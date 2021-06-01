Комментатор Александр Олейник разобрал выступление сборной Казахстана на ЧМ по хоккею и оценил работу Михайлиса

Александр Олейник, комментировавший матчи сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира, разобрал выступление команды в интервью корреспонденту Vesti.kz. Он также рассказал, кого из игроков по итогам турнира можно будет увидеть в «Барысе» и оценил работу Юрия Михайлиса как главного тренера.

— Как оцените выступление сборной? Ожидали такой результат в группе с рядом побед или же команда удивила?

— С одной стороны, наверное, удивительно, потому что мы все-таки не ожидали такого количества побед. Самой удивительной была победа над сборной Финляндии, на мой взгляд. Ну, а так, судя по составам, которые команды выставили на чемпионат мира, понимаешь, что можно было побороться за попадание в четверку.

В принципе, ребята и показали, что готовы были бороться до последнего. Жаль, конечно, что в концовке так смазали. Но мне понравилось выступление нашей сборной на этом чемпионате. Многим, может быть, запомнится концовка. Но я бы сборной Казахстана на этом чемпионате мира четверку точно бы поставил. Четыре победа — и четверка.

Команда Казахстан

— Что помешало в последней игре с Норвегией выиграть и выйти в плей-офф?

— В первую очередь, отсутствие своей игры. Потому что с первых минут был какой-то сумбур, нервотрепка. На первых же секундах Норвегия имела два хороших момента. Да, здорово, что повели, но потом что-то произошло.

Кстати, по физике мы смотрелись хуже Норвегии, особенно во втором и третьем периодах. И это было для меня немного удивительно, потому что в предыдущих играх мы как раз-таки второй и третий периоды неплохо смотрелись, особенно в третьей 20-минутке.

— Могло сказаться давление, что нужна победа?

— Возможно, давление, что решающий матч, что все на кону, путевка в четвертьфинал, это сыграло свою роль. Может быть стоило пойти по простому пути и отдать инициативу сопернику, не бегать, в высокий прессинг не играть, что мы делали против Норвегии. Наверное, это тоже повлияло.

К сожалению, с Норвегией команда сыграла в открытый хоккей и за это получила. То же самое мы сделали, в принципе, в матче с Канадой. Тоже сыграли в открытый хоккей и в третьем периоде удача была не на нашей стороне. Да, возможно, забрось мы первыми, сделай счет 3:2 в свою пользу, скорее всего, довели бы до победы, но там канадцы забросили раньше.

Ну и опять же, этот фактор решающих матчей. Тут в голову, как ни крути, приходит много мыслей. Вспоминаешь, как на «Арене Рига» в 2013-м проиграли Латвии 2:3, когда на кону стояла путевка на Олимпиаду. Теперь проигрываем Норвегии. Какая-то невезучая для нас «Арена Рига».

— Согласитесь, что сложно было бы добиться и таких громких побед в группе, если бы соперники сыграли оптимальными составами?

— Я думаю, что было бы тяжело, условно, у той же Финляндии зацепить очки. Но во всех матчах мы взяли очки там, где и должны были брать. За исключением Норвегии. Я все-таки рассчитывал еще перед чемпионатом мира, что именно в матчах против Латвии, Италии и Норвегии мы возьмем очки. И давал себе процентов 30−40, что и у Германии мы можем одно очко зацепить.

С Германией мы перевыполнили план. А у Латвии, кстати, был практически оптимальный состав. Не приехал вратарь с НХЛ, а так, мне кажется, что и у Латвии, и у Италии были оптимальные составы. Мы проиграли США и Канаде. Что тут говорить? Приедь у них оптимальный состав, возможно, счет был бы другим и всего лишь то. А так — поражение и поражение.

Да, у Германии могли подъехать еще пару человек, которые приняли бы участие в матче с Казахстаном. Да, возможно, рисунок игры был бы другой. Но по мне — в матчах, где мы должны были брать очки, процент реализации этих очков где-то 60. 65−70 — вот так вот. Мы только не взяли очки с Норвегией, где я рассчитывал, что мы должны взять очки. Думаю, на нас эта разница в составах не так существенно бы повлияла. Вот в группе А, мне кажется, это сильно повлияло бы. С учетом того, что та же сборная Швеции впервые не вышла в плей-офф.

— Кого-то можно назвать открытием ЧМ?

— Наверное, Никита Бояркин. Хотя, для меня он не открытие. Я видел как он работает, видел его игру. Скорее, Бояркин стал открытием на чемпионате мира для тех болельщиков, которые не следили за внутренним чемпионатом, за «Сарыаркой» в частности.

Бояркин действительно провел хороший чемпионат мира. И я скажу так, что он своим шансом засветиться, заставить о себе говорить воспользовался. Отчасти, наверное, за это можно сказать спасибо в кавычках Хенрику Карлссону. А все остальные ребята сыграли на таком уровне, который от них ожидали. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже.

— А если бы Карлссон не уехал, могли бы выступить лучше?

— Я не думаю. Я не фанат Хенрика Карлссона. Мое субъективное мнение может сыграть в минус для него, но я скажу так, что может быть с Хенриком Карлссоном мы могли бы и хуже сыграть. Вспоминая сэйвы Бояркина и Шутова, понимаешь, что ребята проделали хорошую работу и брали все, что возможно. Там, где они не брали, где не могли ловить, там должны были помогать партнеры, которые не всегда успевали.

— Кого-то из игроков сборной стоило бы привлечь в «Барыс»?

— Скорее всего, по итогам чемпионата мира мы увидим в составе «Барыса» вратаря Андрея Шутова. Я думаю, что Лихотников получит шанс. И Степаненко. Михайлис прекрасно знает Ивана и, думаю, даст ему возможность. Если увидим Евгения Рымарева в «Барысе», это будет любопытно. Другой вопрос, захочет ли сам Рымарев возвращения в «Барыс».

— Стоит ли оставить Михайлиса главным тренером?

— Да, я за то, чтобы оставить Михайлиса главным тренером. Даже несмотря на поражение Норвегии, где все-таки больше его минус как тренера. Он, наверное, там не сумел немного перестроить команду, переломить игру, может быть какой-то план В не придумали.

А так он работу проделал удовлетворительно. И его модель на чемпионат мира — самая оптимальная и подходящая для нашей сборной. Он заслужил, чтобы оставить за собой пост главного тренера не только в сборной, но и в «Барысе». Михайлис фактически со всеми задачами в этом сезоне справился. Сборную чуть было не вывел в плей-офф. И плюс ко всему вывел «Барыс» в плей-офф КХЛ. Так что, думаю, что на исполкоме КФХ Михайлису поставят высокую оценку.