«Величайший провал современности»: что пишут в Швеции после вылета своей сборной с ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Беларусь

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
12:15ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
12:15ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
16:15ПерерывСловакия1Чехия4
Группа B
16:153-й периодИталия1США4
Группа A
тв
20:15Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
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1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
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6.06Не началсяLSF1
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Швейцария
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2
Россия
614
3
Словакия
612
4
Чехия
610
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
64
Группа B
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Финляндия
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США
615
3
Канада
710
4
Казахстан
710
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Германия
69
6
Латвия
69
7
Норвегия
78
8
Италия
60
16:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Величайший провал современности»: что пишут в Швеции после вылета своей сборной с ЧМ-2021

Винят главного тренера, моральную слабость и неумение своих игроков действовать в силовой манере.

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Шведские СМИ убиты горем после вылета «Тре Крунур» с чемпионата мира — 2021 и в унисон твердят о том, что это самое сокрушительное фиаско, которое можно представить. Самые большие претензии к главному тренеру Юхану Гарпенлёву, для которого этот турнир стал первым в такой роли. После призывов к наставнику уйти федерация шведского хоккея и некоторые журналисты встали на его защиту.

«Это не неудача, это фиаско. Вы соврете, если скажете иначе».

«Швеция провела свой лучший матч турнира с Россией, одной из самых сильных команд на ЧМ, продемонстрировав, что в этой команде был потенциал. Но тем не менее я стою на своём мнении. Непопадание в плей-офф — не неудача, а фиаско.

Начну с позитивных моментов — тяжёлая работа, активная и компактная игра по всей площадке, всё это было отрадно видеть. В матчах с Россией главное — усложнить жизнь мастеровитым игрокам соперника, заставить их играть индивидуально, что Швеции удавалось на протяжении большей части матча.

До этого я не видел такой хорошей структуры игры от Швеции. Несмотря на то что русские много владели шайбой, шведы оттесняли их на периметр и компактно играли перед своими воротами. Но несколько раз они действовали небрежно, и в течение 12 секунд русские использовали пару ошибок соперника и забили голы. Против таких мастеров так нельзя играть.

Затем русские стали пассивными, Швеция смогла снова завладеть инициативой и имела шансы забить победный гол. Но всё это уже не имеет значения.

Источник: РИА "Новости"

Швеция не в этом матче упустила ЧМ, а в первых двух с Данией и Беларусью. Почему они так не играли весь турнир? Почему тренеры не смогли создать среду, где приоритет — работа и надёжная оборона? Новому тренеру Гарпенлёву надо было достучаться до команды и осознать, что требуется от тренера на таком уровне. Он изначально говорил, что команда не сыгралась, и это удивительно и было недооценкой всего коллектива.

Теперь роль Гарпенлёва под вопросом, учитывая, что следующий сезон — олимпийский. Федерация должна тщательно проанализировать и принять решение. Этот результат надо рассматривать как провал, и Гарпенлёв несёт основную ответственность за него.

Но, боюсь, результаты анализа будут чем-то вроде: «Этот ЧМ не такой, как обычно, “пузырь” был испытанием для игроков. В этом году было много отказов от игроков НХЛ, что ухудшило наши шансы на успех. Поэтому нельзя предъявлять к сборной те же требования, что раньше».

Но другие сборные тоже в таких условиях, и невыход в плей-офф — это провал. Вы соврёте, если скажете иначе, — пишет Санни Линдстрём из Expressen.

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«Команда казалась морально слабой, почти юношеской. Не хватило лидеров».

«Гарпенлёв ещё до этого поставил Швецию на тот путь, где она сейчас, его послание в последние полтора года было следующим: «Мы не выигрываем в равной борьбе, а проигрываем всё больше и больше». Шведский хоккей должен изменить подход к силовой игре или команда превратится в середнячка или даже обитателя нижней части турнирной таблицы на ЧМ.

Команда казалась морально слабой, практически юношеской. Не хватило лидеров. Не вижу серьёзных преград в выборе доступных игроков. Если главный тренер не вызывает лучших шведских хоккеистов, особенно в линии обороны, то «Тре Крунур» не конкурентоспособны. Есть ребята, которых надо было позвать, лично я бы не прошёл мимо Кристиана Фолина, этот игрок был важен, — заявил шведский эксперт и тренер Никлас Викегард.

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«Большая проблема шведского хоккея — отсутствие силовой игры».

«Старт турнира был ночным кошмаром, в первых двух матчах команда была сама не своей, и это наложило отпечаток на весь турнир. Однако затем команда стала играть всё лучше и лучше. Не знаю, провал это или нет, но, конечно, это плохо и очень неожиданно. Это сенсация, все так считают. Мы должны были быть в восьмёрке лучших, странные ощущения», — говорит бывший тренер сборной Бенгт-Оке Густафссон.

«Это провал, но не соглашусь с теми, кто кивает на слабую линию обороны. Мы не так много голов пропустили, скорее, не сработала атака. После первых двух матчей появился стресс, сработал психологический фактор.

Ещё одна проблема — она не касается игроков НХЛ — что в Швеции больше нет силовой игры. Посмотрите на русских, которые врезались в Рейдеборна, за такое в Швеции могли дать 10 матчей. Это критика не наших судей, а тех, кто устанавливает стандарты и правила. Отсутствие силовой борьбы — большая проблема для шведского хоккея, потому что на международном уровне в нас будут врезаться. Нужны перемены. Если клеймить это провалом, надо клеймить провалом шведский хоккей, ведь у нас больше нет силовой борьбы, — сказал олимпийский чемпион Калле Берглунд.

«Это величайший провал современности», — заключил шведский эксперт Юнас Андерссон.

«Звоночки звенят, но нам надо быть осторожными с выводами».

На беспощадную критику главного тренера быстро ответили в федерации хоккея Швеции. «Мы даже не обсуждаем, должен ли Гарпенлёв уйти. Я на 100% поддерживаю его. Всё запуталось ещё до начала турнира в связи с отказом ряда игроков. Дело в старте чемпионата, у сборной были и хорошие матчи, но не мне сейчас анализировать. Я просто смотрел игры по телевизору.

Надо быть осторожными с выводами. Понимаю, что звоночки звенят, но нам надо сохранять спокойствие и проанализировать всё всем вместе, — заявил генеральный секретарь федерации Юхан Старк.

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«Россия вдребезги разбила наши мечты, но я готов дать Гарпенлёву ещё один шанс».

«Россия разбила вдребезги наши мечты о плей-офф, и этот чемпионат мира обернулся беспросветной тьмой. Швеция провела свой худший ЧМ за 84 года, всех в отставку? Нет, я готов дать Гарпенлёву ещё один шанс на Олимпиаде.

Эта сборная заслуживала второго шанса исходя из того, как она билась с более сильной Россией в последнем матче. Но этого было недостаточно, 12 роковых секунд в третьем периоде превратили 1:0 в 1:2. Олофссон сравнял счёт, но русские выиграли по буллитам.

Подводим итоги ЧМ, которые нельзя назвать иначе, как фиаско. Два слабых матча в начале, которые разрушили всё, с Данией и Беларусью, командами, прежде никогда не обыгрывавшими Швецию на этом турнире.

Гарпенлёв в ответе за это. Его команда была не готова, он не распределил роли. Это два тренерских поражения. Я понимаю, как кипит душа шведского хоккея после плачевного ЧМ. Победа 7:0 над Швейцарией, 3:1 над Словакией и очко в матче с фаворитом Россией не имели значения. Урон был нанесён раньше.

Источник: РИА "Новости"

Я сам считал, что Гарпенлёв должен уйти после одного из худших провалов в истории ЧМ, но это было негодование сразу после поражения от Беларуси. С тех пор я успокоился. Ключевыми факторами в наших победах на ЧМ в XXI веке были не тренеры, а игроки НХЛ. Это был шведский рецепт успеха, особенно с тех пор, как Грёнборг и Гарпенлёв пришли в сборную и наладили отношения с нашими энхаэловцами.

Сейчас Гарпенлёв не мог позволить себе такой роскоши, как дюжина звёзд НХЛ в составе. Это была третьесортная команда по сравнению с составами, которые были у Грёнборга. Плюс два игрока по ходу выбыли с травмами.

И кто займёт место Гарпенлёва, если того уволят? Так быстро никого не найти, а на носу Олимпиада. Уверен, Гарпенлёв многому научился после такой трёпки, — встаёт на защиту тренера обозреватель Aftonbladet Матс Веннерхольм.

Россия
3:2Б
0:1, 0:0, 2:1, 0:0
Швеция
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