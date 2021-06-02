«Ждём от них тортик!» Немцы шутят над канадцами, которые чуть не поседели от страха!

Победа сборной Германии над Латвией вывела её в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею — 2021. Победа в основное время, ко всему прочему, ещё и спасла сборную Канады — в случае ухода игры в овертайм «кленовые листья» впервые в истории вылетели бы с турнира после групповой стадии. Немцы и не думали о том, что сегодня им было достаточно даже одного очка, и выходили играть на победу. Спасителями канадцев, которые, наверное, чуть не поседели от страха, они себя не считают, но шутят и ждут от них тортик в подарок по возвращении в отель.

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«Мы никому не спасли жизни, но точно ждём от канадцев тортик, когда вернёмся в отель»

Главный тренер сборной Германии Тони Сёдерхольм отметил, что его команда провела не лучший матч, но победила, потому что играла сердцем.

Хоккей Чемпионат мира 2021 1/4 финала, 3.06.2021, 16:15 Швейцария - Германия -

— Что самое важное, что вывело вас в четвертьфинал?

— Нам точно помогло то, насколько наша команда была готова биться и жертвовать собой в определённых моментах, например, в меньшинстве. Сегодня мы тактически провели не лучший матч, но выиграли сердцем, сражались, блокировали броски. В конечном счёте за счёт этого мы и Канаду обыграли. Это ключевой момент, почему мы попали в четвертьфинал.

— Что думаете о сопернике по четвертьфиналу — Швейцарии?

— Я не так много видел, как здесь играют швейцарцы. Будем наслаждаться вызовом. Швейцария, судя по результатам и тому, что я видел, проводит очень хороший турнир. Будет великолепный матч, думаю, обе команды с нетерпением ждут этой встречи.

— Вам было достаточно только одного очка, но важно было победить в основное время и точно избежать России в четвертьфинале?

— Одной из наших главных задач было продолжить турнир и наслаждаться тем, что происходит, особо не заглядывали в будущее. Мы наслаждались нашей сплочённостью, духом товарищества. Ты заплываешь в невероятно опасные воды, если начинаешь выбирать следующего соперника. Нам было важно выиграть после нескольких поражений. И уж точно мы даже не думали обсуждать, что выйдем играть вничью. Невозможно так готовиться к игре, надо быть готовым во всём — начиная с интуиции до сердца, жертвенности и всего остального. Так ребята и сыграли, я этим очень доволен.

— Сборная Канады, наверное, сегодня была вашим самым большим болельщиком. Каково стать её спасителями?

— Мы же никому жизни не спасли, думаю, врачи или пожарные всё же важнее нас для Канады. Канадцы неважно начали турнир, но затем разыгрались. Но мы точно ждём от них тортик, когда вернёмся в отель.

Хоккей Чемпионат мира 2021 1/4 финала, 3.06.2021, 20:15 Россия - Канада -

«Ожидания сборной Германии растут — начали с серебра ОИ, но это не предел»

Нападающий сборной Германии Маркус Айзеншмид верит, что успехи команды в последние годы — это только начало подъёма немецкого хоккея.

«Мы здорово начали матч, но во втором периоде стали показывать не лучшую игру. Мы перестали кататься, гонялись за шайбой, проделали не лучшую работу. Есть что улучшать, надо играть жёстче, прикладывать больше усилий, когда ведёшь в счёте. Хорошо, что мы всё равно выиграли, отстояли победный счёт. Сейчас только это имеет значение. Уверен, что Германия будет всё чаще выходить в четвертьфинал. Хоккей в Германии развивается, много игроков уезжает в Северную Америку, играть в большой хоккей. Да и нашу лигу недооценивают, в ней играет много талантов. В последние пять лет наша команда показала, что мы способны конкурировать на международном уровне. Горжусь этим, все делают хорошую работу. Наши ожидания растут — начали с серебра на Олимпиаде, но это не предел. У нашего тренера Тони Сёдерхольма большое сердце, и это передаётся нам. Мы играем с сердцем, вкладываем много усилий. Мы — трудолюбивая команда, все готовы жертвовать чем-то ради других. Тони делает так, что всем в команде комфортно, старается вытащить из нас лучшее. Наша команда уверена в себе, это видно».

«Германии неважен соперник по плей-офф, но хотели победить в основное время»

Нападающий сборной Германии Джон Петерка был рад наконец увидеть болельщиков на трибунах и отметил, что его команда вышла побеждать, не задумываясь о возможных раскладах на четвертьфинал в случае ничьей.

«Было важно выиграть в основное время, мы хотим побеждать в каждом матче, таков был план. Мы не смотрели на положение в другой группе, нам неважно, против кого играть в четвертьфинале, мы просто хотим выиграть. Здорово было играть при болельщиках, мы им задолжали в этом году. Это было очень приятно. У Швейцарии хорошая команда, они финишировали вторыми. Нам надо придерживаться плана на игру и продолжать делать то, что мы делаем».