Сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Об этом стало известно после того, как сборная Канады сумела набрать очки в матче с Финляндией. Канадцы и финны не выявили победителя в основное время матча. Таким образом, сборная Канады уже набрала 10 очков и сравнялась с Казахстаном, который в настоящее время занимает третье место в группе B.