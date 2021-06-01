Сборная Финляндии обыграла Канаду в заключительный день группового этапа ЧМ-2021

На второй минуте матча канадцы выиграли борьбу в углу площадки, далее прошла передача на ползоны, откуда форвард «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Пирри в касание бросил в ближний угол ворот — шайба перевалилась через щиток голкипера.



На второй минуте уже второго периода нападающий финнов Артту Руотсалайнен по центру заехал в зону атаки и кистевым броком из-под защитника сравнял счёт.



На 29-й минуте форвард Коннор Браун уехал за чужие ворота, поднял голову и сделал передачу на пятак, откуда нападающий Макс Комтуа неотразимо бросил под перекладину, реализовав большинство.



На 56-й минуте нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль по правому краю протащил шайбу, подставив спину защитнику, а далее выполнил передачу на дальнюю штангу, где находился Артту Руотсалайнен. Дубль 23-летнего финна.