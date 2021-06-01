Мог войти в историю, но проиграл. Как Казахстан вместо выхода в плей-офф ЧМ по хоккею сам создал себе большие проблемы
Команду назвали открытием турнира.
Команду назвали открытием турнира.
Российский спортивный портал «Чемпионат» отреагировал на поражение сборной Казахстана по хоккею от команды Норвегии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Подопечные Юрия Михайлиса могли обеспечить себе выход в
Сборная Казахстана является одним из главных открытий этого первенства. “Барсы” отлично проводят чемпионат и уже успели одержать сенсационную победу над Финляндией и обыграть также хорошо зарекомендовавшую себя команду Германии. Казахстанцы потерпели два поражения в матчах со сборными США и Канады, но это не помешало им перед сегодняшним матчем расположиться на третьей строчке в таблице и сохранить отличные шансы на выход в
Норвежцы же не выполняли никаких турнирных задач. Шансы на выход из группы они уже потеряли, а вылет из элитного дивизиона в этом году никому не грозит. Но желание громко хлопнуть дверью в Риге у скандинавов наверняка присутствовало, поэтому они ярко начали матч и могли открыть счет уже на исходе первой минуты, однако казахстанцев выручил Никита Бояркин», — пишет издание.
Отметим, что Казахстан первым открыл счет, но затем пропустил три шайбы и потерпел поражение 1:3 в важном матче.
«Сборная Казахстана упустила отличную возможность впервые в истории выйти в