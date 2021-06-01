Крикунов: Наша сборная в очередной раз проявила характер, прибавила и забила
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча между нашей сборной и шведами на чемпионате мира в Риге (3:2 Б).
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча между нашей сборной и шведами на чемпионате мира в Риге (3:2 Б).
«Самое главное, что первостепенную задачу — попадание в
Матч со шведами получился непростой. Сопернику нужна была только победа и он долгое время вёл в счёте. Наши ребята временами запирали шведов в их зоне, много бросали по воротам, но взломать шведскую оборону было не так легко. Должны были рано или поздно забить — это и произошло. В очередной раз проявили характер, прибавили и забили. Победу удержать не смогли в основное время, а вот в серии буллитов смогли себя проявить», — сказал Крикунов «Чемпионату».