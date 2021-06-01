Россия разнесла Беларусь и выиграла группу на ЧМ! В плей-офф наших ждёт битва с Канадой!

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
12:15ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
12:15ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
16:15ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
16:15ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
20:15ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
20:15ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
22:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия разнесла Беларусь и выиграла группу на ЧМ! В плей-офф наших ждёт битва с Канадой!

Наши провели хорошую тренировку перед важнейшими матчами турнира.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

К заключительному матчу группового этапа ЧМ-2021 сборная России по хоккею подошла уже в статусе четвертьфиналистов турнира. Оставалось неясным лишь итоговое место нашей команды (первое или второе), а также соперник по первому раунду плей-офф. И если позиция в группе А целиком зависела от нашей команды (лидерство в своём октете гарантировало всего лишь одно набранное очко в поединке с Беларусью), то противник подопечных Валерия Брагина в матче на вылет определялся по итогам параллельной встречи Германии и Латвии.

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На матч с белорусами Россия вышла в немного видоизменённом составе. Вернулся в обойму Шалунов и занял место в тройке с Галимовым и Бурдасовым, Тарасенко вышел в звене с Барабановым и Морозовым, а Толчинский неожиданно оказался в чекинг-лайн вместе с Каменевым и Швецом-Роговым.

Начало матча выдалось для России очень простым. Уже на 36-й секунде Никита Нестеров открыл счёт могучим щелчком от синей линии — классную подкидку из глубины зоны на защитника выполнил Михаил Григоренко. Через четыре минуты дальний наброс Галимова превратился во второй гол после рикошета на пятачке. После этой шайбы голкипер Беларуси Константин Шостак уступил место коллеге Алексею Колосову.

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Белорусы выглядели совершенно «мёртвыми», даже не пытались соответствовать российским скоростям и вмешиваться в контроль шайбы наших хоккеистов. Быстро стало понятно, что команду Михаила Захарова ждёт очередной разгром на ЧМ и последнее место в группе, а россиян — хорошая игровая тренировка перед плей-офф.

Колосов тоже недолго оставался «сухим» — на 10-й минуте Максим Шалунов подставил клюшку на пятаке под могучий щелчок Никиты Задорова. Есть первое очко и первый гол на турнире для лучшего снайпера последнего Кубка Гагарина!

Ещё через пару смен счёт стал 4:0 — Воронков и Слепышев отобрали шайбу в чужой зоне и вывели Григоренко на пустые ворота. Наставник белорусов зачем-то взял запрос на помеху вратаря, но лишь «заработал» меньшинство для своей команды: по правилам ИИХФ любой неудачный челлендж карается штрафом за задержку игры. Реализовать лишнего России, правда, не удалось, но обновления в графе заброшенных шайб нашим болельщикам долго ждать не пришлось, так как на 17-й минуте Нестеров вышел один на один с Колосовым и играючи оформил дубль.

5:0 после первого периода! Тем временем в параллельной игре Германия обыгрывала Латвию, приближая четвертьфинал со звучной вывеской: Россия — Канада.

Второй отрезок нашей встречи начался с удаления у России. Белорусы получили возможность, наконец, приблизиться к воротам Самонова и даже создали несколько опасных моментов. Но счёт не изменился, равно как и после ответного российского большинства.

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Вообще игра ощутимо успокоилась и перестала вызывать какой-то живой интерес. Подопечные Брагина явно не стремились забить географическим соседям как можно больше голов и побить какой-нибудь рекорд результативности, а белорусам же попросту не хватало класса, чтобы что-то поменять в этой встрече.

В итоге вторая двадцатиминутка оказалась безголевой. В принципе, командам можно было уже и расходиться, но необходимо было соблюсти все формальности.

Третий отрезок Россия начала активно, попробовав забить ещё несколько шайб, но вновь пробить Колосова не удалось. Тут уже воспрянули духом и белорусы, понявшие, что слишком большим позором сегодняшний матч не закончится. На экваторе периода подопечные Захарова создали несколько очень неплохих моментов, а ближе всех к голу был защитник Фальковский, не сумевший разобраться на пятачке.

За второй на турнире «сухарь» Самонова стало даже слегка тревожно, но наша оборона всё-таки справилась со всеми проблемами, а затем России удалась контратака, завершившаяся шестым голом. Григоренко улетел за ворота, мягко выдал на пятак Воронкову, и самый молодой хоккеист нашей сборной не подвёл в завершении.

6:0! За две минуты до сирены Джефф Плэтт мог сорвать сухой матч Самонову, но наш голкипер справился с выходом один на один.

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Россия разнесла Беларусь в последнем матче предварительного этапа и выиграла групповой турнир ЧМ. Но в четвертьфинале подопечных Брагина ждёт битва с Канадой! И это всегда очень опасно (какой бы ни был состав у «кленовых листьев»), к тому же родоначальников хоккея наши не побеждали на крупных соревнованиях уже целых 10 лет!

Лев Лукин

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Россия
6:0
5:0, 0:0, 1:0
Беларусь
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