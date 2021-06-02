«Раненый зверь всегда опасен». Что говорят в сборной России о матче с Канадой в ¼ финала

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Сборная России завершила выступление на предварительном этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею разгромной победой в матче с командой Беларуси (6:0). Благодаря этому результату наша национальная команда вышла в плей-офф с первого места в группе A. Соперником подопечных Валерия Брагина по четвертьфинальному матчу станет команда Канады.

На послематчевой пресс-конференции наставник российской сборной, а также игроки — защитник Никита Нестеров и нападающий Михаил Григоренко — прокомментировали разгром команды Беларуси и поделились ожиданиями от встречи со сборной Канадой.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3258361187002?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сделали игру в первом периоде и расслабились. О Канаде пока сказать нечего»

Защитник сборной России Никита Нестеров в матче с белорусской командой стал автором дубля.

«Партнёры помогли сделать мне дубль, в первом периоде сделали игру и в принципе расслабились. Комфортно играли и просто готовились к четвертьфиналу. Сегодня отдохнём и завтра будем думать о Канаде, пока сказать нечего. Был один болельщик на нашем матче? Спасибо Андрею за поддержку, мы чувствовали её. Большое ему спасибо», — сказал Нестеров.

«Кого здесь опасаться? Пошли игры на вылет, нужно обыграть всех сильнейших»

Нападающий сборной России Михаил Григоренко завершил игру с 3 (1+2) набранными очками.

«Наверное, психологически трудно, когда счёт 5:0. Все понимают, что игра сделана. Конечно, старались играть правильно, создавать моменты, но нужно отдать должное белорусам. Хорошо, что сыграли на ноль, помогли Самонову, это очень здорово. Все команды боролись за выход из группы, так получилось, что канадцы в первых играх проиграли. Не играет роли, с кем играть в четвертьфинале, это матчи на вылет, у нас задача выиграть ЧМ, поэтому надо обыгрывать всех. Кого здесь опасаться? Опять же, это четвертьфинал, все понимают, нужно обыграть всех сильнейших, пошли игры на вылет. Думаю, Канада есть Канада. Это четвертьфинал, все команды, которые вышли из группы ставят задачу выиграть. Все оставшиеся игры будут идти кость в кость, поэтому настраиваемся на хоккейную войну», — сказал Григоренко.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 1.06.2021, 20:15 Россия 6 Беларусь 0

«Отдать матч белорусам, чтобы выйти на другого соперника? Это некорректный вопрос»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги выступления команды на предварительном этапе мирового первенства и ответил на вопрос о встрече с Канадой.

«Говорил команде в первом перерыве не терять концентрацию, шла подготовка к плей-офф, должна быть полная концентрация. Правильно играть — это самое главное. Карнаухов не играл, так как дали ему отдохнуть. Посмотрели на Шалунова, Галимова. Не жалко ли Беларусь? Вопрос не по адресу, никаких комментариев. По связкам почти всё определено. С Канадой, думаю, пойдёт боевой состав. Отдать матч белорусам, чтобы выйти на другого соперника? Это некорректный вопрос. Четвертьфинал Россия — Канада? Это всегда вывеска, хороший ажиотаж. Хороший матч будет. Бобровский начал тренироваться, тренер вратарей говорит, что он в хорошем состоянии. Будем думать, очень серьёзный вопрос. Я лично и тренерский штаб следили за всеми играми, тем более за той группой, за сильнейшими командами. У Канады очень скоростная команда. Подготовимся и идём в бой. Мог быть договорняк между немцами и латышами? Я знал такой расклад, это обсуждалось в прессе, но я очень рад, что всё это только обсуждалось. Я всегда за честный спортивный принцип», — сказал Брагин.

Хоккей Чемпионат мира 2021 1/4 финала, 3.06.2021, 20:15 Россия - Канада -

«Россия — Канада это как ЦСКА — “Спартак”»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира Россия — Канада.