Брагин выйдет в плей-офф с первого места: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Беларусь сегодня
Последняя игра в группе.
Последняя игра в группе.
Россия активно начала матч против Швеции, перебросала соперника 13:5 в первом периоде, хоть и пропустила после необязательного удаления. Казалось, дальше подопечные Брагина будут только наращивать темп, тем более, что они должны были быть свежее (шведы играли второй раз за два дня). Но второй период российская сборная провела слабее, и с опасными моментами было туговато. В третьей 20-минутке шведы бросали еще чаще (12:4), но именно в этом отрезке сказалось индивидуальное мастерство россиян. Проход Орлова и пас на Слепышева (капитан был самым опасным у России в этой игре) — и счет 1:1. Через 12 секунд резкая атака, и уже Барабанов посылает шайбу под щитком вратаря. Дальше отличный бросок после прохода показал Олофссон, мы дотянули до овертайма и буллитов благодаря Самонову, в итоге победу принес классный буллит Тарасенко.
Беларусь в начале ЧМ-2021 сенсационно одолела Швецию, затянула Чехию в овертайм, а потом все эти усилия пошли прахом. Команда Захарова безвольно проиграла Великобритании и Дании, а со Швейцарией шансов вообще не было. Тренер вовсю публично критикует игроков, говорит об их слабой физической готовности. Сборы начались за месяц, но не все (в частности, Плэтт и Бэйлен) приехали на них вовремя. Натурализованные хоккеисты действительно выглядят не очень хорошо на этом турнире, травму получил опытный Сергей Костицын. С вратарями тоже неразбериха, на чемпионате сыграли все трое из заявки, Тэйлор отыграл на ноль со шведами, но пропустил 4 гола от британцев. Такого соперника нужно обыгрывать, БК Winline на победу России и тотал больше 5,5 предлагает коэффициент 1,9.
Андрей Санталов