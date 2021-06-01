Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ
Теперь Россия получила шанс на реванш за поражение трёхлетней давности.
Теперь Россия получила шанс на реванш за поражение трёхлетней давности.
На чемпионате мира по хоккею — 2021 завершён групповой этап, по итогам которого определены все четвертьфинальные пары. В заключительный игровой день предварительного раунда сборная России разгромила Беларусь (6:0), благодаря чему наша национальная команда вышла в
Россия — Канада
Дата и время начала матча: 3 июня, 20:15 мск.
Представители страны кленового листа стартовали на мировом первенстве с трёх поражений подряд, изначально поставив себя в очень тяжёлое турнирное положение. Впоследствии канадцам удалось немного выправить ситуацию, но ещё накануне существовал расклад, при котором сегодняшний матч Канады и Финляндии мог не иметь абсолютно никакого турнирного значения. Финны заранее гарантировали себе выход в
Однако неожиданное поражение сборной Казахстана подарило канадцам шанс на прямой выход из группы. Для этого команде Галлана нужно было обыгрывать любым способом сборную Финляндию, вот только они не смогли это сделать, дважды упустив минимальное преимущество в ходе встречи и в итоге уступив в серии буллитов — 2:3 Б. После этого результата казахстанские хоккеисты потеряли даже математические шансы на попадание в четвертьфинал, но и сами канадцы угодили в зависимость от исхода встречи Латвия — Германия. Если бы основное время этого матча завершилось вничью, то три команды бы набрали по 10 очков, и тогда вступило в силу правило «треугольника», где две сборные окажутся лишними — и этими сборными стали бы Канада и Казахстан.
На счастье родоначальников хоккея Германия добилась победы над Латвией (2:1) в основное время, что позволило канадцам занять четвёртое место в своей группе и избежать первого в своей истории невыхода в
США — Словакия
Дата и время начала матча: 3 июня, 16:15 мск.
Американская команда оставила довольно приятное впечатление от своей игры на групповом этапе. На турнире в Риге «звёздно-полосатые» стартовали с поражения в матче с Финляндией (1:2), после чего одержали шесть побед кряду, что позволило им занять первое место в своей восьмёрке. В составе американцев солирует первая тройка нападения в лице Конора Гарланда, Джейсона Робертсона и Тревора Мура. Именно эти парни забивают львиную долю голов в составе своей команды, а на последнем рубеже надёжно действует Кэлвин Питерсен.
Словаки уже перевыполнили задачу на турнир, впервые за восемь лет сумев пробиться в четвертьфинал мирового первенства. Свой лучший матч на чемпионате мира они провели с командой России (3:1), став единственной командой в нашей группе, сумевшей нанести поражение россиянам. В четвертьфинале американцы смотрятся очевидным фаворитом, но словаки в том самом матче с Россией показали, как они умеют упереться в одной отдельной взятой игре.
Финляндия — Чехия
Дата и время начала матча: 3 июня, 20:15 мск.
Этот матч должен стать настоящим украшением первого раунда
Переломный момент для «народной команды» наступил в матче со сборной Швеции, когда они горели 0:2 после 40 минут игры. В заключительном периоде чехи забросили четыре шайбы в ворота «Тре Крунур» и одержали ключевую победу в борьбе за выход из группы. В последнем матче со сборной Словакии (7:3) тренерский штаб чешской команды позволил себе дать отдохнуть целому ряду лидеров, однако даже их отсутствие не помешало чехам отгрузить в ворота соперника семь шайб.
Что касается Финляндии, то она второй чемпионат мира кряду проводит практически без помощи со стороны игроков, выступающих в НХЛ. Сборная Суоми старается обходиться собственными ресурсами, и получается у неё это довольно неплохо. Финны не провалили ни одного матча на групповом этапе, потерпев всего одно поражение в серии буллитов, когда не справились с роскошной игрой голкипера сборной Казахстана Никиты Бояркина. Матчем с Чехией финны начинают защиту на стадии
Швейцария — Германия
Дата и время начала матча: 3 июня, 16:15 мск.
Швейцарская сборная пробилась в
Немцы вышли в четвертьфинал, одержав победу в стыковом матче с командой Латвии (2:1). На турнире в Риге эту сборную отличает довольно организованная игра в обороне и очень ровный подбор исполнителей в нападении. В защите выделяется проспект «Детройта» Моритц Зайдер, а одной из главных звёзд в атаке считается 25-летний нападающий «Эдмонтона» Доминик Кагун, однако он на данный момент сыграл всего два матча на мировом первенстве. Немецкий джокер проходил вынужденный карантин после перелёта из Канады и пока ещё не успел себя проявить на этом чемпионате. Возможно, своё слово Кагун скажет уже в игре со Швейцарией.
Любопытно, что четыре года назад Германия и Латвия также в очном матче разыграли путёвку в
Регламент
Четвертьфинал играется
1) место в группе,
2) количество очков в группе,
3) разница заброшенных и пропущенных шайб в группе,
4) количество забитых голов в группе,
5) посев перед стартом турнира.
Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
Сергей Емельянов