Сборная США победила итальянцев в игре чемпионата мира по хоккею и стала первой в группе B

В составе сборной США по две шайбы забросили Кевин Лабанк (7-я и 11-я минуты) и Конор Гарленд (20, 30). У итальянцев отличились Лука Фриго (22) и Стефано Джилиати (47).

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Сборная США после поражения от финнов (1:2) в стартовом матче турнира одержала шесть побед подряд. Американцы заняли первое место в группе B, где помимо финнов и итальянцев также выступают команды Германии, Казахстана, Канады, Латвии и Норвегии. На второй строчке предварительный этап закончила сборная Финляндии.

Сборная Италии в семи играх чемпионата мира не набрала ни одного очка и заняла последнее место в группе. Американские хоккеисты в четвертьфинале сыграют с командой Словакии, которая заняла четвертое место в группе А. Финны встретятся с чехами. Встречи ¼ финала пройдут 3 июня.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PoTKJQA72cE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В заключительной встрече группы сыграют команды Латвии и Германии, игра пройдет во вторник и начнется в 20:15 мск. Победитель матча займет третье место. Если игра завершится в овертайме или серии буллитов, то четвертое место займет проигравший в противостоянии. Если команды определят победителя в основное время, то в плей-офф выйдет сборная Канады.