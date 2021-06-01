Мог войти в историю, но проиграл. Как Казахстан вместо выхода в плей-офф ЧМ по хоккею сам создал себе большие проблемы

«Подопечные Юрия Михайлиса могли обеспечить себе выход в плей-офф, но вместо этого создали большие проблемы.



Сборная Казахстана является одним из главных открытий этого первенства. “Барсы” отлично проводят чемпионат и уже успели одержать сенсационную победу над Финляндией и обыграть также хорошо зарекомендовавшую себя команду Германии. Казахстанцы потерпели два поражения в матчах со сборными США и Канады, но это не помешало им перед сегодняшним матчем расположиться на третьей строчке в таблице и сохранить отличные шансы на выход в плей-офф. Для исторического достижения (Казахстан никогда ранее не доходил до четвертьфиналов) подопечным Юрия Михайлиса нужно было обыграть сборную Норвегии в основное время. Хотя победа в овертайме и даже поражение оставляли шансы на выход из группы, казахстанцам явно не хотелось полагаться на судьбу и было желательно решить все самостоятельно.



Норвежцы же не выполняли никаких турнирных задач. Шансы на выход из группы они уже потеряли, а вылет из элитного дивизиона в этом году никому не грозит. Но желание громко хлопнуть дверью в Риге у скандинавов наверняка присутствовало, поэтому они ярко начали матч и могли открыть счет уже на исходе первой минуты, однако казахстанцев выручил Никита Бояркин», — пишет издание.