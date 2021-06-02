ЧМ-2021. «За белорусов просто стыдно». Что писали российские сайты после матча, выведшего ОКР на канадцев

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Россия не стала выбирать соперника под четвертьфинал. Канада так Канада!

Автор sport-express. ru Михаил Скрыль отметил, что команду Михаила Захарова «уничтожили на пониженной передаче».

— Эффектным разгромом белорусов сборная России завершила первый этап чемпионата мира. Чтобы выиграть группу «А», команде Валерия Брагина достаточно было отобрать как минимум одно очко у соперника. В случае поражения мы могли остаться на второй строчке и избежать встречи в четвертьфинале с набравшими ход канадцами. Но рассуждения о выборе соперника сразу убрал бы в сторону. Турнир в Латвии приучил к сенсациям и неожиданным поворотам — так что все это совершенно бессмысленно.

Победа над белорусами добавила оптимизма перед играми на вылет. Россияне на правах фаворита не стали церемониться с соперником, который по ходу турнира разочаровывал все больше и больше. По именам белорусы собрали боевой состав. Из «Нью-Джерси» прилетел Егор Шарангович, из «Херши» — Алексей Протас, хорошие сезоны в клубах провели натурализованные североамериканцы. А как самоотверженно бился 18-летний Данила Климович, который совсем недавно играл на ЮЧМ в Техасе! Но сплотить хоккеистов у тренерского штаба не получилось. Вместо этого Захаров на пресс-конференциях не стеснялся критиковать своих подопечных, перекладывая на них ответственность за результат. Разобщенными кучками игроков не выиграешь даже у Великобритании, не говоря уже о топ-сборных.

Россияне победили на классе — красиво, эффектно, но в режиме энергосбережения. Брагинцы обескуражили белорусов мощным первым периодом. Отправленного под российские танки вратаря Константина Шостака Никита Нестеров распечатал уже на 36-й секунде. А к пятой минуте худший голкипер ЧМ по основным статистическим показателям покатил на лавку после второй пробоины от Эмиля Галимова. Очередное странное решение тренеров белорусов — почему Алексея Колосова не выпустили с первых минут?

…К четвертьфиналу брагинцы подходят на отличном ходу, уничтожив на пониженной передаче белорусов. С канадцами от великодушия нужно отказаться.

Комментарии пользователей sport-express. ru:

— «Выкинули шведов, уничтожили на пониженной передаче белорусов. С канадцами от великодушия нужно отказаться». Не многовато ли пафоса? Или раньше после этих уничтожений-унижений никогда не вылетали?

— «Россия не стала выбирать соперника под четвертьфинал». А что, игру должны были сливать?

— Удивляет наше шапкозакидательство. Уже выбирают соперника в полуфинале. Уверен, что у Канады есть шансы грохнуть нашу команду. Какими бы они ни были не звездами, а просто так не отдадут игру.

— Спасибо братьям-белорусам: не стали сопротивляться, а устроили тренировку с повышенной нагрузкой.

— Все, включая и сборную России, сделали так, чтобы состоялся четвертьфинал Россия — Канада. Канаду весь турнир хоронили — как бы теперь они нас не похоронили… Слишком много и сильно над ними смеялись. А хорошо смеется тот, кто смеется последним! Посмотрим, что канадские «клоуны» покажут в четвертьфинале.

Наши разгромили соперника. За белорусов просто стыдно! Будем играть с Канадой!

Обозревателям championat.com Андрею Гурову и Павлу Панышеву стыдно за белорусскую сборную.

— Сборная России разгромила Беларусь — 6:0. Наши хоккеисты создали себе комфортный задел уже в первом периоде, забросив пять шайб подряд. В дальнейшем игра шла в спокойном темпе, а в концовке Воронков установил окончательный счет. Четвертьфинальный матч россиян получится словно по заказу! А команда Михаила Захарова вылетела с позором.

Также Панышев оценил перспективы Захарова на месте, за которое тренер «не держится».

— Перед стартом чемпионата мира белорусские фанаты шутили, что такую сборную России их команда сможет обыграть. Но турнир расставил все по местам. После череды сенсаций гранды взялись за дело и вернулись на свои места. А вот Беларусь, которая набрала четыре очка в матчах со шведами и чехами, больше разжиться баллами не сумела. Подопечные Михаила Захарова замыкали турнирную таблицу группы «А». Только представьте, Великобритания находится выше Беларуси. Для последних матч против россиян был прекрасной возможностью уйти с последнего место и громко хлопнуть дверью напоследок.

Примечательно, что перед матчем главный тренер сборной подвергся критике со стороны председателя ФХРБ Дмитрия Баскова и генерального менеджера «Динамо» Андрея Парфимовича. Карьерные перспективы Захарова в сборной никакие.

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…5:0 — с таким счетом сборная России выиграла первый период и опозорила Беларусь. Наши географические соседи хотели хлопнуть дверью, а в итоге сели в лужу. И это, конечно, обидно, так как страна для нас далеко не чужая.

Комментарии пользователей championat.com:

— Не белорусов громить надо, а например, латышей, норвегов, датчан, немцев… Но наши авоську белорусам накидают, а потом с теми, с кем белорусы играли почти на равных, Россия начинает валидолить.

— Да наши там с такими серьезными щами, как будто бы 20:0 хотят уделать… И кого? Белорусов. Пожалели бы их. Да, они слабы, но не стоит иметь такое желание разгромить союзника. Должна быть этика.

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Заметка Никиты Петухова на заблокированном в Беларуси sports.ru тоже вышла резковатой.

— Матч с белорусами был для сборной России такой технической вечеринкой: нет вопроса жизни и смерти, но есть куча промежуточных задач. Решил — и жить как-то веселее.

Комментарии юзеров sports.ru:

— Что-то не по-братски с белорусами обошлись…

— «Быстро смяли белорусов». Это что, повод для гордости?))) Их помяли даже англичане.

— Шведы, конечно, фантастически обделались, а белорусов жалко. Вообще не получаешь удовольствие от таких побед.

— Не стали бороться — сразу прогнулись перед хозяевами.

— Британцы и то смотрелись сильнее.

— Что такое во втором периоде случилось? Звонок другу был?

— Жалко Россиян, они уже не знают, как эти фишки красиво обводить.

— Вообще-то, это надо показывать в категории 21+ и после 23.00.

— Все, что надо знать о матче: Нестеров (!) убежал (!!!) один в ноль и забросил!

— Эм, 5:0 после первого периода. Это пранк что ли? Обычно наша сборная просыпается ближе к 2−3 периодам.

— Да, видно, что во втором периоде наши уже чуть ли не специально атаки не завершают, белорусские защитники как ловко у них «отбирают».

— Кандидат на получение звания «команда-лифт» наряду со Словенией, Италией, Казахстаном, Австрией.