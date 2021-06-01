Комментатор Александр Олейник разобрал выступление сборной Казахстана на ЧМ по хоккею и оценил работу Михайлиса

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м
Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
12:15ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
12:15ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
16:15ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
16:15ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
20:15ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
20:15ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Швейцария
715
2
Россия
614
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
64
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Канада
710
4
Казахстан
710
5
Германия
69
6
Латвия
69
7
Норвегия
78
8
Италия
70
21:19 (мск), источник: Vesti.kz

Комментатор Александр Олейник разобрал выступление сборной Казахстана на ЧМ по хоккею и оценил работу Михайлиса

Он работал на матчах команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Александр Олейник, комментировавший матчи сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира, разобрал выступление команды в интервью корреспонденту Vesti.kz. Он также рассказал, кого из игроков по итогам турнира можно будет увидеть в «Барысе» и оценил работу Юрия Михайлиса как главного тренера.

— Как оцените выступление сборной? Ожидали такой результат в группе с рядом побед или же команда удивила?

— С одной стороны, наверное, удивительно, потому что мы все-таки не ожидали такого количества побед. Самой удивительной была победа над сборной Финляндии, на мой взгляд. Ну, а так, судя по составам, которые команды выставили на чемпионат мира, понимаешь, что можно было побороться за попадание в четверку.
В принципе, ребята и показали, что готовы были бороться до последнего. Жаль, конечно, что в концовке так смазали. Но мне понравилось выступление нашей сборной на этом чемпионате. Многим, может быть, запомнится концовка. Но я бы сборной Казахстана на этом чемпионате мира четверку точно бы поставил. Четыре победа — и четверка.

Команда
Казахстан

— Что помешало в последней игре с Норвегией выиграть и выйти в плей-офф?

— В первую очередь, отсутствие своей игры. Потому что с первых минут был какой-то сумбур, нервотрепка. На первых же секундах Норвегия имела два хороших момента. Да, здорово, что повели, но потом что-то произошло.
Кстати, по физике мы смотрелись хуже Норвегии, особенно во втором и третьем периодах. И это было для меня немного удивительно, потому что в предыдущих играх мы как раз-таки второй и третий периоды неплохо смотрелись, особенно в третьей 20-минутке.

— Могло сказаться давление, что нужна победа?

— Возможно, давление, что решающий матч, что все на кону, путевка в четвертьфинал, это сыграло свою роль. Может быть стоило пойти по простому пути и отдать инициативу сопернику, не бегать, в высокий прессинг не играть, что мы делали против Норвегии. Наверное, это тоже повлияло.
К сожалению, с Норвегией команда сыграла в открытый хоккей и за это получила. То же самое мы сделали, в принципе, в матче с Канадой. Тоже сыграли в открытый хоккей и в третьем периоде удача была не на нашей стороне. Да, возможно, забрось мы первыми, сделай счет 3:2 в свою пользу, скорее всего, довели бы до победы, но там канадцы забросили раньше.
Ну и опять же, этот фактор решающих матчей. Тут в голову, как ни крути, приходит много мыслей. Вспоминаешь, как на «Арене Рига» в 2013-м проиграли Латвии 2:3, когда на кону стояла путевка на Олимпиаду. Теперь проигрываем Норвегии. Какая-то невезучая для нас «Арена Рига».

— Согласитесь, что сложно было бы добиться и таких громких побед в группе, если бы соперники сыграли оптимальными составами?

— Я думаю, что было бы тяжело, условно, у той же Финляндии зацепить очки. Но во всех матчах мы взяли очки там, где и должны были брать. За исключением Норвегии. Я все-таки рассчитывал еще перед чемпионатом мира, что именно в матчах против Латвии, Италии и Норвегии мы возьмем очки. И давал себе процентов 30−40, что и у Германии мы можем одно очко зацепить.
С Германией мы перевыполнили план. А у Латвии, кстати, был практически оптимальный состав. Не приехал вратарь с НХЛ, а так, мне кажется, что и у Латвии, и у Италии были оптимальные составы. Мы проиграли США и Канаде. Что тут говорить? Приедь у них оптимальный состав, возможно, счет был бы другим и всего лишь то. А так — поражение и поражение.
Да, у Германии могли подъехать еще пару человек, которые приняли бы участие в матче с Казахстаном. Да, возможно, рисунок игры был бы другой. Но по мне — в матчах, где мы должны были брать очки, процент реализации этих очков где-то 60. 65−70 — вот так вот. Мы только не взяли очки с Норвегией, где я рассчитывал, что мы должны взять очки. Думаю, на нас эта разница в составах не так существенно бы повлияла. Вот в группе А, мне кажется, это сильно повлияло бы. С учетом того, что та же сборная Швеции впервые не вышла в плей-офф.

— Кого-то можно назвать открытием ЧМ?

— Наверное, Никита Бояркин. Хотя, для меня он не открытие. Я видел как он работает, видел его игру. Скорее, Бояркин стал открытием на чемпионате мира для тех болельщиков, которые не следили за внутренним чемпионатом, за «Сарыаркой» в частности.
Бояркин действительно провел хороший чемпионат мира. И я скажу так, что он своим шансом засветиться, заставить о себе говорить воспользовался. Отчасти, наверное, за это можно сказать спасибо в кавычках Хенрику Карлссону. А все остальные ребята сыграли на таком уровне, который от них ожидали. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже.

— А если бы Карлссон не уехал, могли бы выступить лучше?

— Я не думаю. Я не фанат Хенрика Карлссона. Мое субъективное мнение может сыграть в минус для него, но я скажу так, что может быть с Хенриком Карлссоном мы могли бы и хуже сыграть. Вспоминая сэйвы Бояркина и Шутова, понимаешь, что ребята проделали хорошую работу и брали все, что возможно. Там, где они не брали, где не могли ловить, там должны были помогать партнеры, которые не всегда успевали.

— Кого-то из игроков сборной стоило бы привлечь в «Барыс»?

— Скорее всего, по итогам чемпионата мира мы увидим в составе «Барыса» вратаря Андрея Шутова. Я думаю, что Лихотников получит шанс. И Степаненко. Михайлис прекрасно знает Ивана и, думаю, даст ему возможность. Если увидим Евгения Рымарева в «Барысе», это будет любопытно. Другой вопрос, захочет ли сам Рымарев возвращения в «Барыс».

— Стоит ли оставить Михайлиса главным тренером?

— Да, я за то, чтобы оставить Михайлиса главным тренером. Даже несмотря на поражение Норвегии, где все-таки больше его минус как тренера. Он, наверное, там не сумел немного перестроить команду, переломить игру, может быть какой-то план В не придумали.

А так он работу проделал удовлетворительно. И его модель на чемпионат мира — самая оптимальная и подходящая для нашей сборной. Он заслужил, чтобы оставить за собой пост главного тренера не только в сборной, но и в «Барысе». Михайлис фактически со всеми задачами в этом сезоне справился. Сборную чуть было не вывел в плей-офф. И плюс ко всему вывел «Барыс» в плей-офф КХЛ. Так что, думаю, что на исполкоме КФХ Михайлису поставят высокую оценку.

Юлия Милова

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Главные темы
«Красная машина» устроила камбэк за 12 секунд и одолела шведов
«Величайший провал»: что пишут в Швеции после вылета с ЧМ
До плей-офф рукой подать: почему за сборную Казахстана не стыдно
Валерий Брагин: Сказал спасибо ребятам, что галстук не подарили
Сборная России разгромила Белоруссию в матче чемпионата мира
Комментатор Александр Олейник разобрал выступление сборной Казахстана на ЧМ по хоккею и оценил работу Михайлиса
«Могли удивить в плей-офф». Зарубежный эксперт назвал Казахстан главным открытием и самой веселой командой ЧМ по хоккею
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
У Казахстана есть шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею? Сейчас все объясним!
Ферраро: Канаде остаётся только молиться, больше ничего не можем сделать
Швейцария обыграла Великобританию и вышла на первое место в группе с Россией
Сборная Финляндии обыграла Канаду в заключительный день группового этапа ЧМ-2021
Тарасенко отметил атмосферу в сборной России на чемпионате мира
Легендарный хоккейный арбитр оценил судейство на ЧМ-2021
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1932
США
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Германия
Германия
1955
ФРГ
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1961
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Чехословакия
Чехословакия
3
СССР
СССР
1982
Финляндия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
Кадр дня
Игроки сборной России радуются трудной победе над шведами
Россия попадет на Канаду в четвертьфинале? Все расклады последнего игрового дня группового этапа ЧМ
прогноз дня
Брагин выйдет в плей-офф с первого места: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Беларусь сегодня
Ответ российского хоккеиста иностранному журналисту рассмешил коллегу по сборной
Прошкин: Сборная России очень хотела обыграть шведов, чтобы те не попали в плей-офф
Мог войти в историю, но проиграл. Как Казахстан вместо выхода в плей-офф ЧМ по хоккею сам создал себе большие проблемы
Крикунов: Наша сборная в очередной раз проявила характер, прибавила и забила
Каменский: Сборная России здорово играла, пусть и выиграла у шведов по буллитам
«Нам устроят разнос». Что творилось со сборной Швеции после исторического провала на ЧМ
Последнее испытание перед плей-офф. Россияне сыграют с белорусами на чемпионате мира
Стали известны расклады, при которых Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против Канады
Третьяк оценил победу сборной России над Швецией на чемпионате мира по хоккею
Россия выкинула шведов с чемпионата мира. «Тре Крунур» впервые в истории — без плей-офф!
«Просто провалили матч». Игроки сборной Казахстана разобрали поражение от Норвегии на ЧМ по хоккею
«Какое-то опустошение». Главный тренер сборной Казахстана — о поражении в решающем матче на ЧМ-2021 по хоккею
Казахстан упустил исторический шанс на плей-офф. Теперь вся надежда — на поражение Канады
Сборная Казахстана уступила норвежцам в матче чемпионата мира по хоккею
Сборная России обыграла Швецию в матче чемпионата мира
Казахстан упустил победу в решающем матче, но сохранил шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
18Сборная России разгромила команду Беларуси
18Россия обыграла Швецию по буллитам
14Россия обыграла Швейцарию
16Сборная России обыграла Данию
9Сборная России по пути на тренировку
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
21Сборная США обыграла Канаду
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
Россия — Швеция — 3:2 (Б). Лучшие моменты
Норвегия — Казахстан — 3:1. Лучшие моменты
Чехия — Дания — 2:1 (Б). Лучшие моменты
США — Германия — 2:0. Лучшие моменты
Швеция — Словакия — 3:1. Лучшие моменты
Финляндия — Латвия — 3:2 (ОТ). Лучшие моменты
Италия — Канада — 1:7. Лучшие моменты
Беларусь — Швейцария — 0:6. Лучшие моменты
Германия — Финляндия — 1:2 Лучшие моменты
Словакия — Дания — 2:0. Лучшие моменты
Чехия с трудом спаслась от вылета! Чемпионат мира чуть не потерял первую топ-сборную
Сборная Дании не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Сборная США досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
«Это просто кошмар! Мы в шоке!» Громкий скандал на хоккейном ЧМ: после вылета сборную Норвегии запрут на карантине
Не расплескали? Почему Казахстан может облажаться в матче с Норвегией и остаться без плей-офф чемпионата мира
Как Роман Ротенберг играет мускулами. Сборная России пытается запугать шведов составом с Тарасенко и Орловым
Сергей Бобровский вышел с карантина
Назван главный враг Казахстана в решающем матче за выход в плей-офф ЧМ по хоккею
Третьяк предложил наказать шведов. Они не так слабы, как кажется, но выигрывать надо
Сборная России заняла первое место в пятом выпуске шуточного рейтинга IIHF
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь