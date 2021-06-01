«Могли удивить в плей-офф». Зарубежный эксперт назвал Казахстан главным открытием и самой веселой командой ЧМ по хоккею

«Кто бы мог подумать, что чемпионат мира подарит интригующую развязку с Латвией и Казахстаном в главных ролях. Команда, которая считалась аутсайдером и мальчиками для битья, внесла суматоху и поиграла на нервах фаворитов. Финляндия и Германия были обыграны Казахстаном. После разгрома итальянцев показалось, что ничто не сможет помешать впервые в истории выйти в плей-офф. Однако Норвегия устроила неприятный подарок казахстанцам. Очень жаль, что главное открытие чемпионата так рано завершает свой турнирный путь. Я думаю, что команда еще могла бы удивить многих в плей-офф. Предполагаю, что ряд хоккеистов из Казахстана мы сможем увидеть в ведущих турнирах Европы и, возможно, в НХЛ. Это очень добротная команда с молодыми и перспективными парнями», — отметил Эллис.



Казахстанцы выступали в группе В, где в последнем туре уступили Норвегии (1:3) и пролетели мимо плей-офф. Всего команда набрала десять очков в семи матчах.