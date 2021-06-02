«Настраиваемся на хоккейную войну»: чего ждут от четвертьфинала ЧМ Россия — Канада

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
10:22 (мск), источник: Газета.Ру

«Настраиваемся на хоккейную войну»: чего ждут от четвертьфинала ЧМ Россия — Канада

В последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России разгромила Белоруссию со счетом 6:0. Подопечные Валерия Брагина заняли первое место в группе А, набрав 17 очков. В ¼ финала «Красная машина» встретится с Канадой.

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Источник: AFP 2021

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, завершился групповой этап. Сборная России в заключительной встрече обыграла Белоруссию со счетом 6:0. Дубль в составе россиян оформил Никита Нестеров, по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.

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Этот результат позволил подопечным Валерия Брагина занять первое место в группе. Уже на стадии ¼ финала «Красная машина» сыграет с Канадой, которая вышла в раунд плей-офф лишь с четвертого места.

Валерий Брагин заявил, что матч с белорусами рассматривался как подготовка к играм на вылет.

Говорил команде в первом перерыве не терять концентрацию, шла подготовка к плей-офф, должна быть полная концентрация. Правильно играть — это самое главное.
Валерий Брагин
главный тренер сборной России

Также он поделился ожиданиями от противостояния с «кленовыми листьями»:

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«С Канадой, думаю, пойдет боевой состав. Отдать матч белорусам, чтобы выйти на другого соперника? Это некорректный вопрос. Четвертьфинал Россия — Канада? Это всегда вывеска, хороший ажиотаж. Хороший матч будет. Я лично и тренерский штаб следили за всеми играми, тем более за той группой, за сильнейшими командами. У Канады очень скоростная команда. Подготовимся и идем в бой».

Брагин не исключил, что с Канадой сыграет вратарь Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз». Он прилетел в расположение сборной уже во время турнира и игра с североамериканцами может стать первой для него на чемпионате.

«Бобровский начал тренироваться, тренер вратарей говорит, что он в хорошем состоянии. Будем думать, очень серьезный вопрос», — сказал специалист.

Форвард российской сборной Михаил Григоренко после игры с Белоруссией заявил, что в четвертьфинале команда настраивается на хоккейную войну.

«Все команды боролись за выход из группы, так получилось, что канадцы в первых матчах проиграли. Не имеет значения, с кем играть в четвертьфинале, это матчи на вылет, у нас задача выиграть ЧМ, поэтому надо обыгрывать всех. Кого здесь опасаться? Думаю, Канада есть Канада. Это четвертьфинал, все команды, которые вышли из группы, ставят задачу выиграть. Все оставшиеся игры будут идти кость в кость, поэтому настраиваемся на хоккейную войну», — поделился мнением Григоренко.

Защитник российской команды Никита Нестеров не считает, что сейчас нужно думать о канадцах.

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«В игре с белорусами партнеры помогли мне в первом периоде, хорошо забили быстрые голы, сделали игру. В принципе на этом мы расслабились, дальше играли комфортно, просто готовились к четвертьфиналу. Завтра будем думать о Канаде, пока отдохнуть надо. Даже нечего сказать про них сейчас», — рассказал Нестеров о своих впечатлениях.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк остался доволен победой в заключительном матче группового этапа, а также сравнил противостояние с Канадой с дерби между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«Команда сделала то, что надо. Победила уверенно, сыграла солидно, главное, что без травм. Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей. Четвертьфинал — самый опасный матч. Если ты вылетаешь, то все. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остается матч за третье место, а здесь — нет. Тем более играть нам против Канады. На нас они в любой ситуации будут настраиваться. Это как ЦСКА — “Спартак”. В каком бы состоянии ни был “Спартак”, они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», — передает слова Третьяка «Чемпионат.com».

Вице-президент ФХР и глава штаба сборной Роман Ротенберг считает, что не надо смотреть на то, как Канада играла в своей группе.

Не имеет значения, как они играли на групповом этапе, плей-офф всегда важнее, так как каждый хоккеист мечтает в него попасть и сыграть в матче Россия — Канада. Это хоккейная классика, к которой мы будем серьезно готовиться. У нас завтра пройдет собрание, на котором мы обсудим групповой этап, подведем итоги, нам есть над чем работать, мы стремимся к максимальному результату, есть еще очень много деталей, которые нужно поправить, чтобы его добиться.
Роман Ротенберг
вице-президент ФХР

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в беседе со «Спорт День за Днем» отметил, что к игре с Канадой надо подходить, как к одной из основных игр турнира.

«В плей-офф бывает, что одна игра может реабилитировать команду за весь чемпионат. Вне зависимости от того, что это борьба за выход в следующий раунд, играют Канада и Россия — два принципиальных соперника», — добавил он.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
1/4 финала, 3.06.2021, 20:15

Россия-Канада-

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский в разговоре с «Чемпионат.com» призвал не бояться канадцев, но предостерег от недооценки соперника.

«Бояться Канаду не стоит, но недооценивать тоже нельзя, надо просто играть в тот хоккей, в который мы умеем. Если бояться, зачем вообще выходить на лед? Не бывает фаворита в матче Канада — Россия. Это всегда зрелищные матчи. Все будут настраиваться, как на финал. Этот матч станет украшением чемпионата! По составу нам почти нет равных, а канадцы на этом турнире не впечатляют. Сыграть надо, как со Швецией, в свою игру. Главное — в первом периоде не дать канадцам завладеть инициативой. Очень важно забить первыми. Основные матчи начинаются с ¼. Неважно, как ты играл раньше, главное, что сейчас ты в плей-офф и тебе нужно выиграть следующий матч», — отметил Каменский.

Россия и Канада сыграют 3 июня. Стартовое вбрасывание состоится в 20:15 по московскому времени.

Андрей Черников

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Чехословакия
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Италия — США — 2:4. Лучшие моменты
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Канада — Финляндия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
Швейцария — Великобритания — 6:3. Лучшие моменты
Россия — Швеция — 3:2 (Б). Лучшие моменты
Норвегия — Казахстан — 3:1. Лучшие моменты
Чехия — Дания — 2:1 (Б). Лучшие моменты
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