Последнее испытание перед плей-офф. Россияне сыграют с белорусами на чемпионате мира

Россияне занимают первое место в таблице группы А с 14 очками после шести встреч. Белорусы идут на предпоследней, седьмой строчке, набрав 4 очка. Сборная Белоруссии уже лишилась шансов на попадание в плей-офф, российские хоккеисты после победы над шведами (3:2, по буллитам), обеспечили себе место в четвертьфинале турнира.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 1.06.2021, 20:15 Россия - Беларусь -

В предыдущем матче в составе россиян на турнире дебютировали хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон») и нападающий Владимир Тарасенко («Сент-Луис»). Также в состав вернулись восстановившиеся после повреждений форвард Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб, которые пропустили несколько предыдущих матчей, они заменили в составе Григория Дронова и Рушана Рафикова.

В понедельник с карантина вышел голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, но он не сможет принять участия во встрече против белорусов. В составе команды вратарь появится не раньше четвертьфинала.

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Неудачное возвращение

Турнир получился для белорусов крайне неудачным. Они стартовали с поражения от сборной Словакии (2:5), пропустив три шайбы за семь минут в первом периоде, однако уже в следующей игры сумели сотворить маленькую сенсацию, впервые в истории чемпионатов мира обыграв шведов (1:0). Затем сборная Белоруссии уступила чехам (2:3, в овертайме), британцам (3:4), датчанам (2:5) и швейцарцам (0:6).

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Этот турнир стал для сборной Белоруссии первым после возвращения в элиту по итогам турнира в группе А первого дивизиона 2019 года, где белорусы заняли второе место. Они должны были играть на чемпионате мира 2020 года, но турнир был отменен из-за коронавируса. В нынешнем сезоне белорусские хоккеисты, несмотря на последнее место в группе, не вылетят из-за отмены турниров в низших дивизионах и будут иметь шанс показать лучшие результаты на чемпионате мира 2022 года.

Лучшими бомбардирами сборной Белоруссии являются нападающие череповецкой «Северстали» Владислав Кодола (1 гол + 2 передачи) и минской «Юности» Михаил Стефанович (2+1), а также форвард клуба НХЛ «Нью-Джерси» Егор Шарангович (2+1) — единственный представитель североамериканской лиги в сборной Белоруссии. Всего на турнире белорусы забросили 10 шайб и пропустили 23.