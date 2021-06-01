Чехи обыграли словаков и заняли третье место в группе А чемпионата мира по хоккею
РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 7:3 обыграла команду Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.
РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 7:3 обыграла команду Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.
В составе победителей шайбы забросили Филип Задина (1-я минута), Михал Шпачек (16), Лукаш Радил (23), Либор Шулак (40), Матей Странски (44), Матей Блюмель (46) и Либор Хайек (60). У словаков отличились Матуш Сукель (27), Мартин Буцко (49) и Кристиан Поспишил (59).
После двух периодов Адам Гуска заменил в воротах сборной Словакии Юлиуса Гудачека, который три последних сезона провел в московском «Спартаке». Радил, также выступавший за
Сборные Чехии и Словакии досрочно гарантировали себе попадание в
Сборная России в заключительном матче группового турнира сыграет с командой Белоруссии. Встреча пройдет во вторник и начнется в 20:15 мск. Чтобы занять первое место в группе, россиянам необходимо не проиграть в основное время.
Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы состоятся 5 июня, а финал и матч за третье место — 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.