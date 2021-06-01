Чехи обыграли словаков и заняли третье место в группе А чемпионата мира по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Филип Задина (1-я минута), Михал Шпачек (16), Лукаш Радил (23), Либор Шулак (40), Матей Странски (44), Матей Блюмель (46) и Либор Хайек (60). У словаков отличились Матуш Сукель (27), Мартин Буцко (49) и Кристиан Поспишил (59).

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После двух периодов Адам Гуска заменил в воротах сборной Словакии Юлиуса Гудачека, который три последних сезона провел в московском «Спартаке». Радил, также выступавший за красно-белых в прошлом сезоне, провел на турнире второй матч и забросил первую шайбу.

Сборные Чехии и Словакии досрочно гарантировали себе попадание в плей-офф. Благодаря победе в личной встрече чехи с 13 очками завершили предварительный этап на третьем месте, словаки (12 очков) опустились на четвертую строчку. В четвертьфинале сборная Чехии сыграет с командой Финляндии, а словацкие хоккеисты встретятся с американцами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UE-mjFxidhY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России в заключительном матче группового турнира сыграет с командой Белоруссии. Встреча пройдет во вторник и начнется в 20:15 мск. Чтобы занять первое место в группе, россиянам необходимо не проиграть в основное время.