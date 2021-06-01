Последнее испытание перед плей-офф. Россияне сыграют с белорусами на чемпионате мира
ТАСС, 1 июня. Сборная России по хоккею проведет заключительный матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником россиян станет команда Белоруссии.
ТАСС, 1 июня. Сборная России по хоккею проведет заключительный матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником россиян станет команда Белоруссии.
Россияне занимают первое место в таблице группы А с 14 очками после шести встреч. Белорусы идут на предпоследней, седьмой строчке, набрав 4 очка. Сборная Белоруссии уже лишилась шансов на попадание в
В предыдущем матче в составе россиян на турнире дебютировали хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон») и нападающий Владимир Тарасенко («Сент-Луис»). Также в состав вернулись восстановившиеся после повреждений форвард Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб, которые пропустили несколько предыдущих матчей, они заменили в составе Григория Дронова и Рушана Рафикова.
В понедельник с карантина вышел голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, но он не сможет принять участия во встрече против белорусов. В составе команды вратарь появится не раньше четвертьфинала.
Турнир получился для белорусов крайне неудачным. Они стартовали с поражения от сборной Словакии (2:5), пропустив три шайбы за семь минут в первом периоде, однако уже в следующей игры сумели сотворить маленькую сенсацию, впервые в истории чемпионатов мира обыграв шведов (1:0). Затем сборная Белоруссии уступила чехам (2:3, в овертайме), британцам (3:4), датчанам (2:5) и швейцарцам (0:6).
Этот турнир стал для сборной Белоруссии первым после возвращения в элиту по итогам турнира в группе А первого дивизиона 2019 года, где белорусы заняли второе место. Они должны были играть на чемпионате мира 2020 года, но турнир был отменен
Лучшими бомбардирами сборной Белоруссии являются нападающие череповецкой «Северстали» Владислав Кодола (1 гол + 2 передачи) и минской «Юности» Михаил Стефанович (2+1), а также форвард клуба НХЛ «Нью-Джерси» Егор Шарангович (2+1) — единственный представитель североамериканской лиги в сборной Белоруссии. Всего на турнире белорусы забросили 10 шайб и пропустили 23.
Команды России и Белоруссии встретятся на чемпионатах мира в 11-й раз. На счету россиян восемь выигранных матчей, белорусы одержали одну победу, еще одна встреча завершилась вничью.