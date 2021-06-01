Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
12:15ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
12:15ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
16:15ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
16:15ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
20:15ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
20:15ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
23:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ

Теперь Россия получила шанс на реванш за поражение трёхлетней давности.

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Источник: AP 2021

На чемпионате мира по хоккею — 2021 завершён групповой этап, по итогам которого определены все четвертьфинальные пары. В заключительный игровой день предварительного раунда сборная России разгромила Беларусь (6:0), благодаря чему наша национальная команда вышла в плей-офф с первого места в группе A. Соперником подопечных Валерия Брагина по четвертьфинальному матчу станет команда Канады, в свою очередь пробившаяся в плей-офф абсолютно драматическим образом.

Россия — Канада

Дата и время начала матча: 3 июня, 20:15 мск.

Представители страны кленового листа стартовали на мировом первенстве с трёх поражений подряд, изначально поставив себя в очень тяжёлое турнирное положение. Впоследствии канадцам удалось немного выправить ситуацию, но ещё накануне существовал расклад, при котором сегодняшний матч Канады и Финляндии мог не иметь абсолютно никакого турнирного значения. Финны заранее гарантировали себе выход в плей-офф, а канадцы могли потерять всякие шансы на продолжение борьбы в случае победы в основное время Казахстана во встрече с Норвегией и любой победы Германии в матче с США.

Однако неожиданное поражение сборной Казахстана подарило канадцам шанс на прямой выход из группы. Для этого команде Галлана нужно было обыгрывать любым способом сборную Финляндию, вот только они не смогли это сделать, дважды упустив минимальное преимущество в ходе встречи и в итоге уступив в серии буллитов — 2:3 Б. После этого результата казахстанские хоккеисты потеряли даже математические шансы на попадание в четвертьфинал, но и сами канадцы угодили в зависимость от исхода встречи Латвия — Германия. Если бы основное время этого матча завершилось вничью, то три команды бы набрали по 10 очков, и тогда вступило в силу правило «треугольника», где две сборные окажутся лишними — и этими сборными стали бы Канада и Казахстан.

На счастье родоначальников хоккея Германия добилась победы над Латвией (2:1) в основное время, что позволило канадцам занять четвёртое место в своей группе и избежать первого в своей истории невыхода в плей-офф на чемпионате мира по хоккею, что стало бы для них грандиозным провалом. Теперь в четвертьфинале они сыграют с командой России. В последний раз эти соперники пересекались на мировом первенстве в четвертьфинале ЧМ-2018, и тогда канадцы оказались сильнее — 5:4 ОТ. Сейчас российская команда получила шанс на реванш.

США — Словакия

Дата и время начала матча: 3 июня, 16:15 мск.

Американская команда оставила довольно приятное впечатление от своей игры на групповом этапе. На турнире в Риге «звёздно-полосатые» стартовали с поражения в матче с Финляндией (1:2), после чего одержали шесть побед кряду, что позволило им занять первое место в своей восьмёрке. В составе американцев солирует первая тройка нападения в лице Конора Гарланда, Джейсона Робертсона и Тревора Мура. Именно эти парни забивают львиную долю голов в составе своей команды, а на последнем рубеже надёжно действует Кэлвин Питерсен.

Словаки уже перевыполнили задачу на турнир, впервые за восемь лет сумев пробиться в четвертьфинал мирового первенства. Свой лучший матч на чемпионате мира они провели с командой России (3:1), став единственной командой в нашей группе, сумевшей нанести поражение россиянам. В четвертьфинале американцы смотрятся очевидным фаворитом, но словаки в том самом матче с Россией показали, как они умеют упереться в одной отдельной взятой игре.

Финляндия — Чехия

Дата и время начала матча: 3 июня, 20:15 мск.

Этот матч должен стать настоящим украшением первого раунда плей-офф чемпионата мира. Чехи приехали в столицу Латвии в статусе одного из главных фаворитов турнира, ведь им удалось собрать отличный состав. Якуб Врана, Доминик Кубалик, Филип Задина, Ян Коварж, Филип Хитил — такой атаке могла позавидовать любая сборная на этом чемпионате мира. Однако старт турнира подопечным Филипа Пешана откровенно не удался — после трёх матчей в их активе была лишь одна победа над Беларусью (3:2 ОТ), да и та была добыта в овертайме после грубой ошибки обороны соперника.

Переломный момент для «народной команды» наступил в матче со сборной Швеции, когда они горели 0:2 после 40 минут игры. В заключительном периоде чехи забросили четыре шайбы в ворота «Тре Крунур» и одержали ключевую победу в борьбе за выход из группы. В последнем матче со сборной Словакии (7:3) тренерский штаб чешской команды позволил себе дать отдохнуть целому ряду лидеров, однако даже их отсутствие не помешало чехам отгрузить в ворота соперника семь шайб.

Что касается Финляндии, то она второй чемпионат мира кряду проводит практически без помощи со стороны игроков, выступающих в НХЛ. Сборная Суоми старается обходиться собственными ресурсами, и получается у неё это довольно неплохо. Финны не провалили ни одного матча на групповом этапе, потерпев всего одно поражение в серии буллитов, когда не справились с роскошной игрой голкипера сборной Казахстана Никиты Бояркина. Матчем с Чехией финны начинают защиту на стадии плей-офф титула, добытого на предыдущем мировом форуме.

Швейцария — Германия

Дата и время начала матча: 3 июня, 16:15 мск.

Швейцарская сборная пробилась в плей-офф со второго места в нашей группе. При этом на протяжении всего предварительного раунда команду Патрика Фишера бросало то в жар, то в холод. Наиболее примечательная история произошла в матчах со Швецией и Словакией, когда швейцарцы сначала проиграли шведам 0:7, а затем разгромили словаков — 8:1. В проигранном матче с Россией (1:4) они показали хороший хоккей, но в третьем периоде не смогли найти противоядие против самого ценного игрока минувшего плей-офф КХЛ Сергея Толчинского, который и стал икс-фактором в той встрече.

Немцы вышли в четвертьфинал, одержав победу в стыковом матче с командой Латвии (2:1). На турнире в Риге эту сборную отличает довольно организованная игра в обороне и очень ровный подбор исполнителей в нападении. В защите выделяется проспект «Детройта» Моритц Зайдер, а одной из главных звёзд в атаке считается 25-летний нападающий «Эдмонтона» Доминик Кагун, однако он на данный момент сыграл всего два матча на мировом первенстве. Немецкий джокер проходил вынужденный карантин после перелёта из Канады и пока ещё не успел себя проявить на этом чемпионате. Возможно, своё слово Кагун скажет уже в игре со Швейцарией.

Любопытно, что четыре года назад Германия и Латвия также в очном матче разыграли путёвку в плей-офф. На чемпионате мира 2017 года в предпоследнем туре предварительного раунда немцы сломили сопротивление латышей в серии буллитов — 4:3 Б, в результате чего опередили соперника на одно очко по итогам группового этапа, что позволило им пробиться в четвертьфинал. На сей раз история повторилась — немцы снова победили в ключевом матче и вышли в кубковый раунд.

Регламент плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе,
2) количество очков в группе,
3) разница заброшенных и пропущенных шайб в группе,
4) количество забитых голов в группе,
5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Сергей Емельянов

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