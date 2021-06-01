«Нам устроят разнос». Что творилось со сборной Швеции после исторического провала на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Беларусь

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
12:15Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
12:15Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
16:15Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
16:15Не началсяИталия
США
Группа A
тв
20:15Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
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5.06Не началсяSF1
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5.06Не началсяSF3
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LSF2
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WSF2
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Все таблицы
Группа A
1
Россия
614
2
Швейцария
612
3
Словакия
612
4
Чехия
610
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
64
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
615
2
США
615
3
Казахстан
710
4
Германия
69
5
Латвия
69
6
Канада
69
7
Норвегия
78
8
Италия
60
01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нам устроят разнос». Что творилось со сборной Швеции после исторического провала на ЧМ

Хоккеисты «Тре крунур» не могли поверить, что вылетели с турнира после поражения в матче с Россией.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Швеции должна была провести матч жизни на ЧМ-2021 в Риге, игра с Россией могла стать её спасительной соломинкой, последним шансом запрыгнуть в четвертьфинал. «Тре Крунур» вели 1:0 большую часть игры, но затем пропустили два гола за 12 секунд, а потом и вовсе проиграли по буллитам. На игроков и тренеров было больно смотреть — такой результат для них стал грандиозным провалом.

«Не даёшь результат — нам устроят разнос в СМИ. Знаю, что люди в Швеции недовольны»

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв был готов к шквалу вопросов о грандиозном провале «Тре Крунур» и его будущем на посту главного тренера.

— Думали о том, чтобы взять запрос на гол Слепышева?

— Нет.

— Что скажете о двух голах России за 12 секунд, они изменили ход матча?

— Мы играли очень хорошо практически до первой пропущенной шайбы. Совершили ошибку, а Россия — хорошая команда, которая наказывает за ошибки. После вбрасывания в следующей смене мы были не готовы к атаке соперника, это тоже нам повредило. Эти два гола… Такое иногда случается. В матчах с сильным соперником он может всё выжать из своих шансов, сегодня русские это и сделали.

— Почему не сняли вратаря в концовке, ведь победа в основное время давала бы вам больше шансов на четвертьфинал?

— Мы это знали, но и двух очков могло бы быть достаточно. Думали об этом перед матчем и сказали, что не так много шансов забить, когда снимаешь вратаря. А двух очков могло бы быть достаточно, если бы Словакия обыграла Чехию. Поэтому мы не сняли вратаря, посчитали, что лучше попробовать взять два очка.

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Россия обыграла Швецию по буллитам

— Швеция впервые не попала в четвертьфинал, насколько это большой провал для страны и для вас лично, ведь это ваш первый большой турнир?

— Это большой провал для меня как тренера и большой провал для нас как хоккейной нации. Мы недовольны результатом, но что есть, то есть. Мы не можем изменить этот результат. Нам помешали два поражения на старте, особенно с Беларусью. У нас была куча моментов, кажется, мы бросили в сторону ворот 92 раза, но не смогли забить даже один гол и проиграли. Мы должны были выигрывать этот матч, но не смогли, и это поставило нас в сложное положение на остаток турнира.

— Вам жаль своих игроков, чувствуете, что они были достойны лучшей участи?

— Мне их очень жаль, сегодня они вышли биться, показали отличный хоккей. Доволен тем, как играла команда. При счёте 1:0 у нас было несколько попыток в большинстве, создавали очень хорошие моменты. Нам надо было забить ещё и уходить в отрыв в счёте. Но сегодня мы не смогли это сделать. Русские очень опасные и мастеровитые, когда у них возникает момент, они тебя наказывают.

— Как думаете, что вас ждёт в Швеции? Ваши СМИ в ярости.

— Так всё устроено в нашем бизнесе — не даёшь результат, нам — мне и федерации устроят разнос в СМИ. Посмотрим, что будет дальше. Для меня это был непростой чемпионат мира, я многому научился. Вообще, был непростой сезон из-за коронавируса, не только для нашей команды, для всех. Это необычный год, но знаю, что в Швеции люди недовольны.

— Каким видите своё будущее в сборной Швеции и в общем как тренера?

— Я бы хотел продолжать тренировать сборную, но решения принимаю не я.

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«Поражения в первых двух матчах разрушили Швеции весь турнир»

Капитан сборной Швеции Хенрик Тёммернес не смог найти объяснения, что случилось с его командой в двух пропущенных за 12 секунд шайбах, а также признал, что «Тре Крунур» в овертайме действовали слишком пассивно.

«Не знаю, что случилось, тяжёлое поражение. В целом мы провели хороший матч, показали, что можем быть хорошей командой. Не знаю, что случилось в моменте с первой пропущенной шайбой, провал на смене, потом шайба отлетела от конька соперника в ворота. А в следующей смене не знаю, что произошло, может, недопонимание. Соперник провёл быструю атаку и забил. Но мы показали характер, сравняли счёт, могли забивать ещё. Тяжёлое поражение…

У нас ещё был шанс, выиграй мы на буллитах. Но, возможно, мы слишком пассивно действовали в овертайме.

Изоляция не повлияла на наше выступление, все сборные в одинаковых условиях «пузыря». Конечно, условия отличаются от обычных, но в то же время у нас было около 20 дебютантов, мы не знали, чего ждать. В итоге всё свелось к хоккею, и два первых матча разрушили нам весь турнир".

Команда
Швеция

«Сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал. Большой провал для Швеции»

Нападающий сборной Швеции Виктор Олофссон не мог поверить, что его команда, которая рассчитывала взять в Риге золото, не попала даже в четвертьфинал.

«У нас было тяжёлое начало на турнире, после первых двух матчей мы попали в ситуацию, когда надо было брать практически все оставшиеся игры, чтобы попасть в четвертьфинал. Оглядываясь назад, те первые две игры в итоге и стали ключевыми. Тяжёлый старт.

Первый матч на турнире всегда сложный, вне зависимости от соперника. Мы не смогли победить, и сразу попали под давление. Во втором матче мы просто не смогли забить. Не думаю, что после первых двух матчей мы хоть один провели плохо. Мы бились в каждой игре, имели шансы победить в каждой игре, но не смогли это сделать.

Мы не вышли в четвертьфинал, хотя нашей задачей было только золото, и у нас была команда, способная на победу в турнире. А сейчас мы сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал… Конечно, это большой провал для нас».

Россия
3:2Б
0:1, 0:0, 2:1, 0:0
Швеция
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