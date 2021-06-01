Россия попадет на Канаду в четвертьфинале? Все расклады последнего игрового дня группового этапа ЧМ

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Последний день группового турнира на чемпионате мира по хоккею дарит нам шикарный калейдоскоп вариантов и раскладов на будущее. Их уже не так много, как было накануне, поскольку в группе А уже наступила некоторая определенность. Но уровень интриги все равно остается очень высоким.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--baf98703e2f776d377b6" data-vnd="baf98703e2f776d377b6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=baf98703e2f776d377b6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Группа А:

Россия — 14 очков (6 матчей) Швейцария — 12 (6) Словакия — 12 (6) Чехия — 10 (6) Швеция — 10 (7) Дания — 8 (7) Великобритания — 4 (6) Белоруссия — 4 (6)

Оставшиеся матчи:

Швейцария — Великобритания

Словакия — Чехия

Россия — Белоруссия

Все четвертьфиналисты в нашей группе уже известны: россияне, швейцарцы, словаки и чехи обеспечили себе место в ¼ финала. Для того, чтобы занять первое место в группе, сборной России достаточно в любом формате обыграть Белоруссию.

Швейцария наверняка обыграет англичан и наберет 15 очков. В случае поражения России от белорусов в основное время именно швейцарцы поднимутся на первую строчку группы А, но при равенстве очков швейцарцев с россиянами у подопечных Валерия Брагина будет преимущество за счет победы в личной встрече. В случае равенства очков у России и Словакии, наша команда окажется ниже словаков, а если россияне, швейцарцы и словаки наберут по 15 очков, то Россия окажется второй.

Особого значения место в группе А не имеет, поскольку предсказать, кто займет третью и четвертую строчку в группе В пока не представляется возможным — там могут воплотиться в жизнь самые разные варианты.

Группа В:

Финляндия — 15 очков (6 матчей) США — 15 (6) Казахстан — 10 (7) Германия — 9 (6) Латвия — 9 (6) Канада — 9 (6) Норвегия — 8 (7) Италия — 0 (6)

Оставшиеся матчи:

Канада — Финляндия

Италия — США

Германия — Латвия

Финны и американцы уже закрепили за собой путевки в четвертьфинал, а вот за два оставшихся кубковых места будет невероятная борьба. Сборная Норвегии накануне обыграла Казахстан (3:1), чем сильно помогла сборной Канады, поскольку судьба «Кленовых листьев» теперь зависит только от них самих.

Канадцы попадут в ¼ финала в случае победы над Финляндией, и не важно, будет ли это выигрыш в пределах основного времени, или же вне его. Более того, канадцы могут даже проиграть в овертайме или по буллитам, если матч Германия — Латвия закончится в основное время.

Россия попадет на Канаду?

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа B, 1.06.2021, 12:15 Канада - Финляндия -

Россияне и канадцы вполне могут встретится уже на стадии ¼ финала. Для этого нужно, чтобы Канада стала четвертой в своей группе, а сборная России стала первой в группе А, или же канадцы поднялись на третью строчку, а Россия заняла второе место.

Для обеспечения первой строчки в группе А нашей команде нужна любая победа над Белоруссией, что, согласитесь, является вполне вероятным исходом. В этом случае канадцы могут уйти от битвы с россиянами, если обыграют Финляндию в основное время, а матч Германия — Латвия завершится в овертайме или серии штрафных бросков. Если же немцы или латвийцы уложатся в 60 минут, то выше четвертой строчки Канада точно не поднимется, а это означает встречу с россиянами в плей-офф.

Впрочем, есть вариант, при котором о четвертьфинале с Россией канадцам придется только мечтать. Если «Кленовые листья» проиграют финнам в основное время, то не попадут в плей-офф, и выпустят туда сборную Казахстана, а обладатель еще одной путевки определится в сражении между Германией и Латвией.