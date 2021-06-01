У Казахстана есть шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею? Сейчас все объясним!

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Беларусь

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
12:15ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
12:15ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
16:15ПерерывСловакия1Чехия4
Группа B
16:153-й периодИталия1США4
Группа A
тв
20:15Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Швейцария
715
2
Россия
614
3
Словакия
612
4
Чехия
610
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
64
Группа B
1
Финляндия
717
2
США
615
3
Канада
710
4
Казахстан
710
5
Германия
69
6
Латвия
69
7
Норвегия
78
8
Италия
60
17:38 (мск), источник: Vesti.kz

У Казахстана есть шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею? Сейчас все объясним!

Последний матч в группе стартует в 23:15.

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Источник: Reuters

Потеря сборной Казахстана шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею в топ-дивизионе, который мог стать историческим, вызвала дискуссии среди болельщиков.

Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему подопечные Юрия Михайлиса все-таки собираются домой, а не ждут результат матча Германия — Латвия.

Команда
Казахстан

Итак, накануне на турнире в Риге (Латвия) Казахстан мог выйти в плей-офф по итогам выступления в группе В, если бы выиграл в последнем матче у Норвегии, но он проиграл. Сегодня команда ждала результат встречи Канада — Финляндия, нужна была победа действующих чемпионов мира в основное время, но они выиграли по буллитам и поставили крест на мечтах казахстанских болельщиков.

В данное время Канада обходит Казахстан по личным встречам — третье и четвертые места. Но есть еще матч Германия — Латвия, который начнется в 23:15 по времени Нур-Султана. И победитель этого матча точно выйдет в плей-офф, причем с третьего места. Таким образом, четвертьфиналах сыграют либо Германия, либо Латвия, ну и Канада.

Если же основное время завершится вничью, то в плей-офф выйдут Германия и Латвия, а Канада вслед за Казахстаном вылетает. И вот почему: если у Канады, Германии и Казахстана будет по десять очков, то Германия будет выше за счет разницы голов в личных встречах. Если у Канады, Латвии и Казахстана будет по десять очков, то Латвия будет выше, потому что набрала больше очков в матчах между этими тремя командами.

Напомним, сборная Казахстана смогла одержать четыре победы на ЧМ-2021 в Риге при трех поражениях и набрала десять очков.

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1938
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Чехословакия
Чехословакия
1939
Швейцария
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швейцария
Швейцария
1974
Финляндия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
2006
Латвия
1
Швеция
Швеция
2
Чехия
Чехия
3
Финляндия
Финляндия
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США — Германия — 2:0. Лучшие моменты
Швеция — Словакия — 3:1. Лучшие моменты
Финляндия — Латвия — 3:2 (ОТ). Лучшие моменты
Италия — Канада — 1:7. Лучшие моменты
Беларусь — Швейцария — 0:6. Лучшие моменты
Германия — Финляндия — 1:2 Лучшие моменты
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