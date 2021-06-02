«Настраиваемся на хоккейную войну»: чего ждут от четвертьфинала ЧМ Россия — Канада

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, завершился групповой этап. Сборная России в заключительной встрече обыграла Белоруссию со счетом 6:0. Дубль в составе россиян оформил Никита Нестеров, по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.

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Этот результат позволил подопечным Валерия Брагина занять первое место в группе. Уже на стадии ¼ финала «Красная машина» сыграет с Канадой, которая вышла в раунд плей-офф лишь с четвертого места.

Валерий Брагин заявил, что матч с белорусами рассматривался как подготовка к играм на вылет.

Говорил команде в первом перерыве не терять концентрацию, шла подготовка к плей-офф, должна быть полная концентрация. Правильно играть — это самое главное. Валерий Брагин главный тренер сборной России

Также он поделился ожиданиями от противостояния с «кленовыми листьями»:

«С Канадой, думаю, пойдет боевой состав. Отдать матч белорусам, чтобы выйти на другого соперника? Это некорректный вопрос. Четвертьфинал Россия — Канада? Это всегда вывеска, хороший ажиотаж. Хороший матч будет. Я лично и тренерский штаб следили за всеми играми, тем более за той группой, за сильнейшими командами. У Канады очень скоростная команда. Подготовимся и идем в бой».

Брагин не исключил, что с Канадой сыграет вратарь Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз». Он прилетел в расположение сборной уже во время турнира и игра с североамериканцами может стать первой для него на чемпионате.

«Бобровский начал тренироваться, тренер вратарей говорит, что он в хорошем состоянии. Будем думать, очень серьезный вопрос», — сказал специалист.

Форвард российской сборной Михаил Григоренко после игры с Белоруссией заявил, что в четвертьфинале команда настраивается на хоккейную войну.

«Все команды боролись за выход из группы, так получилось, что канадцы в первых матчах проиграли. Не имеет значения, с кем играть в четвертьфинале, это матчи на вылет, у нас задача выиграть ЧМ, поэтому надо обыгрывать всех. Кого здесь опасаться? Думаю, Канада есть Канада. Это четвертьфинал, все команды, которые вышли из группы, ставят задачу выиграть. Все оставшиеся игры будут идти кость в кость, поэтому настраиваемся на хоккейную войну», — поделился мнением Григоренко.

Защитник российской команды Никита Нестеров не считает, что сейчас нужно думать о канадцах.

«В игре с белорусами партнеры помогли мне в первом периоде, хорошо забили быстрые голы, сделали игру. В принципе на этом мы расслабились, дальше играли комфортно, просто готовились к четвертьфиналу. Завтра будем думать о Канаде, пока отдохнуть надо. Даже нечего сказать про них сейчас», — рассказал Нестеров о своих впечатлениях.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк остался доволен победой в заключительном матче группового этапа, а также сравнил противостояние с Канадой с дерби между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«Команда сделала то, что надо. Победила уверенно, сыграла солидно, главное, что без травм. Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей. Четвертьфинал — самый опасный матч. Если ты вылетаешь, то все. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остается матч за третье место, а здесь — нет. Тем более играть нам против Канады. На нас они в любой ситуации будут настраиваться. Это как ЦСКА — “Спартак”. В каком бы состоянии ни был “Спартак”, они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», — передает слова Третьяка «Чемпионат.com».

Вице-президент ФХР и глава штаба сборной Роман Ротенберг считает, что не надо смотреть на то, как Канада играла в своей группе.

Не имеет значения, как они играли на групповом этапе, плей-офф всегда важнее, так как каждый хоккеист мечтает в него попасть и сыграть в матче Россия — Канада. Это хоккейная классика, к которой мы будем серьезно готовиться. У нас завтра пройдет собрание, на котором мы обсудим групповой этап, подведем итоги, нам есть над чем работать, мы стремимся к максимальному результату, есть еще очень много деталей, которые нужно поправить, чтобы его добиться. Роман Ротенберг вице-президент ФХР

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в беседе со «Спорт День за Днем» отметил, что к игре с Канадой надо подходить, как к одной из основных игр турнира.

«В плей-офф бывает, что одна игра может реабилитировать команду за весь чемпионат. Вне зависимости от того, что это борьба за выход в следующий раунд, играют Канада и Россия — два принципиальных соперника», — добавил он.

Хоккей Чемпионат мира 2021 1/4 финала, 3.06.2021, 20:15 Россия - Канада -

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский в разговоре с «Чемпионат.com» призвал не бояться канадцев, но предостерег от недооценки соперника.

«Бояться Канаду не стоит, но недооценивать тоже нельзя, надо просто играть в тот хоккей, в который мы умеем. Если бояться, зачем вообще выходить на лед? Не бывает фаворита в матче Канада — Россия. Это всегда зрелищные матчи. Все будут настраиваться, как на финал. Этот матч станет украшением чемпионата! По составу нам почти нет равных, а канадцы на этом турнире не впечатляют. Сыграть надо, как со Швецией, в свою игру. Главное — в первом периоде не дать канадцам завладеть инициативой. Очень важно забить первыми. Основные матчи начинаются с ¼. Неважно, как ты играл раньше, главное, что сейчас ты в плей-офф и тебе нужно выиграть следующий матч», — отметил Каменский.

Россия и Канада сыграют 3 июня. Стартовое вбрасывание состоится в 20:15 по московскому времени.