«Могли удивить в плей-офф». Зарубежный эксперт назвал Казахстан главным открытием и самой веселой командой ЧМ по хоккею
Он высоко оценил перспективы игроков сборной.
Он высоко оценил перспективы игроков сборной.
Редактор The Hockey News Стивен Эллис в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил сожаление о раннем вылете сборной Казахстана по хоккею с чемпионата мира в Латвии. Эксперт назвал команду главным открытием турнира и предрек большие перспективы казахстанским хоккеистам.
«Кто бы мог подумать, что чемпионат мира подарит интригующую развязку с Латвией и Казахстаном в главных ролях. Команда, которая считалась аутсайдером и мальчиками для битья, внесла суматоху и поиграла на нервах фаворитов. Финляндия и Германия были обыграны Казахстаном. После разгрома итальянцев показалось, что ничто не сможет помешать впервые в истории выйти в
Казахстанцы выступали в группе В, где в последнем туре уступили Норвегии (1:3) и пролетели мимо
Отметим, что в рамках группового этапа сборная Казахстана одержала несколько сенсационных побед — над Латвией, Финляндией и Германий, а также установила рекорд турнира по забитым шайбам, разгромив Италию.