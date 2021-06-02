«Раненый зверь всегда опасен». Что говорят в сборной России о матче с Канадой в ¼ финала

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Раненый зверь всегда опасен». Что говорят в сборной России о матче с Канадой в ¼ финала

Главный тренер и игроки сборной России — о разгроме команды Беларуси и выходе на Канаду в плей-офф чемпионата мира.

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19
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19
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Сборная России завершила выступление на предварительном этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею разгромной победой в матче с командой Беларуси (6:0). Благодаря этому результату наша национальная команда вышла в плей-офф с первого места в группе A. Соперником подопечных Валерия Брагина по четвертьфинальному матчу станет команда Канады.

На послематчевой пресс-конференции наставник российской сборной, а также игроки — защитник Никита Нестеров и нападающий Михаил Григоренко — прокомментировали разгром команды Беларуси и поделились ожиданиями от встречи со сборной Канадой.

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«Сделали игру в первом периоде и расслабились. О Канаде пока сказать нечего»

Защитник сборной России Никита Нестеров в матче с белорусской командой стал автором дубля.

«Партнёры помогли сделать мне дубль, в первом периоде сделали игру и в принципе расслабились. Комфортно играли и просто готовились к четвертьфиналу. Сегодня отдохнём и завтра будем думать о Канаде, пока сказать нечего. Был один болельщик на нашем матче? Спасибо Андрею за поддержку, мы чувствовали её. Большое ему спасибо», — сказал Нестеров.

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«Кого здесь опасаться? Пошли игры на вылет, нужно обыграть всех сильнейших»

Нападающий сборной России Михаил Григоренко завершил игру с 3 (1+2) набранными очками.

«Наверное, психологически трудно, когда счёт 5:0. Все понимают, что игра сделана. Конечно, старались играть правильно, создавать моменты, но нужно отдать должное белорусам. Хорошо, что сыграли на ноль, помогли Самонову, это очень здорово. Все команды боролись за выход из группы, так получилось, что канадцы в первых играх проиграли. Не играет роли, с кем играть в четвертьфинале, это матчи на вылет, у нас задача выиграть ЧМ, поэтому надо обыгрывать всех. Кого здесь опасаться? Опять же, это четвертьфинал, все понимают, нужно обыграть всех сильнейших, пошли игры на вылет. Думаю, Канада есть Канада. Это четвертьфинал, все команды, которые вышли из группы ставят задачу выиграть. Все оставшиеся игры будут идти кость в кость, поэтому настраиваемся на хоккейную войну», — сказал Григоренко.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 1.06.2021, 20:15

Россия6Беларусь0

«Отдать матч белорусам, чтобы выйти на другого соперника? Это некорректный вопрос»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги выступления команды на предварительном этапе мирового первенства и ответил на вопрос о встрече с Канадой.

«Говорил команде в первом перерыве не терять концентрацию, шла подготовка к плей-офф, должна быть полная концентрация. Правильно играть — это самое главное. Карнаухов не играл, так как дали ему отдохнуть. Посмотрели на Шалунова, Галимова. Не жалко ли Беларусь? Вопрос не по адресу, никаких комментариев. По связкам почти всё определено. С Канадой, думаю, пойдёт боевой состав. Отдать матч белорусам, чтобы выйти на другого соперника? Это некорректный вопрос. Четвертьфинал Россия — Канада? Это всегда вывеска, хороший ажиотаж. Хороший матч будет. Бобровский начал тренироваться, тренер вратарей говорит, что он в хорошем состоянии. Будем думать, очень серьёзный вопрос. Я лично и тренерский штаб следили за всеми играми, тем более за той группой, за сильнейшими командами. У Канады очень скоростная команда. Подготовимся и идём в бой. Мог быть договорняк между немцами и латышами? Я знал такой расклад, это обсуждалось в прессе, но я очень рад, что всё это только обсуждалось. Я всегда за честный спортивный принцип», — сказал Брагин.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
1/4 финала, 3.06.2021, 20:15

Россия-Канада-

«Россия — Канада это как ЦСКА — “Спартак”»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира Россия — Канада.

«Команда сделала то, что надо. Победила уверенно, сыграла солидно, главное, что без травм. Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей. Четвертьфинал — самый опасный матч. Если ты вылетаешь, то всё. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остаётся матч за третье место, а здесь — нет. Тем более играть нам против Канады. На нас они в любой ситуации будут настраиваться. Это как ЦСКА — “Спартак”. В каком бы состоянии ни был “Спартак”, они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», — сказал Третьяк «Чемпионату».

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1
Канада
Канада
2
США
США
3
Чехословакия
Чехословакия
1949
Швеция
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Канада
Канада
3
США
США
1960
США
1
США
США
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
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Россия
1
Канада
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Финляндия
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Россия — Беларусь — 6:0. Лучшие моменты
Италия — США — 2:4. Лучшие моменты
Словакия — Чехия — 3:7. Лучшие моменты
Канада — Финляндия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
Швейцария — Великобритания — 6:3. Лучшие моменты
Россия — Швеция — 3:2 (Б). Лучшие моменты
Норвегия — Казахстан — 3:1. Лучшие моменты
Чехия — Дания — 2:1 (Б). Лучшие моменты
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