Главный тренер сборной Канады не верит, что Латвия и Германия специально сыграют вничью
Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан рассказал, что не верит в то, что сборные Латвии и Германии специально сыграют вничью.
Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан рассказал, что не верит в то, что сборные Латвии и Германии специально сыграют вничью.
«Это был великолепный матч, обе команды играли здорово, мы проиграли по буллитам. Грех жаловаться на самоотдачу своей команды, мы блестяще провели первый период, бились, но проиграли отличной команде Финляндии. Надеемся на лучшее и посмотрим, как закончится вечерний матч, выйдем ли мы в четвертьфинал.
Отскок шайбы от лайнсмена? Да, неудачный отскок, к счастью для нас, шайба не зашла в ворота. Лайнсмены тоже принимают участие в матче, надо быть бдительным в воротах. К счастью, наш вратарь успел вернуться в ворота и отбить шайбу в угол. Было бы обидно пропустить такой гол.
Не думаю, что игроки нервничали на буллитах, они старались исполнить хорошие финты, иногда можно переборщить с движениями клюшкой. У финнов очень хороший голкипер, ребята пытались дать себе максимальный шанс забить, к сожалению, не получилось. Не сомневаюсь, что наши буллитёры хотели принести победу, но Финляндия тоже сильная команда и забила красивые голы.
Канадцы часто дают шанс молодым на чемпионатах мира? Это здорово. У нас очень молодая команда, кажется, самая молодая из всех на турнире. Это отличная возможность для молодёжи поиграть на таком уровне. Думаю, ребята, которые впервые сюда приезжают, оглядываются и понимают, что тут выступают игроки гораздо лучше, чем мы думали. Это был великолепный турнир, мы плохо стартовали, но в последнее время стали показывать отличный хоккей. Надеюсь, что сможем попасть в четвертьфинал и продолжим играть. Последние четыре матча мы играли очень хорошо.
Это ковидный год, все команды равные.
Латвия и Германия выйдут дальше, если сыграют вничью? Не представляю, чтобы такое