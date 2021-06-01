У Казахстана есть шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею? Сейчас все объясним!

Потеря сборной Казахстана шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею в топ-дивизионе, который мог стать историческим, вызвала дискуссии среди болельщиков.

Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему подопечные Юрия Михайлиса все-таки собираются домой, а не ждут результат матча Германия — Латвия.

Команда Казахстан

Итак, накануне на турнире в Риге (Латвия) Казахстан мог выйти в плей-офф по итогам выступления в группе В, если бы выиграл в последнем матче у Норвегии, но он проиграл. Сегодня команда ждала результат встречи Канада — Финляндия, нужна была победа действующих чемпионов мира в основное время, но они выиграли по буллитам и поставили крест на мечтах казахстанских болельщиков.

В данное время Канада обходит Казахстан по личным встречам — третье и четвертые места. Но есть еще матч Германия — Латвия, который начнется в 23:15 по времени Нур-Султана. И победитель этого матча точно выйдет в плей-офф, причем с третьего места. Таким образом, четвертьфиналах сыграют либо Германия, либо Латвия, ну и Канада.

Если же основное время завершится вничью, то в плей-офф выйдут Германия и Латвия, а Канада вслед за Казахстаном вылетает. И вот почему: если у Канады, Германии и Казахстана будет по десять очков, то Германия будет выше за счет разницы голов в личных встречах. Если у Канады, Латвии и Казахстана будет по десять очков, то Латвия будет выше, потому что набрала больше очков в матчах между этими тремя командами.