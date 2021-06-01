Сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Турнир проходит в Риге.
РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Турнир проходит в Риге.
Россияне в последнем матче группового этапа обыграли команду Белоруссии со счетом 6:0. Заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров (1-я и 17-я минуты), Эмиль Галимов (5), Максим Шалунов (10), Михаил Григоренко (11) и Дмитрий Воронков (53). Благодаря победе российская сборная заняла первое место в группе А, набрав 17 очков.
Во встрече группы В команда Германии обыграла сборную Латвии со счетом 2:1. Немцы вышли на третье место в группе, набрав 12 очков, сборная Канады заняла четвертое место с 10 очками. Сборная Латвии завершила предварительный этап на шестом месте в группе B (9). Пятыми стали казахстанцы (10).
Таким образом, в четвертьфинале 3 июня подопечные Валерия Брагина сыграют с канадцами.