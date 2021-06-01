Молитвы канадцев были услышаны! Немцы не стали играть «договорняк» и выбили Латвию с ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
12:15ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
12:15ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
16:15ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
16:15ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
20:15ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
20:15ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
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6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
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2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
23:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Молитвы канадцев были услышаны! Немцы не стали играть «договорняк» и выбили Латвию с ЧМ

Немцы обыграли латвийцев и подарили канадцам путёвку в четвертьфинал ЧМ — 2021.

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Источник: РИА "Новости"

Кто бы мог подумать до начала чемпионата мира — 2021, что сборная Канады до последнего матча группового этапа не сумеет обеспечить себе место в плей-офф, а судьба «кленовых» будет зависеть не от них самих, а от сборных Германии и Латвии! Тем не менее именно встреча этих двух команд должна была решить, кто из троицы претендентов продолжит борьбу за золотые медали, а кому сегодня предстоит завершить выступление на первенстве. Победа любой из сборных в основное время гарантировала канадцам путёвку в четвертьфинал, ничья же в отведённые 60 минут означала, что впервые в истории чемпионатов мира сборная Канады не сможет преодолеть порог группового этапа.

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Перед матчем хозяева получили мощное усиление — впервые за весь чемпионат трибуны «Арены Рига» посетили болельщики, большая часть из которых, естественно, пришла поддерживать подопечных Боба Хартли.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

С первой же секунды зрители начали неистово болеть за свою сборную, создавая ту атмосферу, которой так не хватало на протяжении всего группового этапа. Однако, к их большому неудовольствию, команда, которую они пришли поддерживать, очень быстро оказалась в положении проигрывающей. Джон Петерка уже через три минуты после стартового свистка заставил домашнюю публику замолкнуть, поразив ближнюю «девятку» ворот Яниса Калниньша.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Не успели латвийцы осознать, что произошло, как немцы удвоили преимущество. Подопечные Тони Сёдерхольма наказали прибалтов за нерасторопность в зоне защиты и показали, как правильно распоряжаться шайбой: Марцель Нёбельс с пятачка отправил игровой снаряд в сетку. Бросок немца казался не самым опасным, но Калниньш не сумел его отразить, пропустив шайбу под щитком.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Трибуны «Арены Рига», несмотря на обескураживающее начало, продолжали действовать слаженно — барабаны задавали ритм поддержке, и болельщики продолжали гнать свою сборную вперёд. Однако у хоккеистов из Латвии не было ни слаженности, ни ритма. В атаке у подопечных Боба Хартли не задавалось, и даже два подряд удаления в составе сборной Германии не помогли исправить ситуацию — до перерыва латвийцы не отыграли ни одной шайбы.

Вторую двадцатиминутку хозяева начали куда более уверенно и стали чаще контролировать шайбу в зоне соперника. Латвийцы даже сумели забросить, правда, сделали это в контратаке. Прибалты воспользовались неточной передачей немцев и убежали втроём на одного защитника. А автором гола стал Родриго Аболс, который обыгрался с Увисом Балинскисом и бросил точно под ловушку Матиасу Нидербергеру. Впервые за весь чемпионат гол был сопровождён радостным криком болельщиков — мы ждали этого с начала турнира!

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Латвийцы очень хотели отыграться до конца периода, но шайба Аболса так и осталась единственной, а желание хозяев привело только к необязательному фолу в зоне атаки и удалению Микса Индрашиса на последней минуте.

Третий период долго держал в напряжении и болельщиков на трибунах, и зрителей у телеэкранов, и сборную Канады, игроки которой наверняка следили за матчем. Молитвы канадцев были услышаны, немцы не стали играть «договорняк». Хозяева площадки не сумели отыграться, и счёт остался прежним.

«Не представляю, чтобы такое когда-нибудь случилось. В любом матче, что бы он ни значил, всегда хочешь победить. Я буду в шоке, если они это сделают. В настоящем шоке. Уверен, что обе команды выйдут играть на победу. Посмотрим, что будет», — так ответил главный тренер сборной Канады Жерар Галлан после матча его сборной с командой Финляндии на вопрос о возможности ничейного исхода в основное время встречи Германии и Латвии. Что ж, европейцам не удалось шокировать наставника «кленовых листьев». Сборная Германии обыграла сборную Латвии за 60 минут и закончила групповой этап на третьем месте. Немцы вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где им предстоит встретиться со Швейцарией. Канадцы же оказались на четвёртой строчке и в первом раунде плей-офф попали на сборную России, занявшую первое место в параллельной группе. Латвийцы, к большому сожалению рижской публики, закончили домашний турнир ни с чем.

Дмитрий Сторожев

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Германия
2:1
2:0, 0:1, 0:0
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