До плей-офф рукой подать, или почему за сборную Казахстана не стыдно на этом чемпионате мира
Впервые команда выиграла несколько матчей в элите.
Впервые команда выиграла несколько матчей в элите.
Сборная Казахстана по хоккею до последнего момента претендовала на выход в
Перед выездом в Ригу для казахстанских хоккеистов озвучили практически фантастическую задачу — выход из группы и борьба за медали. То, что не получилось в предыдущих розыгрышах состязания. Мало кто верил, что сборная Казахстана способна подтвердить свои амбиции. Были и кадровые проблемы. Тренерский штаб возглавил Юрий Михайлис, который ровно довел «Барыс» до первого круга
Но Казахстан зажег новую звездочку. Никита Бояркин вытащил две буллитные серии, показывая уверенную игру и в основное время. Запомнился Иван Степаненко, доказав, что есть у нас еще защитники, умеющие играть не только надежно, но и эффектно. Некоторые его силовые приемы, как и сэйвы Бояркина, стали хайлайтами матчей. Команда билась. Обыграны Латвия (3:2 Б), Финляндия (2:1 Б) и Германия (3:2), а хоккеисты Италии (11:3) просто разбиты. Да, встречи с США (0:3), Канадой (2:4) и Норвегией (1:3), проиграны, североамериканцы были лучше, а в заключительном матче казахстанцы «сгорели». С медленной игрой, где каждая третья передача на перехват, победить такого опасного соперника невозможно.
Стыдно? Нет. Команда могла выступить сенсационно, ведь шансы на