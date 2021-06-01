Ответ российского хоккеиста иностранному журналисту рассмешил коллегу по сборной
Ответ капитана сборной России по хоккею Антона Слепышева иностранному журналисту довел его партнера по команде Дмитрия Орлова до смеха.
Ответ капитана сборной России по хоккею Антона Слепышева иностранному журналисту довел его партнера по команде Дмитрия Орлова до смеха.
Инцидент произошел во время
31 мая сборная России обыграла шведов в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, набрав 14 очков по итогам шести матчей группового этапа чемпионата мира.
1 июня отечественным хоккеистам предстоит встреча с белорусами. Матч начнется в 20:15 по московскому времени.