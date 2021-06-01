«Нам устроят разнос». Что творилось со сборной Швеции после исторического провала на ЧМ

Сборная Швеции должна была провести матч жизни на ЧМ-2021 в Риге, игра с Россией могла стать её спасительной соломинкой, последним шансом запрыгнуть в четвертьфинал. «Тре Крунур» вели 1:0 большую часть игры, но затем пропустили два гола за 12 секунд, а потом и вовсе проиграли по буллитам. На игроков и тренеров было больно смотреть — такой результат для них стал грандиозным провалом.

«Не даёшь результат — нам устроят разнос в СМИ. Знаю, что люди в Швеции недовольны»

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв был готов к шквалу вопросов о грандиозном провале «Тре Крунур» и его будущем на посту главного тренера.

— Думали о том, чтобы взять запрос на гол Слепышева?

— Нет.

— Что скажете о двух голах России за 12 секунд, они изменили ход матча?

— Мы играли очень хорошо практически до первой пропущенной шайбы. Совершили ошибку, а Россия — хорошая команда, которая наказывает за ошибки. После вбрасывания в следующей смене мы были не готовы к атаке соперника, это тоже нам повредило. Эти два гола… Такое иногда случается. В матчах с сильным соперником он может всё выжать из своих шансов, сегодня русские это и сделали.

— Почему не сняли вратаря в концовке, ведь победа в основное время давала бы вам больше шансов на четвертьфинал?

— Мы это знали, но и двух очков могло бы быть достаточно. Думали об этом перед матчем и сказали, что не так много шансов забить, когда снимаешь вратаря. А двух очков могло бы быть достаточно, если бы Словакия обыграла Чехию. Поэтому мы не сняли вратаря, посчитали, что лучше попробовать взять два очка.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Россия обыграла Швецию по буллитам

— Швеция впервые не попала в четвертьфинал, насколько это большой провал для страны и для вас лично, ведь это ваш первый большой турнир?

— Это большой провал для меня как тренера и большой провал для нас как хоккейной нации. Мы недовольны результатом, но что есть, то есть. Мы не можем изменить этот результат. Нам помешали два поражения на старте, особенно с Беларусью. У нас была куча моментов, кажется, мы бросили в сторону ворот 92 раза, но не смогли забить даже один гол и проиграли. Мы должны были выигрывать этот матч, но не смогли, и это поставило нас в сложное положение на остаток турнира.

— Вам жаль своих игроков, чувствуете, что они были достойны лучшей участи?

— Мне их очень жаль, сегодня они вышли биться, показали отличный хоккей. Доволен тем, как играла команда. При счёте 1:0 у нас было несколько попыток в большинстве, создавали очень хорошие моменты. Нам надо было забить ещё и уходить в отрыв в счёте. Но сегодня мы не смогли это сделать. Русские очень опасные и мастеровитые, когда у них возникает момент, они тебя наказывают.

— Как думаете, что вас ждёт в Швеции? Ваши СМИ в ярости.

— Так всё устроено в нашем бизнесе — не даёшь результат, нам — мне и федерации устроят разнос в СМИ. Посмотрим, что будет дальше. Для меня это был непростой чемпионат мира, я многому научился. Вообще, был непростой сезон из-за коронавируса, не только для нашей команды, для всех. Это необычный год, но знаю, что в Швеции люди недовольны.

— Каким видите своё будущее в сборной Швеции и в общем как тренера?

— Я бы хотел продолжать тренировать сборную, но решения принимаю не я.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8-KpM_HC-PI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Поражения в первых двух матчах разрушили Швеции весь турнир»

Капитан сборной Швеции Хенрик Тёммернес не смог найти объяснения, что случилось с его командой в двух пропущенных за 12 секунд шайбах, а также признал, что «Тре Крунур» в овертайме действовали слишком пассивно.

«Не знаю, что случилось, тяжёлое поражение. В целом мы провели хороший матч, показали, что можем быть хорошей командой. Не знаю, что случилось в моменте с первой пропущенной шайбой, провал на смене, потом шайба отлетела от конька соперника в ворота. А в следующей смене не знаю, что произошло, может, недопонимание. Соперник провёл быструю атаку и забил. Но мы показали характер, сравняли счёт, могли забивать ещё. Тяжёлое поражение…

У нас ещё был шанс, выиграй мы на буллитах. Но, возможно, мы слишком пассивно действовали в овертайме.

Изоляция не повлияла на наше выступление, все сборные в одинаковых условиях «пузыря». Конечно, условия отличаются от обычных, но в то же время у нас было около 20 дебютантов, мы не знали, чего ждать. В итоге всё свелось к хоккею, и два первых матча разрушили нам весь турнир".

Команда Швеция

«Сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал. Большой провал для Швеции»

Нападающий сборной Швеции Виктор Олофссон не мог поверить, что его команда, которая рассчитывала взять в Риге золото, не попала даже в четвертьфинал.