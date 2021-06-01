Ответ российского хоккеиста иностранному журналисту рассмешил коллегу по сборной

Инцидент произошел во время пресс-конференции после победы над командой Швеции в шестом матче группового этапа чемпионата мира. Иностранный журналист задал вопрос о партнерах по команде на английском языке, на что Слепышев ответил: «По-русски отвечать, по-английски? А че он спросил-то, я половину не понял вообще». Реплика вызвала хохот Орлова.