались хорошие вещи, но нужно в атаке играть лучше. Нам стоило больше давить соперника. Самонов здорово сыграл, сделал важные сэйвы, спас нашу команду. Завтра другой день, у нас матч с Белоруссией. Сопернику будет нечего терять, нам надо сфокусироваться на последней игре на групповом этапе.

Хорошо, что считают, что наша оборона сильнейшая на турнире. Нам нужно играть еще лучше, у нас все есть для победы. Просто нельзя терять концентрацию. Времени на раскачку нет, в завтрашнем матче нужно уже показывать хоккей, который будет в плей-офф.

Разный хоккей из-за площадки в НХЛ и на ЧМ, но скорости все равно остаются. Тут все бьются за сборную. Первый период для меня был тяжелым, одышка была, так как давно не играл. Были сложности, но потом вошел в игру и хорошо себя чувствовал в физическом плане.