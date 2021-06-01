Брагин выйдет в плей-офф с первого места: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Беларусь сегодня

Россия активно начала матч против Швеции, перебросала соперника 13:5 в первом периоде, хоть и пропустила после необязательного удаления. Казалось, дальше подопечные Брагина будут только наращивать темп, тем более, что они должны были быть свежее (шведы играли второй раз за два дня). Но второй период российская сборная провела слабее, и с опасными моментами было туговато. В третьей 20-минутке шведы бросали еще чаще (12:4), но именно в этом отрезке сказалось индивидуальное мастерство россиян. Проход Орлова и пас на Слепышева (капитан был самым опасным у России в этой игре) — и счет 1:1. Через 12 секунд резкая атака, и уже Барабанов посылает шайбу под щитком вратаря. Дальше отличный бросок после прохода показал Олофссон, мы дотянули до овертайма и буллитов благодаря Самонову, в итоге победу принес классный буллит Тарасенко.