Россия разнесла Беларусь и выиграла группу на ЧМ! В плей-офф наших ждёт битва с Канадой!
Наши провели хорошую тренировку перед важнейшими матчами турнира.
Наши провели хорошую тренировку перед важнейшими матчами турнира.
К заключительному матчу группового этапа ЧМ-2021 сборная России по хоккею подошла уже в статусе четвертьфиналистов турнира. Оставалось неясным лишь итоговое место нашей команды (первое или второе), а также соперник по первому раунду
На матч с белорусами Россия вышла в немного видоизменённом составе. Вернулся в обойму Шалунов и занял место в тройке с Галимовым и Бурдасовым, Тарасенко вышел в звене с Барабановым и Морозовым, а Толчинский неожиданно оказался в
Начало матча выдалось для России очень простым. Уже на 36-й секунде Никита Нестеров открыл счёт могучим щелчком от синей линии — классную подкидку из глубины зоны на защитника выполнил Михаил Григоренко. Через четыре минуты дальний наброс Галимова превратился во второй гол после рикошета на пятачке. После этой шайбы голкипер Беларуси Константин Шостак уступил место коллеге Алексею Колосову.
Белорусы выглядели совершенно «мёртвыми», даже не пытались соответствовать российским скоростям и вмешиваться в контроль шайбы наших хоккеистов. Быстро стало понятно, что команду Михаила Захарова ждёт очередной разгром на ЧМ и последнее место в группе, а россиян — хорошая игровая тренировка перед
Колосов тоже недолго оставался «сухим» — на 10-й минуте Максим Шалунов подставил клюшку на пятаке под могучий щелчок Никиты Задорова. Есть первое очко и первый гол на турнире для лучшего снайпера последнего Кубка Гагарина!
Ещё через пару смен счёт стал 4:0 — Воронков и Слепышев отобрали шайбу в чужой зоне и вывели Григоренко на пустые ворота. Наставник белорусов
Второй отрезок нашей встречи начался с удаления у России. Белорусы получили возможность, наконец, приблизиться к воротам Самонова и даже создали несколько опасных моментов. Но счёт не изменился, равно как и после ответного российского большинства.
Вообще игра ощутимо успокоилась и перестала вызывать
В итоге вторая двадцатиминутка оказалась безголевой. В принципе, командам можно было уже и расходиться, но необходимо было соблюсти все формальности.
Третий отрезок Россия начала активно, попробовав забить ещё несколько шайб, но вновь пробить Колосова не удалось. Тут уже воспрянули духом и белорусы, понявшие, что слишком большим позором сегодняшний матч не закончится. На экваторе периода подопечные Захарова создали несколько очень неплохих моментов, а ближе всех к голу был защитник Фальковский, не сумевший разобраться на пятачке.
6:0! За две минуты до сирены Джефф Плэтт мог сорвать сухой матч Самонову, но наш голкипер справился с выходом один на один.
Россия разнесла Беларусь в последнем матче предварительного этапа и выиграла групповой турнир ЧМ. Но в четвертьфинале подопечных Брагина ждёт битва с Канадой! И это всегда очень опасно (какой бы ни был состав у «кленовых листьев»), к тому же родоначальников хоккея наши не побеждали на крупных соревнованиях уже целых 10 лет!
Лев Лукин