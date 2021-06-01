Россия попадет на Канаду в четвертьфинале? Все расклады последнего игрового дня группового этапа ЧМ
Канада может проследовать за Швецией. А может попасть на наших.
Канада может проследовать за Швецией. А может попасть на наших.
Последний день группового турнира на чемпионате мира по хоккею дарит нам шикарный калейдоскоп вариантов и раскладов на будущее. Их уже не так много, как было накануне, поскольку в группе А уже наступила некоторая определенность. Но уровень интриги все равно остается очень высоким.
Группа А:
Оставшиеся матчи:
Все четвертьфиналисты в нашей группе уже известны: россияне, швейцарцы, словаки и чехи обеспечили себе место в ¼ финала. Для того, чтобы занять первое место в группе, сборной России достаточно в любом формате обыграть Белоруссию.
Швейцария наверняка обыграет англичан и наберет 15 очков. В случае поражения России от белорусов в основное время именно швейцарцы поднимутся на первую строчку группы А, но при равенстве очков швейцарцев с россиянами у подопечных Валерия Брагина будет преимущество за счет победы в личной встрече. В случае равенства очков у России и Словакии, наша команда окажется ниже словаков, а если россияне, швейцарцы и словаки наберут по 15 очков, то Россия окажется второй.
Особого значения место в группе А не имеет, поскольку предсказать, кто займет третью и четвертую строчку в группе В пока не представляется возможным — там могут воплотиться в жизнь самые разные варианты.
Группа В:
Оставшиеся матчи:
Финны и американцы уже закрепили за собой путевки в четвертьфинал, а вот за два оставшихся кубковых места будет невероятная борьба. Сборная Норвегии накануне обыграла Казахстан (3:1), чем сильно помогла сборной Канады, поскольку судьба «Кленовых листьев» теперь зависит только от них самих.
Канадцы попадут в ¼ финала в случае победы над Финляндией, и не важно, будет ли это выигрыш в пределах основного времени, или же вне его. Более того, канадцы могут даже проиграть в овертайме или по буллитам, если матч Германия — Латвия закончится в основное время.
Россияне и канадцы вполне могут встретится уже на стадии ¼ финала. Для этого нужно, чтобы Канада стала четвертой в своей группе, а сборная России стала первой в группе А, или же канадцы поднялись на третью строчку, а Россия заняла второе место.
Для обеспечения первой строчки в группе А нашей команде нужна любая победа над Белоруссией, что, согласитесь, является вполне вероятным исходом. В этом случае канадцы могут уйти от битвы с россиянами, если обыграют Финляндию в основное время, а матч Германия — Латвия завершится в овертайме или серии штрафных бросков. Если же немцы или латвийцы уложатся в 60 минут, то выше четвертой строчки Канада точно не поднимется, а это означает встречу с россиянами в
Впрочем, есть вариант, при котором о четвертьфинале с Россией канадцам придется только мечтать. Если «Кленовые листья» проиграют финнам в основное время, то не попадут в
Максим Замятин