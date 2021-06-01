Сборные Германии и Канады стали последними четвертьфиналистами чемпионата мира по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Джон Петерка (4-я минута) и Марсель Нёбельс (7). У латвийцев отличился Родриго Аболс (26).

Немецкие хоккеисты благодаря победе набрали 12 очков и заняли третье место в турнирной таблице группы. Четвертое место с 10 очками заняла команда Канады. Столько же очков набрала команда Казахстана, но сборная Канады оказалась выше благодаря победе в личной встрече. У латвийцев осталось 9 очков.

Первое место в группе В заняла команда США, вторыми стали финны. В группе А первое место заняла сборная России, вторыми стали швейцарцы, третьими — чехи, четвертыми — словаки. В четвертьфиналах сборная России сыграет с командой Канады, американцы встретятся со словаками, финны — с чехами, а швейцарцы — с немцами. Все матчи пройдут 3 июня.

По итогам группового этапа все сборные получили номера посева, благодаря которым будут определены пары полуфиналистов. В полуфиналах команда с высшим посевом сыграет с командой с низшим. Первый номер посева получила сборная США, так как заняла первое место в своей группе и набрала больше очков, чем россияне. Далее идут команды России (2-й номер посева), Финляндии (3), Швейцарии (4), Чехии (5), Германии (6), Словакии (7), и Канады (8). Таким образом, сборная России точно не сыграет с командой США до финала.