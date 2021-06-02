«Ждём от них тортик!» Немцы шутят над канадцами, которые чуть не поседели от страха!

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
00:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ждём от них тортик!» Немцы шутят над канадцами, которые чуть не поседели от страха!

«Кленовые листья» были в одной шайбе Латвии от вылета с ЧМ, но Германия выстояла.

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Источник: РИА "Новости"

Победа сборной Германии над Латвией вывела её в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею — 2021. Победа в основное время, ко всему прочему, ещё и спасла сборную Канады — в случае ухода игры в овертайм «кленовые листья» впервые в истории вылетели бы с турнира после групповой стадии. Немцы и не думали о том, что сегодня им было достаточно даже одного очка, и выходили играть на победу. Спасителями канадцев, которые, наверное, чуть не поседели от страха, они себя не считают, но шутят и ждут от них тортик в подарок по возвращении в отель.

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«Мы никому не спасли жизни, но точно ждём от канадцев тортик, когда вернёмся в отель»

Главный тренер сборной Германии Тони Сёдерхольм отметил, что его команда провела не лучший матч, но победила, потому что играла сердцем.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
1/4 финала, 3.06.2021, 16:15

Швейцария-Германия-

— Что самое важное, что вывело вас в четвертьфинал?
— Нам точно помогло то, насколько наша команда была готова биться и жертвовать собой в определённых моментах, например, в меньшинстве. Сегодня мы тактически провели не лучший матч, но выиграли сердцем, сражались, блокировали броски. В конечном счёте за счёт этого мы и Канаду обыграли. Это ключевой момент, почему мы попали в четвертьфинал.

— Что думаете о сопернике по четвертьфиналу — Швейцарии?
— Я не так много видел, как здесь играют швейцарцы. Будем наслаждаться вызовом. Швейцария, судя по результатам и тому, что я видел, проводит очень хороший турнир. Будет великолепный матч, думаю, обе команды с нетерпением ждут этой встречи.

— Вам было достаточно только одного очка, но важно было победить в основное время и точно избежать России в четвертьфинале?
— Одной из наших главных задач было продолжить турнир и наслаждаться тем, что происходит, особо не заглядывали в будущее. Мы наслаждались нашей сплочённостью, духом товарищества. Ты заплываешь в невероятно опасные воды, если начинаешь выбирать следующего соперника. Нам было важно выиграть после нескольких поражений. И уж точно мы даже не думали обсуждать, что выйдем играть вничью. Невозможно так готовиться к игре, надо быть готовым во всём — начиная с интуиции до сердца, жертвенности и всего остального. Так ребята и сыграли, я этим очень доволен.

— Сборная Канады, наверное, сегодня была вашим самым большим болельщиком. Каково стать её спасителями?

— Мы же никому жизни не спасли, думаю, врачи или пожарные всё же важнее нас для Канады. Канадцы неважно начали турнир, но затем разыгрались. Но мы точно ждём от них тортик, когда вернёмся в отель.
Хоккей

Чемпионат мира 2021
1/4 финала, 3.06.2021, 20:15

Россия-Канада-

«Ожидания сборной Германии растут — начали с серебра ОИ, но это не предел»

Нападающий сборной Германии Маркус Айзеншмид верит, что успехи команды в последние годы — это только начало подъёма немецкого хоккея.

«Мы здорово начали матч, но во втором периоде стали показывать не лучшую игру. Мы перестали кататься, гонялись за шайбой, проделали не лучшую работу. Есть что улучшать, надо играть жёстче, прикладывать больше усилий, когда ведёшь в счёте. Хорошо, что мы всё равно выиграли, отстояли победный счёт. Сейчас только это имеет значение. Уверен, что Германия будет всё чаще выходить в четвертьфинал. Хоккей в Германии развивается, много игроков уезжает в Северную Америку, играть в большой хоккей. Да и нашу лигу недооценивают, в ней играет много талантов. В последние пять лет наша команда показала, что мы способны конкурировать на международном уровне. Горжусь этим, все делают хорошую работу. Наши ожидания растут — начали с серебра на Олимпиаде, но это не предел. У нашего тренера Тони Сёдерхольма большое сердце, и это передаётся нам. Мы играем с сердцем, вкладываем много усилий. Мы — трудолюбивая команда, все готовы жертвовать чем-то ради других. Тони делает так, что всем в команде комфортно, старается вытащить из нас лучшее. Наша команда уверена в себе, это видно».

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«Германии неважен соперник по плей-офф, но хотели победить в основное время»

Нападающий сборной Германии Джон Петерка был рад наконец увидеть болельщиков на трибунах и отметил, что его команда вышла побеждать, не задумываясь о возможных раскладах на четвертьфинал в случае ничьей.

«Было важно выиграть в основное время, мы хотим побеждать в каждом матче, таков был план. Мы не смотрели на положение в другой группе, нам неважно, против кого играть в четвертьфинале, мы просто хотим выиграть. Здорово было играть при болельщиках, мы им задолжали в этом году. Это было очень приятно. У Швейцарии хорошая команда, они финишировали вторыми. Нам надо придерживаться плана на игру и продолжать делать то, что мы делаем».

Елена Кузнецова

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Германия
2:1
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Канада — Финляндия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
Швейцария — Великобритания — 6:3. Лучшие моменты
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