До плей-офф рукой подать, или почему за сборную Казахстана не стыдно на этом чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м
Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
12:15ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
12:15ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
16:15ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
16:15ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
20:151-й периодРоссия1Беларусь0
Группа B
тв
20:151-й периодГермания1Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Швейцария
715
2
Россия
614
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
64
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Канада
710
4
Казахстан
710
5
Германия
69
6
Латвия
69
7
Норвегия
78
8
Италия
70
17:57 (мск), источник: Vesti.kz

До плей-офф рукой подать, или почему за сборную Казахстана не стыдно на этом чемпионате мира

Впервые команда выиграла несколько матчей в элите.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Казахстана по хоккею до последнего момента претендовала на выход в плей-офф чемпионата мира, но сама перечеркнула свои реальные шансы. Некоторые подробности о команде, о которой говорили в восторженным тонах и за которую не стыдно было болеть, — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Команда
Казахстан

Перед выездом в Ригу для казахстанских хоккеистов озвучили практически фантастическую задачу — выход из группы и борьба за медали. То, что не получилось в предыдущих розыгрышах состязания. Мало кто верил, что сборная Казахстана способна подтвердить свои амбиции. Были и кадровые проблемы. Тренерский штаб возглавил Юрий Михайлис, который ровно довел «Барыс» до первого круга плей-офф, а Хенрик Карлссон с Найджелом Доусом, на которых делали ставку и надеялись, отказались выступать за сборную. Пришлось рисковать. На ворота должен был встать кто-то из голкиперов, чьи главные победы пока только в национальном чемпионате.

Но Казахстан зажег новую звездочку. Никита Бояркин вытащил две буллитные серии, показывая уверенную игру и в основное время. Запомнился Иван Степаненко, доказав, что есть у нас еще защитники, умеющие играть не только надежно, но и эффектно. Некоторые его силовые приемы, как и сэйвы Бояркина, стали хайлайтами матчей. Команда билась. Обыграны Латвия (3:2 Б), Финляндия (2:1 Б) и Германия (3:2), а хоккеисты Италии (11:3) просто разбиты. Да, встречи с США (0:3), Канадой (2:4) и Норвегией (1:3), проиграны, североамериканцы были лучше, а в заключительном матче казахстанцы «сгорели». С медленной игрой, где каждая третья передача на перехват, победить такого опасного соперника невозможно.

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Стыдно? Нет. Команда могла выступить сенсационно, ведь шансы на плей-офф были великолепные, но даже десяти очков от нее никто не ожидал. А четыре победы? Они были эмоциональные и трудовые. Казахстанцы даже лидировали в группе, а болельщики и специалисты начали петь им дифирамбы. Казалось, что они могут все, но случилась неудачная игра с Норвегией. Значит, плей-офф еще не заслужили. А мы предлагаем вам еще раз насладиться прекрасными победами команды.

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1947
Чехословакия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Швеция
Швеция
3
Австрия
Австрия
1994
Италия
1
Канада
Канада
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
2009
Швейцария
1
Россия
Россия
2
Канада
Канада
3
Швеция
Швеция
2019
Словакия
1
Финляндия
Финляндия
2
Канада
Канада
3
Россия
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США — Германия — 2:0. Лучшие моменты
Швеция — Словакия — 3:1. Лучшие моменты
Финляндия — Латвия — 3:2 (ОТ). Лучшие моменты
Италия — Канада — 1:7. Лучшие моменты
Беларусь — Швейцария — 0:6. Лучшие моменты
Германия — Финляндия — 1:2 Лучшие моменты
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