На матч ЧМ между Россией и Белоруссией пришел лишь один болельщик
Сегодня, 1 июня, в рамках заключительного тура группового этапа ЧМ-2021 играют между собой сборные России и Белоруссии.
Сегодня, 1 июня, в рамках заключительного тура группового этапа ЧМ-2021 играют между собой сборные России и Белоруссии.
Согласно информации корреспондента Sport24 Дарьи Тубольцевой на эту встречу было продано два билета, а на сам матч пришел лишь один зритель при допустимой вместимости арены в 1 058 человек (из-за коронавируса).
Напомним, что стоимость билета составляет 110 евро, а попасть на трибуну могут только жители Латвии, предъявившие специальный сертификат с прививкой от коронавируса.